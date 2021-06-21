Фото: московские пляжи переполнены из-за жары несмотря на эпидемию Covid-19
В российской столице в пятницу и субботу были побиты абсолютные рекорды по заболеваемости за все время эпидемии в стране. В субботу там выявили 9 120 заболевших, в пятницу - 9 056 человек.
Московские власти ввели обязательную вакцинацию для части горожан и даже решили отказывать в плановых госпитализациях непривитым - якобы для их же безопасности.
Одновременно с рекордной заболеваемостью в городе рекордная жара вкупе с ясным небом. 19-22 июня максимальная дневная температура воздуха в городе достигала 30-33 градусов. Аномальная жара, по прогнозам синоптиков, продлится до конца этой недели.
Москвичи заполонили парки и улицы. Судя по фотографиям, социальная дистанция при этом не соблюдалась, масок не было почти ни на ком из отдыхающих.
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