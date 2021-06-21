Полупустой стадион, маски и ежедневные ковид-тесты для спортсменов: как пройдет Олимпиада в Токио

час назад

Автор фото, SOPA Images

Олимпиаду в Токио, перенесенную на год из-за пандемии, смогут посмотреть вживую до 10 тысяч болельщиков, сообщают организаторы. Впрочем, власти Японии не исключают, что в случае вспышки коронавируса игры могут и вовсе пройти без зрителей.

Трибуны должны быть заполнены не более чем наполовину от общей вместимости. Посмотреть игры вживую смогут только граждане Японии, иностранных болельщиков на Олимпиаду не пустят.

В оргкомитете подобные ограничения сочли оптимальными для сдерживания пандемии коронавируса. Однако ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не исключает проведения Олимпийских игр без болельщиков, если в столице будет введено чрезвычайное положение из-за опасений по поводу Covid-19.

До решения о перенесении игр Токио-2020 на них было продано почти 4,5 млн билетов, еще около миллиона - на Паралимпийские игры. В декабре организаторы заявили о частичном возврате билетов, однако даже в этом случае проданных билетов окажется куда больше, чем свободных мест на стадионе. В оргкомитете не исключают проведения лотереи на право посещения игр.

Организаторы обещают ввести строгие правила, которые обеспечат безопасные условия для спортсменов и болельщиков. Президент МОК Томас Бах заявил, что более 80% жителей Олимпийской деревни будут вакцинированы. Спортсменам будет запрещено контактировать с болельщиками. В случае, если они нарушат правила, включая ежедневный тест на коронавирус и ношение маски, им грозит дисквалификация.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Табличка на здании в Олимпийской деревне: носите маску, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию

Впрочем, не все разделяют оптимизм организаторов: ранее высшие чиновники здравоохранения Японии заявили, что полный запрет зрителей был бы наиболее оптимальным решением для проведения игр.

Многие жители Японии по-прежнему скептически относятся к Олимпийским играм: по данным соцопроса Asahi News Network, около 65% респондентов высказались за очередной перенос мероприятия или его полную отмену. Около 70% опрошенных заявили, что, по их мнению, игры не будут отвечать требованиям безопасности, о которых говорят организаторы.