Дайджест: Путин укоряет Америку за Майдан, эпидемия ковида умножает миллионеров

час назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, QR-код нужно будет предъявлять на входе в ресторан вместе с паспортом

Москвичам без кода не дают прохода

С 28 июня посещение московских ресторанов, кафе и фудкортов будет доступно только тем, кто сделал прививку от коронавируса, кто переболел и имеет антитела или может предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте со сроком действия не больше трех суток.

Эта информация должна содержаться в специальном QR-коде, который будет необходимо получить на одном из государственных сайтов и предъявлять сотруднику ресторана при входе вместе с паспортом.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как это будет работать на практике и как к этой мере относятся сами рестораторы.

На прошлой неделе власти Москвы уже ввели ограничения для тех, кто не сделал привику от коронавируса. Лечь на плановую операцию или посетить врача можно будет только тем, кто вакцинирован либо сможет доказать, что прививка ему противопоказана. То же касается и судов: попасть на личный прием к мировым судьям в Москве смогут только привитые или у кого есть справка о наличии антител.

ИКАО предварительно отчитается по посадке рейса Ryanair

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Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) представит промежуточный отчет по ситуации с самолетом Ryanair, который был принужден белорусскими властями к посадке в Минске.

Предварительные сведения для отчета предоставили Белоруссия и Польша, запрошена информация из других стран. Окончательная версия отчета будет представлена на сессии совета, которая начнется 13 сентября.

Самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая был принудительно посажен в Минске в сопровождении истребителя белорусских ВВС. С борта был сняты и арестованы белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Пилот получил от диспетчеров предупреждение, что если самолет продолжит полет в Литву, на его борту сдетонирует бомба.

Мьянма: хунта судит свергнутую Аун Сан Су Чжи

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, После того как военная хунта захватила власть в стране, в Мьянме не утихают протесты с призывами освободить бывшего лидера Аун Сан Су Чжи

Верховный суд в Мьянме начнет рассмотрение дела против бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи, свергнутой в ходе военного переворота 1 февраля. Пришедшее к власти военное правительство обвиняет ее среди прочего в нарушении закона о государственной тайне. Это самое тяжелое из обвинений, за которое 75-летнему политику грозит до 14 лет тюрьмы. После военного переворота в стране начались массовые протесты, которые жестоко подавлялись.

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин, которому теперь принадлежит власть в стране, выступил с телевизионным обращением к жителям и пообещал со временем провести в Мьянме выборы, хотя не назвал их возможной даты.

Мировая вакцинация: Меркель и Драги комбинируют, Байден не успевает с планом

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Канцлер Германии Ангела Меркель и итальянский премьер Марио Драги сделали себе прививки от коронавируса двумя разными вакцинами.

Меркель сделала первый укол в апреле препаратом AstraZeneca, а второй - несколько дней назад вакциной Moderna. Драги после укола вакциной Astrazeneca сделал второй препаратом Pfizer, сообщает Corriere della sera.

Меркель, таким образом, стала одной из примерно 30% немцев, сделавших обе прививки.

Власти США, между тем, признали, что план президента Джо Байдена по вакцинации 70% взрослого населения ко Дню независимости четвертого июля выполнен не будет. Как заявил на пресс-конференции координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зайентс, привиться не успеет молодежь в возрасте от 18 до 26 лет.

Теперь Белый дом ставит перед собой новую цель: обеспечить вакцинацию 70% населения в возрасте от 27 лет и старше. Сейчас, по данным газеты Washington Post, в стране было сделано около 150 млн прививок.

Акция на Пушкинской площади: двум демонстрантам дали по два года

Подпись к фото, Участница московского митинга 23 января Ольга Бендас извинилась за драку с полицией, но позже отказалась от рассмотрения ее дела в особом порядке и признания вины

Ольга Бендас и Александр Глушков, обвинявшиеся в применении насилия к сотруднику ОМОН на январском митинге сторонников Алексея Навального, получили по два года колонии. О решении Тверского суда Москвы сообщила адвокат Татьяна Окушко.

По версии следствия, 23 января 32-летний Глушков и 35-летняя Бендас применили к сотруднику полиции насилие, не опасное для жизни. Глушков, согласно обвинению, дважды ударил ОМОНовца рукой по спине, а Ольга Бендас нанесла несколько ударов руками по голове и туловищу полицейского и забрала лежавшую на земле дубинку.

Уроженка Украины Ольга Бендас прославилась благодаря видео с Пушкинской площади, на котором она позирует с "трофеем" - полицейской дубинкой.

Оба они до вынесения приговора содержались в СИЗО.

Как напоминает ОВД-Инфо, Глушков признал вину, Бендас - нет. Ранее ее дело должно было рассматриваться в особом порядке после того, как она принесла извинения под видеозапись, но позже она отказалась от этой возможности.

Защита собирается обжаловать приговор.

Пандемия миллионам принесла миллионы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Благодаря ошеломительному росту цен на недвижимость многие владельцы собственного жилья неожиданно для себя стали миллионерами, не прилагая к этому особых усилий

Несмотря на весь ущерб, нанесенный пандемией Covid-19 экономике многих стран, более пяти миллионов человек по всему миру в 2020 году стали миллионерами.

Как явствует из исследования, проведенного Credit Suisse, в то время как многие бедняки стали еще беднее, количество долларовых миллионеров на планете достигло 56,1 млн.

