Испания собирается помиловать лидеров каталонских сепаратистов, несмотря на массовые протесты
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его правительство собирается на этой неделе помиловать девятерых лидеров каталонских сепаратистов, пооучивших тюремные сроки после попытки отделения Каталонии в 2017 году.
"Завтра, руководствуясь духом прощения, заложенным в нашей конституции, я предложу кабинету утвердить помилование. Чтобы договориться, почти всегда кто-то один должен сделать первый шаг. Правительство Испании сделает такой шаг", - объявил Санчес, выступая в понедельник в Барселоне.
После объявленного каталонцами в одностороннем порядке референдума и провозглашения независимости в 2017 году центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов. Девять из них получили тюремные сроки - от семи до 11 лет - за "подстрекательство к мятежу".
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон бежал от суда и тюрьмы в Бельгию и позже избрался, не появляясь на родине, в Европарламент. В начале года Европарламент снял с него и двух его соратников неприкосновенность, и теперь им грозит выдача в Испанию - когда и если решения об экстрадиции пройдут все судебные инстанции.
В этом году три сепаратистские партии Каталонии снова выиграли местные выборы, но их ведущая сила, "Левые республиканцы" во главе с Пере Арагонесом стала более умеренной и намеревается добиваться независимости Каталонии через переговоры с Мадридом и организацию такого референдума, который был бы признан как Испанией, так и международным сообществом.
Вопрос о помиловании каталонских лидеров обсуждается в Испании уже давно, и правительство Санчеса склоняется к тому, что такой шаг снизит напряжение в отношениях Мадрида и Барселоны.
В начале года лидеров сепаратистов отпустили из тюрьмы на время предвыборной кампании в Каталонии.
Многих в Испании, однако, возмущает снисходительность к сепаратистам: недавно на митинг протеста против помилования в Мадриде вышли десятки тысяч человек, а опрос, проведенный по заказу газеты El Mundo, показал, что против помилования настроен 61% респондентов.
Верховный суд Испании тоже высказался против помилования - но его решение в данном случае не обязательно к исполнению.
Против намерений премьера Санчеса, как ни странно, протестуют и некоторые каталонские сторонники независимости: они считают, что их лидеров прежде всего не надо было сажать.
Во время визита Санчеса в понедельник возле барселонской оперы под присмотром полиции митинговали сотни сторонников независимости.
Бывший глава правительства Каталонии и сепаратист Ким Торра, которого в 2020 году центральные власти отстранили от должности за неподчинение центризбиркому, отказался присутствовать при выступлении Санчеса, назвав его пропагандистским
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