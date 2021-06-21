ЕС одобрил новые санкции против Беларуси. Кто под них попадет?

час назад

Автор фото, JOHANNA GERON Подпись к фото, Перед заседанием в Люксембурге главы МИД ЕС провели неформальную встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

Главы МИД стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.

Санкции затронут ключевые секторы экономики Беларуси, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор.

Совет министров также подписал постановление о внесении в санкционный список 86 компаний и физических лиц: новые ограничения включают замораживание активов и запрет на выдачу виз. Имена и названия компаний будут опубликованы позже.

Известно, что семь человек из числа подвергшихся санкциям напрямую связаны с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair, в списке также фигурируют лица, причастные к фальсификациям выборов, репрессиям и пыткам. Перед заседанием в Люксембурге главы МИД ЕС провели неформальную встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Это будет уже четвертый пакет ограничительных мер, введенный после выборов в августе 2020 года, которые белорусская оппозиция и ЕС считают нелегитимными. В прошлом году ЕС ввели санкции в отношении 88 человек, включая самого Александра Лукашенко и высших чиновников. Окончательно решение по санкциям будет принято на саммите ЕС 24-25 июня.

"Мы продолжим планомерный путь по введению санкций против Лукашенко и его режима, - заявил глава МИД Германии Хайко Мас. - Теперь мы не ограничимся лишь санкциями против физических лиц, мы будем вводить секторальные санкции".

"Таким образом мы хотим способствовать финансовому истощению режима".

Евросоюз - второй по величине после стран Евразийского экономического союза торговый партнер Беларуси. По данным Еврокомиссии, объем белорусского экспорта товаров и услуг в страны ЕС в 2020 году составил почти 7 млрд долларов, или чуть менее 12% ВВП страны.

Промышленные предприятия приносят Беларуси 93% валютной выручки. Экспорт концерна "Белнефтехим" в прошлом году составил 4,2 млрд долларов, экспорт удобрений "Беларуськалия" - 2,4 млрд долларов. "Беларуськалий" - один из крупнейших в мире производителей удобрений, на его долю приходится около 20% мирового рынка.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ожидает, что совет министров Евросоюза также единогласно поддержит более широкие секторальные санкции в отношении режима, включая запрет на продажу в Беларусь аппаратуры для наблюдения и ужесточение эмбарго на поставки оружия. Ранее Австрия пыталась смягчить санкции ЕС против Беларуси, но вскоре изменила позицию.