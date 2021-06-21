Французы требуют оправдать женщину, убившую отчима-насильника

10 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Валери Бако (в желтом шарфе) на суде

Во Франции свыше полумиллиона человек подписали петицию с призывом оправдать женщину, застрелившую человека, который был сначала ее отчимом, а затем мужем и сутенером.

Суд над 40-летней Валери Бако открывается в понедельник в Шалон-сюр-Сен в центральной Франции. Приговор ожидается через неделю.

Бако было 12 лет, когда партнер ее матери-алкоголички, 37-летний Даниэль Полетт, также пьяница, впервые изнасиловал ее.

Полетта отправили в тюрьму, но, выйдя через три года на свободу, он взялся за прежнее.

В 17 лет Валери забеременела. Мать выгнала ее и Полетта из дома, и они стали жить вместе.

Полетт заставлял жену оказывать сексуальные услуги водителям-дальнобойщикам в принадлежавшем ему микроавтобусе Peugeot, угрожая убить за отказ. Он также вынуждал ее вступать в лесбийские связи и снимал это на видео.

Как установило следствие, Полетт неоднократно бил ее, сломал нос, наводил на нее пистолет, а однажды ударил по голове молотком.

По словам Бако, она жила как в тюрьме. Муж запрещал ей с кем-либо общаться во время выходов из дома и посылал приятелей следить на ней.

Бако родила от Полетта четверых детей. По ее словам, они дважды жаловались на отца жандармам, но те отказывались разговаривать с несовершеннолетними и просили, чтобы мать пришла к ним сама.

Один из детей однажды увидел заказанную отцом визитную карточку и спросил у матери, что такое "эскорт-девушка".

Когда Полетт начал заговаривать на темы секса с их дочерью, 14-летней Карлин, Валери Бако решила, что с нее довольно.

13 марта 2016 года, после "сеанса" с очередным клиентом, она убила Даниэля Полетта одним выстрелом в затылок из его же пистолета, хранившегося в машине.

С помощью двух старших детей она спрятала тело, но в октябре 2017 года дело выплыло наружу. Бако призналась в убийстве, и после года в предварительном заключении была отпущена под подписку до суда.

За это время она написала 198-страничную книгу под названием "Все знали", недавно опубликованную издательством Fayard.

"Я должна была положить этому конец", - пишет Бако, добавляя: "Мне все время было страшно".

Бако считает, что заслуживает наказания, но в качестве смягчающего обстоятельства говорит, что ей некуда было уйти, так как она не имела собственных средств к существованию и верила, что Полетт способен убить их детей.

"Она убила, но она не убийца, - заявила в интервью британской газете Guardian адвокат Джанин Бонагунта. - Ее толкнули на это насилие, которому она подвергалась на протяжении 25 лет, и страх, что ее дочь станет следующей".

"Такие женщины беззащитны. Судебная система чересчур медлительна и снисходительна к преступникам", - сказала она агентству Франс пресс.

Те же юристы, Джанин Бонагунта и Натали Томазини, в 2013 году защищали другую женщину, Жаклин Соваж, ставшую национальным символом борьбы с домашним насилием. Муж-алкоголик регулярно избивал ее и детей. После того, как их сын повесился, Жаклин убила семейного тирана. Она получила 10 лет, из которых отбыла три, и была помилована президентом Олландом.

Guardian напоминает, что Франция имеет один из самых высоких уровней фемицида (убийство женщины ее настоящим либо бывшим партнером) в Европе.

С начала года жертвами фемицида в стране стали 55 женщин, из них три за последнюю неделю.