Примерно 1% взрослых людей по всему миру в 2020 году стали миллионерами впервые в жизни. Росту их благосостояния помогло восстановление финансовых рынков, а также стремительный рост цен на недвижимость.

Как признают эксперты, наращивание активов оказалось в полном отрыве от экономических невзгод, которые принесла с собой пандемия.

По словам одного из авторов доклада Global Wealth Report, экономиста Энтони Шоррокса, пандемия нанесла резкий кратковременный удар по мировым рынкам, однако уже к концу июня 2020 года этот эффект был в значительной мере обращен вспять.

"Глобальное благосостояние не только выстояло перед лицом подобных потрясений, но на самом деле быстрыми темпами выросло во второй половине года", - добавил эксперт.

Согласно отчету, мировые богатства за прошлый год выросли в целом на 7,4%. Однако распределение этого было весьма неравномерным, и, как признает эксперт, в категории людей с более низкими доходами, у которых финансовые активы играют меньшую роль, рост благосостояния приостановился, а во многих случаях двинулся в обратную сторону.

Статья Путина про 22 июня не вызвала ажиотажа

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Статья Путина была приурочена к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР

Опубликованная в немецком журнале Zeit статья Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое" не вызвала большого энтузиазма в западной прессе. Большинство газет просто пересказали фабулу статьи, не пытаясь вступать в полемику с ее автором.

"Президент России Владимир Путин написал для немецкой газеты статью, в которой набросился на НАТО и вступился за проект газопровода из России в Европу", - пишет автор газеты Times Марк Беннетс.

Статья появилась на прилавках после того, как Армин Лашет, вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, призвал Запад установить "разумные отношения" с Россией, - отмечает он.

Журнал Newsweek подчеркивает, что российский лидер вновь обвинил Европу в поддержке "Евромайдана" на Украине, а США - в его организации. На эти пункты обвинений Путина в адрес Запада отреагировало большинство изданий, обративших внимание на статью.

"Зачем нужно было это делать? - цитирует статью Путина Newsweek. - Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?"

Корреспондент газеты Telegraph в Москве Наталья Васильева называет путинскую статью "явным предупреждением Украине", тоже подчеркивая, что за день до выхода текста Армин Лашет сделал умиротворяющие заявления.

Российская политика внешней агрессии, кульминацией которой стала аннексия украинского Крыма в 2014 году, подорвала отношения России с Западом, но Путин возлагает вину на НАТО, упрекая альянс в расширении на восток, обращает внимание она.

"Путин говорит в примирительном тоне, явно вдохновившись своей встречей с Байденом в Женеве на прошлой неделе, когда лидеры договорились сосредоточиться на немногочисленных областях сотрудничества, в том числе на контроле над ядерным вооружением", - пишет корреспондент Telegraph.

NYT: Саудовских оперативников, расчленивших Хашогги, тренировали в США

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Саудовские оперативники, убившие и расчленившие оппозиционного публициста Джамаля Хашогги, прошли курс боевой подготовки в США, пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Обучение в рамках контракта, заключенного Госдепартаментом США, члены лояльной принцу Мухаммеду ибн Салману секретной ячейки прошли в 2017 году. Они тренировались в арканзасской компании Tier 1 Group, принадлежащей частной фирме Cerberus Capital Management.

В американской компании заявили, что курс, который прошли саудовцы, был посвящен обороне и разработан для защиты лидеров Саудовской Аравии. У газеты нет информации, подтверждающей, что американским чиновникам, заключавшим контракт, было известно, что оперативники занимаются похищениями и пытками по указанию принца.

Известный критик саудовских властей Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.

Поначалу власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста, но позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство Хашогги было умышленным. В конце 2019 года в Саудовской Аравии в связи с убийством пятерых человекк приговорили к смертной казни.

Ватикан через дипломатов оспорил итальянский закон об ЛГБТ

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ноту протеста итальянскому послу вручил "министр иностранных дел" Ватикана епископ Пол Ричард Галлахер

Ватикан пошел на беспрецедентный шаг, оспорив закон о дискриминации ЛГБТ-людей, который обсуждается в эти дни в итальянском парламенте, сообщает France 24.

"Государство в государстве" по дипломатическим каналам выразило протест против закона, вводящего наказание за дискриминацию и призывы к насилию в отношении геев, лесбиянок, трансгендеров и инвалидов.

Нота была доставлена послу Италии в Ватикане во вторник, подтвердил представитель Святого престола.

В частности закон предписывает организацию в школах мероприятий на день борьбы с гомофобией, а его противники считают, что это открывает дорогу "пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних".

По информации СМИ, Ватикан в ноте протеста заявил, что закон нарушает право католиков на свободное вероисповедание.

ЕС призвали запретить применение искусственного интеллекта для распознавания лиц

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Два ведомства Евросоюза, отвечающие за защиту персональных данных, призвали полностью запретить применение искусственного интеллекта для распознавания лиц и других способов идентификации людей в общественных местах. Ранее Еврокомиссия предложила жестко ограничить, но не запрещать полностью использование ИИ в этой области.

ВМС США продолжают испытания авианосца USS Gerald R. Ford. На этот раз при помощи глубоководных взрывов тестировалась остойчивость авианосца и работа бортовых систем. Для этого в 161 километрах от берега Флориды и рядом с бортом авианосца был произведен взрыв, соответствующий по силе почти четырехбалльному землетрясению.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Взрыв под бортом авианосца. Испытания крупнейшего в мире военного судна