Испания собирается помиловать лидеров каталонских сепаратистов, несмотря на массовые протесты

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выступая на фоне флагов Испании, Каталонии и ЕС, премьер-министр Педро Санчес пообещал помиловать каталонских сепаратистов

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его правительство собирается на этой неделе помиловать девятерых лидеров каталонских сепаратистов, пооучивших тюремные сроки после попытки отделения Каталонии в 2017 году.

"Завтра, руководствуясь духом прощения, заложенным в нашей конституции, я предложу кабинету утвердить помилование. Чтобы договориться, почти всегда кто-то один должен сделать первый шаг. Правительство Испании сделает такой шаг", - объявил Санчес, выступая в понедельник в Барселоне.

После объявленного каталонцами в одностороннем порядке референдума и провозглашения независимости в 2017 году центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов. Девять из них получили тюремные сроки - от семи до 11 лет - за "подстрекательство к мятежу".

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон бежал от суда и тюрьмы в Бельгию и позже избрался, не появляясь на родине, в Европарламент. В начале года Европарламент снял с него и двух его соратников неприкосновенность, и теперь им грозит выдача в Испанию - когда и если решения об экстрадиции пройдут все судебные инстанции.

В этом году три сепаратистские партии Каталонии снова выиграли местные выборы, но их ведущая сила, "Левые республиканцы" во главе с Пере Арагонесом стала более умеренной и намеревается добиваться независимости Каталонии через переговоры с Мадридом и организацию такого референдума, который был бы признан как Испанией, так и международным сообществом.

Вопрос о помиловании каталонских лидеров обсуждается в Испании уже давно, и правительство Санчеса склоняется к тому, что такой шаг снизит напряжение в отношениях Мадрида и Барселоны.

В начале года лидеров сепаратистов отпустили из тюрьмы на время предвыборной кампании в Каталонии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Митинг протеста в Мадриде в этом месяце

Многих в Испании, однако, возмущает снисходительность к сепаратистам: недавно на митинг протеста против помилования в Мадриде вышли десятки тысяч человек, а опрос, проведенный по заказу газеты El Mundo, показал, что против помилования настроен 61% респондентов.

Верховный суд Испании тоже высказался против помилования - но его решение в данном случае не обязательно к исполнению.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонники отделения Каталонии у здания оперы в Барселоне, где выступал с примирительноей речью премьер-министр Испании

Против намерений премьера Санчеса, как ни странно, протестуют и некоторые каталонские сторонники независимости: они считают, что их лидеров прежде всего не надо было сажать.

Во время визита Санчеса в понедельник возле барселонской оперы под присмотром полиции митинговали сотни сторонников независимости.