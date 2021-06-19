В Париже умерла сбитая электросамокатом женщина. Полиция ищет двух подозреваемых

55 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смерть под колесами электросамоката дала толчок дискуссии вокруг этого городского транспорта

Во Франции полиция разыскивает двух женщин после смерти прохожей, сбитой на улице электросамокатом.

31-летняя жертва - гражданка Италии. Ее фамилия не разглашается - она известна только как Мириам. Мириам, уроженка Тосканы, работала в Париже официанткой в небольшом итальянском ресторане.

Женщину сбили в понедельник, когда она прогуливалась вдоль набережной Сены вместе с подругой.

Как сообщается, на самокате на высокой скорости ехали две женщины. Они не остановились.

Прокуратура Франции начала расследование по подозрению в непреднамеренном убийстве, отягощенном отказом оказать помощь.

Жертва, по сообщениям местных СМИ, прогуливалась с другом. Самокат врезался в нее неподалеку от Моста Менял. Мириам упала и ударилась головой об асфальт, после чего у нее остановилось сердце. В этот момент мимо по реке проплывал полицейский катер - пловцы оказали ей первую помощь и через полчаса ее сердце снова начало биться.

Мириам без сознания отвезли в больницу. Она оставалась в коме, пока не скончалась в среду.

Полиция ищет свидетелей произошедшего и изучает записи камер наружного наблюдения.

Смерть Мириам дала новый импульс дискуссии о безопасности электросамокатов в Париже. Сейчас эти приспособления, способные развивать скорость до 50 километров в час, набирают популярность - не в последнюю очередь благодаря своей экологичности.

В 2019 году, после череды инцидентов - порой смертельных - французское правительство ввело свод ПДД для электросамокатов. Он запрещает ездить по тротуару и устанавливает минимальный возраст водителя - 12 лет.