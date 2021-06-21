В Германии по подозрению в шпионаже задержан россиянин

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Посольство России в Берлине

Гражданин России Ильнур Ф. задержан в Германии по подозрению в шпионаже. Москва это пока не комментирует.

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Обвиняемого подозревают в работе на российскую спецслужбу - самое позднее с октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Гражданин РФ Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в университете на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он не менее трех раз якобы встречался с представителем российской спецслужбы.

"На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами", - утверждают следователи.

Задержанный россиянин с 19 июня находится в предварительном заключении.

Российские официальные лица пока никак не комментировали заявление немецкой прокуратуры.

Это второй с начала года случай, когда власти Германии сообщают о задержании лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

В феврале 2021 года генеральная прокуратура страны выдвинула обвинения против гражданина ФРГ, подозреваемого в работе на российскую разведку. Обвиняемого зовут Йенс Ф.

Он работал в компании, которая была подрядчиком бундестага и занималась проверкой электроприборов в зданиях немецкого парламента и его вспомогательных служб. У него был доступ к планам этажей этих зданий.