Дайджест: в Армении выиграл Пашинян. Вашингтон обещает России новые санкции

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Никол Пашинян стал победителем на этих выборах

Пашинян победил

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии на парламентских выборах.

После подсчета 100% бюллетеней партия Пашиняна получила 53,92 % голосов. Ближайший соперник, блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04% голосов.

Блок "Армения" уже заявил, что не признает результаты прошедших 20 июня выборов в парламент.

"Публикуемые ЦИК результаты голосования являются спорными и не внушающими доверия. Эти результаты противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев. Многолюдные митинги оппозиционных сил в предвыборный период, малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях", - говорится в заявлении блока "Армения".

Новые санкции за отравление Навального

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протест в Женеве 15 июня, накануне саммита Байден-Путин

Советник президента США по нац. безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России в ответ на отравление Алексея Навального.

Салливан не пояснил, когда санкции войдут в силу и что входит в этот пакет, подчеркнув лишь, что они будут приняты, как только эти меры будут разработаны так, чтобы гарантировать, что санкции будут направлены на нужные цели.

"Когда мы это сделаем, - сказал он, - мы примем дальнейшие санкции в связи с применением химического оружия".

Пресс-секретарь Белого дома Псаки пояснила, что решение о санкциях не имеет отношения к встрече Байдена с Путиным. "Закон требует того, чтобы мы продолжали наблюдать за теми, кто причастен к применению химического оружия и является целью санкций».

Республиканцы раскритиковали Байдена за его мягкость по отношению к Путину, однако Салливан заявил в воскресенье, что саммит стал "примером контраста с тем, что случилось в Хельсинки", где с Путиным встречался Трамп.

Тем временем посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон и приступил к своим обязанностям, сообщается "Твиттер" посольства РФ в США.

Посол США в России Джон Салливан также готовится к скорому возвращению в Москву. В опубликованном заявлении Салливана говорится, что его приоритеты в работе с Москвой - стратегическая стабильность, права человека, стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

ЕВРО 2020: если Россия займет 2 место в группе, ее ждет Уэльс

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выход в плей-офф для сборной Уэльса - большое достижение

На чемпионате Европы по футболу сборная Уэльса в воскресенье проиграла итальянцам с минимальным счетом 0:1 и по разнице забитых и пропущенных вышла в плей-офф.

Она встретится 16 июня в Амстердаме с командой, занявшей второе место в группе В. Этой сборной может стать Россия.

В Москве продлили карантинные ограничения

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В Москве продлили запрет на ночную работу заведений общественного питания, не будут также действовать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах, следует из подписанного мэром города Сергеем Собяниным указа.

"Установить, что с 21 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. (включительно) продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания", - говорится в документе. Кафе и рестораны смогут при этом обслуживать посетителей навынос и доставлять им свою продукцию.

Также запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Нельзя будет посещать зоопарки.

18 и 19 июня в Москве зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии - более 9 тыс. случаев ежесуточно.

Путин не дал пять. Почему Медведева нет в первой пятерке "Единой России"

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Съезд партии "Единая Россия" в субботу утвердил список кандидатов на выборах Госдумы, которые пройдут в сентябре. Раньше эти списки возглавлял Дмитрий Медведев, теперь это - пятерка кандидатов. И Медведева в ней нет. С подробностями Петр Козлов и Владимир Дергачев:

NYT: странная смерть либеральной русофобии

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В августе я предсказал, - пишет колумнист Росс Доузат в газете New York Times, - что поражение Трампа на выборах побудит республиканцев взять на вооружение идею Дона Дрейпера из сериала "Безумцы" - о том, как легко забыть неудобные события прошлого: "Этого никогда не было. Вы поразитесь, насколько этого никогда не было".

К методу Дрейпера явно прибегает часть республиканцев, не желающая вспоминать Трампа. Но что не меньше поражает - так это то, как этот метод используют и либералы.

На этой неделе, к примеру, Джо Байден провел саммит с Владимиром Путиным - банальное событие в контексте предыдущих администраций демократов. Но примечательное в контексте того, как интерпретировало мир либеральное Сопротивление с 2016 по 2020 годы (в годы правления Трампа).

В том мире Путин представлял из себя чрезвычайную угрозу, был лидером авторитарного ренессанса, всюду простиравшего свои щупальца. Он наслал хакеров на американскую демократию, поставил своего человека в Белом доме, наполнил интернет дезинформацией, предлагал награду за головы наших солдат в Афганистане, распространил российское влияние на Ближний Восток и угрожал Восточной Европе вторжением или подрывной деятельностью.

В этой атмосфере заранее верили любому слуху о российском вероломстве, я защита либеральной демократии требовала признания того, что мы вступили в Холодную войну 2.0, пишет Росс Доузат.

И вот приходит Байден и делает примирительные шаги в российской политике - замораживает военную помощь Украине, прекращает американские санкции против «Северного потока 2», возвращает послов - и организует саммит, который можно расценить как скромный пропагандистский триумф Путина.

И неожиданно почти все теперь хотят действовать так, как будто не было никогда этих лет правления Трампа: не только республиканцы обвиняют Байдена в мягкотелости по отношении к Москве, но и демократы, кажется, решившие, что это хорошо - идти на уступки и давать обещания "стабильности" режиму, который еще вчера был Великим Реакционным Врагом, главной угрозой либеральному порядку.

Но эта колонка - не о либеральной амнезии и лицемерии, продолжает Росс Доузат. Эта колонка - о мудрости администрации Байдена, осознавшей, что про некоторые истерии эры Трампа в партии демократов можно без всяких опасений забыть.

Многие такие истерии исходили от прогрессивных левых. Но российская истерия была паранойей центра, чрезмерной реакцией истеблишмента, поэтому примечательно видеть, что Байден и его команда дистанцируются и от нее.

В данном случае Белый дом, судя по всему, осознал, что кое-что из внешней политики Трампа стоит сохранить. Не сомнительные деловые связи и не странная влюбленность в диктаторов, но общую идею о том, что внешнюю политику США нужно переориентировать с Европы и Ближнего Востока на сдерживание угроз Китая.

При этом фантазии поздних 1990-х о неизбежном распространении либеральных порядков в мире можно оставить в прошлом.

Такая реорганизация не требует дружбы с Путиным, это было бы морально неприемлемо и стратегически маловероятно. Этот подход предполагает политику в отношении России как прежде всего сдерживание слабого и поэтому озорничающего конкурента, а не как грандиозный крестовый поход против геополитического противника номер один.

Отсюда и саммит с его разговорами о "стратегической стабильности", отсюда примиренческие жесты, которые, сделай их Трамп, каждый час были бы главной новостью на MSNBC, пишет Росс Доузат в газете New York Times.

Почему НАТО уходит из "горячих точек"?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Франция ведет военную операцию в Мали с 2013 года

Военные НАТО покидают Афганистан, Франция значительно сокращает свой контингент в Мали. Великобритания и другие страны Запада больше не принимают активного участия в боевых операциях в Ираке. Значит ли это, что война против террора, о которой 20 лет назад объявил президент США Джордж Буш, закончена?

В масках даже боги

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