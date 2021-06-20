Коронавирус: в Бразилии 500 тыс. смертей и вариант "Гамма"; регионы России вводят обязательную вакцинацию

37 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бразилия находится на втором месте в мире по числу смертей от коронавируса

В Бразилии количество смертей от Covid-19 превысило критическую отметку в 500 тысяч человек, и эксперты прогнозируют ухудшение ситуации из-за нехватки вакцин. Тем временем в Китае сделано уже больше миллиарда прививок, а в регионах России продолжают вводить обязательную вакцинацию.

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Бразильский институт здравоохранения Fiocruz называет ситуацию в стране критической. Уровень вакцинации населения не превышает 15%, в то время как антиковидные меры в стране ослаблены.

Оппозиция обвиняет президента Бразилии Жаира Болсонару в затягивании процесса закупки вакцин по политическим причинам и в игнорировании опасности, которую представляет коронавирус.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Бразилии связано с распространением более заразного штамма Covid-19, который был зафиксирован в Амазонии и получил название "Гамма": на прошлой неделе ежедневно фиксировалось около 70 тыс. заражений этим вариантом.

В большинстве бразильских штатов занято около 80% коек в больницах, и эксперты опасаются, что с началом зимы в южном полушарии число заражений может подскочить.

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога в своем "Твиттере" выразил соболезнования всем родственникам и друзьям умерших от коронавируса. "500 тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю над тем, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года", - написал он.

На сегодняшний день Бразилия остается на втором месте в мире по числу умерших от Covid-19 после США. С марта ежедневно в стране умирает больше 1,5 тыс. человек. По словам бывшего руководителя Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) Гонсалу Весины, медленный процесс вакцинации может ухудшить ситуацию.

"У нас уже 500 тысяч смертей, и, к сожалению, эта цифра будет расти, потому что необходимо время, чтобы расширить процесс вакцинации. Возможно, этот год тоже будет тяжелым, потому что мы зависим от поставок вакцин, которые были закуплены слишком поздно", - сказал он.

В субботу в Бразилии прошли массовые протесты против правительства Болсонару. Участники акций, в частности, требовали ускорения программы вакцинации населения.

В Китае сделали более миллиарда прививок

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщает, что в Китае сделано более 1 миллиарда 10 миллионов прививок вакцинами от коронавируса. При этом не уточняется, сколько человек получили одну или две дозы вакцины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, К концу года китайские власти рассчитывают привить от Covid-19 70% населения

Глава Китайской ассоциации производителей вакцин Фэн Доцзя ранее заявлял, что Китай надеется до конца года вакцинировать до 70% населения.

На сегодняшний день в Китае одобрены для массового использования четыре вакцины. Вакцинация в стране проводится бесплатно и на добровольной основе.

В российских регионах продолжают вводить обязательную вакцинацию

Власти российских регионов вслед за Москвой продолжают вводить новые антиковидные меры и стимулировать вакцинацию населения. В субботу администрация Санкт-Петербурга сообщила о распоряжении до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников городских госучреждений и госпредприятий.

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, "Победа" возобновила рейсы в Турцию вслед за "Аэрофлотом"

Городским вузам также рекомендовано обеспечить "проведение мероприятий по стимулированию вакцинации" среди студентов.

В воскресенье власти Ненецкого автономного округа (НАО) на фоне подъема заболеваемости приняли решение об обязательной вакцинации не менее 60% определенных категорий жителей, в том числе не менее двух третей работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, вахтовиков, волонтеров, военнослужащих, работников сферы услуг и студентов старше 18 лет. В регионе также ограничили работу развлекательных и культурных учреждений и игровых комнат до конца лета.

НАО стал уже восьмым по счету регионом России, где власти ввели обязательную вакцинацию части населения.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков пояснил, что если в том или ином регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить от работы. "Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - сказал он.

"Победа" возобновляет рейсы в Турцию

Российский лоукостер "Победа" сообщил о возобновлении полетов в турецкую Анталью с начала июля.

"Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи - Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня", - говорится в сообщении авиаперевозчика. В субботу "Аэрофлот" сообщил, что с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также начнет полеты в Анталью, Бодрум и Даламан.