Экзит-полы: партия Марин Ле Пен выступила на региональных выборах во Франции хуже, чем предсказывали

час назад

Автор фото, EPA/Reuters Подпись к фото, Партии Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен не смогли добиться успеха, на который надеялись

В первом туре региональных выборов во Франции, прошедшем в воскресенье, крайне правая партия "Национальное собрание" Марин Ле Пен (в прошлом "Национальный фронт") не смогла добиться успеха, который ей предсказывали.

Экзит-полы прогнозируют, что ее партия получит второй результат в общенациональном масштабе с примерно 19% голосов. Это значительно меньше, чем у правоцентристской Республиканской партии.

Партия президента Макрона набирает чуть больше 10% - как раз достаточно, чтобы пройти во второй тур. Один из ее депутатов назвал этот результат пощечиной.

Лидирует на выборах консервативная партия республиканцев.

Накануне голосования опросы показывали, что "Национальное объединение", скорее всего, выиграет первый тур голосования в шести из 13 регионов Франции. Также предсказывали, что партия Ле Пен в итоге получит большинство как минимум в одном регионе - Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Экзит-полы свидетельствуют о том, что крайне правые одержали в этом регионе победу, их кандидат Тьерри Мариани набрал 33% голосов.

Однако он лишь на 3% опережает союзника Макрона правоцентриста Рено Мюзелье, и партии Марин Ле Пен сложно будет завоевать контроль над регионом во втором туре, который пройдет в следующее воскресенье.

Подпись к фото, Марин Ле Пен во время предвыборной поездки в приморском регионе Франции

Победа в таком огромном регионе с миллиардным бюджетом стала бы поворотным моментом для ее партии, которая в настоящее время контролирует всего 12 муниципалитетов во Франции.

Выборы также станут проверкой избирательной стратегии партии в преддверии президентской гонки следующей весной, когда, как предсказывают аналитики, Марин Ле Пен снова встретится с действующим президентом Эммануэлем Макроном во втором туре.

Стратегия "Национального объединения" основывается на том, чтобы завоевать консервативный мэйнстрим - голоса традиционных французских правоцентристов. Макрону предстоит сделать то же самое. Не случайно региональный кандидат Национального собрания в Провансе, Тьерри Мариани, когда-то был членом главной правоцентристской Республиканской партии.

Не случайно и то, что Марин Ле Пен приложила огромные усилия, чтобы ее воспринимали как избираемого и политически безопасного политика, подчеркивая "спокойный" и "ответственный" подход партии к переменам и рассуждая о соблюдении демократических принципов.

В прошлом политиков от "Национального объединения", а ранее - "Национального фронта" не раз обвиняли в экстремистских и ксенофобских взглядах.

"Стеклянный потолок" Ле Пен

Правящая партия Франции во главе с Эммануэлем Макроном участвует в первых для себя региональных выборах. Образованная всего пять лет назад, "Республика на марше" пока не имеет солидного представительства в регионах. Опросы показывают, что, возможно, партия Макрона вообще не выиграет ни одного региона.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Преидент Франции Эммануэль Макрон и Марлен Скьяппа в Париже

"Мы новички, - утверждает Марлен Скьяппа, министр по вопросам гражданства, главный кандидат от партии в Париже. - У нас нет уже избранных чиновников, но в опросах мы всегда вторые или третьи. Мы движемся по восходящей траектории".

Скьяппа считает, что кое-где альянсы имеют смысл, и, учитывая угрозу, исходящую от крайне правых, традиционные партии Франции должны "объединиться, чтобы сформировать коллективный блок против [них]".

Перед выборами прогнозировалось, что "Национальное объединение" наберет в Провансе около 40% голосов - примерно как на прошлых региональных выборах в 2015 году. Во втором туре, однако, конкуренты "Национального фронта" объединились и сумели нанести ему поражение.

Это далеко не единичный случай. На самом деле это знакомое "Национальному объединению" положение дел, социологи даже окрестили его "стеклянным потолком".

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"Долгое время поддержка Ле Пен была голосованием протеста против основных партий, - говорит Жан-Филипп Дюбрюль из социологического агентства Ifop. - Ситуация изменилась с победой Эммануэля Макрона [в 2017 году], уничтожившей основные партии. Теперь, если вы не согласны с г-ном Макроном - а большинство французов не согласны с ним - наиболее эффективный способ выразить это несогласие — это голосовать за Марин Ле Пен".

С этим утверждением согласны не все: существует мнение, что, хотя на словах немало французов выражают поддержку Ле Пен и ее "Национальному объединению", непосредственно в день выборов они отдают свои голоса более традиционным, "проверенным" кандидатам - многочисленные скандалы, связанные с партией, все еще свежи в общественной памяти.