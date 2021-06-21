Британия: выход из локдауна в июле выполним, но обычный грипп может стать опаснее ковида

28 минут назад

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Англия скорее всего выйдет из локдауна 19 июля, как и планировалось, заявил премьер-министр Борис Джонсон. При нынешней динамике заражаемости и вакцинации планы правительства по отмене последних антивирусных ограничений будут реализованы, но ближе к зиме, возможно, стоит ждать новых ограничений, в том числе из-за сезонного гриппа, добавил премьер.

"Нельзя исключать, что появится какое-то новое заболевание, какой-то новый ужас, который не предусмотрен ни нами, ни нашим бюджетом," - сказал Джонсон в интервью в ходе визита в медлабораторию в графстве Хартфордшир.

"Но судя по нашей нынешней ситуации, судя по эффективности вакцин, которую мы видим против всех вариантов, 19 июля выглядит как хорошая точка выхода," - добавил премьер.

"Разумеется, Национальная система здравоохранения столкнулась с сильными вызовыми - и это лишний повод постараться сбить число новых заражений, дать системе передохнуть," - считает Джонсон.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Премьер в понедельник посетил медицинскую лабораторию в городе Поттерс Бар графства Хартфордшир.

Однако зима, скорее всего, будет трудной. Британцы, по-видимому, столкнутся с эпидемией гриппа, которая повысит нагрузку на систему здравоохранения, а ослабленный у многих за время пребывания в карантине иммунитет позволит вирусу распространяться более стремительно.

Джонсон - не единственный, кто говорит о сезонном гриппе. Заместитель главы консультативного комитета по вакцинации профессор Энтони Харнден заявил в эфире Би-би-си, что грипп текущей зимой потенциально может оказаться более серьезной проблемой, чем ковид.

По словам ученого, иммунитет от гриппа у многих британцев понизился из-за эпидемии коронавируса, и теперь они особенно уязвимы.

Однако будущие ограничения могут принять и принципиально новую форму.

Сейчас при контакте с зараженными правила предписывают десятидневный карантин. Однако министерство здравоохранения в последние месяцы тестирует программу, в ходе которой 40 тыс. человек, контактировавших с зараженными, не изолировались, а просто каждый день проходили тестирование на коронавирус.

Общая ситуация с заражаемостью в Британии сегодня неравномерна. В минувшие выходные директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Англии Сьюзан Хопкинс в эфире Би-би-си сказала, что в некоторых частях страны заболеваемость продолжает расти - в первую очередь, это северо-восток Англии и некоторые районы Лондона.

"Мы видим рост и падение заражаемости по мере того, как проводится все больше тестов. Тем не менее мы видим эффект от вакцинации, и это хорошие новости", - сказала она.

Сегодня полностью привито около 60% взрослого населения Британии, один укол по лучили четверо из каждый пяти британцев.

За последние сутки в стране было зафиксировано 10633 новых случая заражения и пять смертей в течение 28 дней после положительного теста на вирус. Всего в Британии за период пандемии в течение месяца после постановки диагноза скончались около 128 тыс. человек.

Изначально власти планировали полностью отменить локдаун в Англии 21 июня, однако неделю назад было решено продлить действие мер еще на месяц из-за роста заражаемости, основным драйвером которого было распространения варианта "Дельта", также известного, как "индийский" штамм.

По словам главы министерства транспорта Гранта Шаппса, вакцинация может в скором времени позволить снять некоторые ограничения на международные перелеты.