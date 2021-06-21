Сотни людей встретили солнцестояние у Стоунхенджа вопреки просьбам властей

56 минут назад

Автор фото, Reuters

Несколько сотен человек собрались у британского Стоунхенджа, чтобы встретить день летнего солнцестояния. Люди приехали к знаменитому мегалиту, несмотря на просьбы не делать этого и антивирусные ограничения.

В результате комиссия по охране английского наследия вынуждена была прервать прямую трансляцию восхода над монументом из соображений безопасности. Трансляцию смотрели около двухсот тысяч человек.

Желающие встретить восход непосредственно у мегалита перебрались через ограду и развернули у камней плакат "Стоим за Стоунхендж". Это тоже попало в видеострим.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Комиссия по охране природы просила людей не приезжать к камням, а вместо этого посмотреть на восход в интернете

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Официально Стоунхендж был закрыт, но это никого не смутило

Комиссия по охране исторического наследия изначально хотела организовать мероприятие у монумента, но этому помешало продление локдауна в Англии на июль. В комиссии заявили, что вынуждены "принять трудное решение" и отменить мероприятие после консультаций с местными властями и полицией графства Уилтшир.

Таким образом, летнее солнцестояние у Стоунхенджа второй год подряд вынуждены были встречать в виртуальном формате.

"Мы разочарованы тем, что люди решили не обращать внимания на нашу просьбу не приезжать к камням этим утром, из-за этого мы не можем показать вам ту картину, которую хотели бы", - извинился перед зрителями ведущий стрима Эд Шайрс.

"Это разочаровывает, но, к сожалению, в таких ситуациях мы должны в первую очередь думать о безопасности нашего персонала - и поэтому мы вынуждены были прервать трансляцию", - добавил он.

Представительница комиссии по охране наследия добавила: "Антивирусные ограничения были введены не просто так, и очень досадно, что люди во время пандемии своим поведением подвергли опасности наш персонал и полицейских."

Что такое летнее солнцестояние

День летнего солнцестояния - самый длинный в году. В северном полушарии он всегда приходится на промежуток между 20-м и 22-м июня. В високосные годы солнцестояние всегда приходится на 20-е число.

Это происходит потому, что календарный год не точно соответствует периоду времени, за который Земля обходит вокруг Солнца. Год - примерно на четверть дня меньше, именно поэтому вводятся високосные годы.

Некоторые считают день летнего солнцестояния предвестником теплой погоды - в июле и августе в Британии обычно теплеет.

В комиссии по охране наследия не объяснили, почему присутствие людей на месте помешало вести трансляцию восхода.

Как правило, на встречу дня солнцестояния у Стоунхенджа собирается около 10 тысяч человек. В ночь на понедельник люди собрались также у каменного круга в Эйвбери, неподалеку от Стоунхенджа.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Обстановка у камней была дружелюбной

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У камней в Эйвбери тоже собрались желающие встретить восход

Суперинтендант Дейв Минти из полиции Уилтшира сказал, что собравшиеся "по большей части вели себя хорошо".

"В некоторых местах собрались небольшие толпы, особенно в районе Эйвбери, и этого мы надеялись избежать, но все прошло мирно", - добавил он.

Одна женщина была задержана в состоянии алкогольного опьянения, но ее уже освободили, заявил полицейский.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Нео-друид Артур Пендрагон провел ритуал встречи солнца

Известный нео-друид Артур Пендрагон сказал журналистам, что закрывать Стоунхендж для публики было необязательно.

"Все равно огромной толпы бы не собралось", - сказал он.

"На встречу солнцестояния многие приезжают из Америки, и вообще со всего мира. В этом году никто не приехал, поэтому я не понимаю, почему бы нас просто не пустить. Я бы, конечно, хотел быть там... Но мы сделали все, что могли", - посетовал друид.

На месте событий

Карен Гарднер, корреспондент

Дороги возле Стоунхенджа заставили конусами, чтобы никто не мог припарковаться, но некоторым удалось все же втиснуть между ними машины.

Около 4:50 утра примерно 200-300 человек перебрались через низкую ограду и подошли к камням - солнце в это время как раз всходило из-за серых облаков.

По ощущениям, несмотря на солнцестояние, утро было одним из самых холодных в этом году. В воздухе стоял мороз.

Я доехала до камней в Эйвбери и обнаружила там еще несколько сотен человек, многие из которых провели там всю ночь в своих машинах, тоже проигнорировав просьбы правительства.