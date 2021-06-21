Разгром либеральной прессы Гонконга: газете Apple Daily грозит закрытие

13 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в защиту Apple Daily в Лондоне

Единственное продемократическое издание Гонконга - газета Apple Daily - может закрыться уже 26 июня, если в пятницу совет директоров ее издателя, компании Next Digital, примет решение, что газета не может функционировать в сложившейся ситуации гонений на свободную прессу.

Apple Daily - основанный 26 лет назад популярный таблоид совмещает на своих страницах информацию о продемократическом движении Гонконга, журналистские расследования в отношении лиц, находящихся у власти, и истории о знаменитостях.

Компания-владелец газеты Next Digital попала под государственный пресс после того, как в прошлом году был арестован ее руководитель и критик пекинского режима Джимми Лай. Его обвиняют в организации несанкционаированных собраний, личные активы медиамагната также были арестованы.

На прошлой неделе полиция провела в редакции рейд в рамках расследования нарушений закона о национальной безопасности (того самого, против принятия которого так долго боролись продемократические силы в Гонконге) и арестовала двух высокопоставленных руководителей издания по подозрению в "сговоре с иностранной державой". Были также заморожены активы трех компаний, связанных с газетой.

Как сообщил в понедельник советник находящегося под стражей владельца компании Next Digital и активного критика китайских властей Джимми Лая, газету Apple Daily скорее всего вынудят закрыться в ближайшие дни.

"Если в пятницу совет директоров примет решение о прекращении работы газеты, то в полночь того же дня она прекратит работать в режиме онлайн, а последнее печатное издание выйдет 26 июня", - сказал Марк Саймон.

По словам полиции, десятки статей, напечатанных в Apple Daily, предположительно нарушают новый закон о национальной безопаснорсти. Это первый случай, когда власти Китая усмотрели в публикациях нарушение закона, ставшего камнем преткновения для продемократических сил Гонконга.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Среди арестованных в ходе рейдов был исполнительный директор издания Чун Ким-Хунг

В результате по обвинению в сговоре с иностранными державами были арестованы главный редактор издания Райан Лоу и его исполнительный директор Чун Ким-Хунг, которым в субботу было отказано в освобождении под залог. В четверг были арестованы и три других высокопоставленных сотрудника издания, однако их освободили до дальнейшего разбирательства.

Против трех компаний, связанных с Apple Daily, также были заведены дела по подозрению в сговоре с иностранными державами, и власти заморозили их активы на 2,3 млн долларов.

Совет директоров компании направил в Бюро безопасности Гонконга письмо с просьбой разморозить часть активов, чтобы не нарушать трудовое законодательство Гонконга, которое обязывает работодателей платить своим сотрудникам.

"Правительство заморозило изданию доступ к банковским счетам и отдало банкам Гонконга распоряжение не вести дел с Apple Daily, так что по сути компания не может распоряжаться своими счетами, и это наихудшее, что могло произойти, - сообщил в интервью Би-би-си Марк Саймон. - Я не представляю, как издание сможет работать без финансирования, к тому же в Гонконге по закону нельзя заключать контракты на предоставление услуг или просить сотрудников работать бесплатно. Сегодня газета по-прежнему продается в киосках, но если счета останутся замороженными, то уже через несколько дней все изменится.

В субботней статье газета сообщила, что в случае, если Бюро ответит отказом, она будет добиваться разморозки активов через суд.

Бюро безопасности отказалось комментировать свои контакты с Apple Daily, ссылаясь на то, что по этому делу ведется следствие.

"Нарушение закона о национальной безопасности - это очень серьезное преступление, - заявил при этом представитель Бюро, - мы рассматриваем такого рода преступления в рамках закона, пресекая преступные акты и пользуясь правом замораживать активы нарушителей исходя из необходимости и закона".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пока газета остается в свободной продаже, но уже 26 июня все может измениться

Про словам Саймона, в случае закрытия газеты будущее самого продемократического движения окажется под вопросом.

"Если главный продемократический голос будет заглушен, будущее Гонконга представляется неопределенным, - говорит он. - Мы не знаем точно, что это означает, но могу с уверенностью сказать, что ничего хорошего".

Сам Марк Саймон был объявлен в розыск полицией Гонконга по подозрению в нарушении все того же закона о национальной безопасности, однако он еще в прошлом году покинул анклав и переселился в США.

Многие западные страны, международные правозащитные организации, ассоциации журналистов и представитель ООН по правам человека осудили рейды и аресты руководства газеты.