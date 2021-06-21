Фото: московские пляжи переполнены из-за жары несмотря на эпидемию Covid-19

час назад

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS Подпись к фото, В воскресенье, 20 июня, в Москве был побит температурный рекорд - 31,1 градуса по Цельсию

В российской столице в пятницу и субботу были побиты абсолютные рекорды по заболеваемости за все время эпидемии в стране. В субботу там выявили 9 120 заболевших, в пятницу - 9 056 человек.

Московские власти ввели обязательную вакцинацию для части горожан и даже решили отказывать в плановых госпитализациях непривитым - якобы для их же безопасности.

Одновременно с рекордной заболеваемостью в городе рекордная жара вкупе с ясным небом. 19-22 июня максимальная дневная температура воздуха в городе достигала 30-33 градусов. Аномальная жара, по прогнозам синоптиков, продлится до конца этой недели.

Москвичи заполонили парки и улицы. Судя по фотографиям, социальная дистанция при этом не соблюдалась, масок не было почти ни на ком из отдыхающих.

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS Подпись к фото, Отдыхающие купаются в Мещерском пруду

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS Подпись к фото, В парке Северное Тушино тоже яблоку негде было упасть

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS Подпись к фото, Социальная дистанция, судя по фото, не соблюдалась и в Серебряном бору

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS Подпись к фото, Очереди на транспорт в Москве есть всегда, не обошлось без них и в эти жаркие выходные

Автор фото, Mikhail Tereshenko/TASS Подпись к фото, В столице официально закрыты детские площадки в парках, но купаться в фонтанах детям не запретили