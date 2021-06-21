Сотни людей встретили солнцестояние у Стоунхенджа вопреки просьбам властей
Несколько сотен человек собрались у британского Стоунхенджа, чтобы встретить день летнего солнцестояния. Люди приехали к знаменитому мегалиту, несмотря на просьбы не делать этого и антивирусные ограничения.
В результате комиссия по охране английского наследия вынуждена была прервать прямую трансляцию восхода над монументом из соображений безопасности. Трансляцию смотрели около двухсот тысяч человек.
Желающие встретить восход непосредственно у мегалита перебрались через ограду и развернули у камней плакат "Стоим за Стоунхендж". Это тоже попало в видеострим.
Комиссия по охране исторического наследия изначально хотела организовать мероприятие у монумента, но этому помешало продление локдауна в Англии на июль. В комиссии заявили, что вынуждены "принять трудное решение" и отменить мероприятие после консультаций с местными властями и полицией графства Уилтшир.
Таким образом, летнее солнцестояние у Стоунхенджа второй год подряд вынуждены были встречать в виртуальном формате.
"Мы разочарованы тем, что люди решили не обращать внимания на нашу просьбу не приезжать к камням этим утром, из-за этого мы не можем показать вам ту картину, которую хотели бы", - извинился перед зрителями ведущий стрима Эд Шайрс.
"Это разочаровывает, но, к сожалению, в таких ситуациях мы должны в первую очередь думать о безопасности нашего персонала - и поэтому мы вынуждены были прервать трансляцию", - добавил он.
Представительница комиссии по охране наследия добавила: "Антивирусные ограничения были введены не просто так, и очень досадно, что люди во время пандемии своим поведением подвергли опасности наш персонал и полицейских."
Что такое летнее солнцестояние
День летнего солнцестояния - самый длинный в году. В северном полушарии он всегда приходится на промежуток между 20-м и 22-м июня. В високосные годы солнцестояние всегда приходится на 20-е число.
Это происходит потому, что календарный год не точно соответствует периоду времени, за который Земля обходит вокруг Солнца. Год - примерно на четверть дня меньше, именно поэтому вводятся високосные годы.
Некоторые считают день летнего солнцестояния предвестником теплой погоды - в июле и августе в Британии обычно теплеет.
В комиссии по охране наследия не объяснили, почему присутствие людей на месте помешало вести трансляцию восхода.
Как правило, на встречу дня солнцестояния у Стоунхенджа собирается около 10 тысяч человек. В ночь на понедельник люди собрались также у каменного круга в Эйвбери, неподалеку от Стоунхенджа.
Суперинтендант Дейв Минти из полиции Уилтшира сказал, что собравшиеся "по большей части вели себя хорошо".
"В некоторых местах собрались небольшие толпы, особенно в районе Эйвбери, и этого мы надеялись избежать, но все прошло мирно", - добавил он.
Одна женщина была задержана в состоянии алкогольного опьянения, но ее уже освободили, заявил полицейский.
Известный нео-друид Артур Пендрагон сказал журналистам, что закрывать Стоунхендж для публики было необязательно.
"Все равно огромной толпы бы не собралось", - сказал он.
"На встречу солнцестояния многие приезжают из Америки, и вообще со всего мира. В этом году никто не приехал, поэтому я не понимаю, почему бы нас просто не пустить. Я бы, конечно, хотел быть там... Но мы сделали все, что могли", - посетовал друид.
На месте событий
Карен Гарднер, корреспондент
Дороги возле Стоунхенджа заставили конусами, чтобы никто не мог припарковаться, но некоторым удалось все же втиснуть между ними машины.
Около 4:50 утра примерно 200-300 человек перебрались через низкую ограду и подошли к камням - солнце в это время как раз всходило из-за серых облаков.
По ощущениям, несмотря на солнцестояние, утро было одним из самых холодных в этом году. В воздухе стоял мороз.
Я доехала до камней в Эйвбери и обнаружила там еще несколько сотен человек, многие из которых провели там всю ночь в своих машинах, тоже проигнорировав просьбы правительства.
И там и там присутствовали полицейские и охрана, но обстановка была очень дружелюбной - обе стороны вели себя расслабленно.
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