Ашхабад признан самым дорогим городом в мире для иностранцев. Почему так вышло и кто еще в рейтинге

6 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экономика Туркменистана пребывает в длительном и глубоком кризисе, тут все работает от обратного: чем хуже - тем дороже

Столица Туркменистана Ашхабад заняла первое место в рейтинге самых дорогих для проживания иностранцев городов мира, потеснив Гонконг, который лидировал в прошлом году. Третье место занял Бейрут, на четвертом - японская столица Токио.

Этот рейтинг ежегодно составляется американской консалтинговой фирмой Mercer в помощь компаниям и правительствам всего мира, чтобы им легче было понять, сколько платить своим сотрудникам в том или ином городе.

При составлении рейтинга, охватившего 209 городов, компания учитывала множество параметров, включая стоимость жилья, транспорта и продуктов питания, а также провела оценку стоимости более 200 товаров и услуг.

Вот так выглядит первая десятка этого года:

1. Ашхабад

2. Гонконг

3. Бейрут

4. Токио

5. Цюрих

6. Шанхай

7. Сингапур

8. Женева

9. Пекин

10. Берн

Как видите, первые места в рейтинге поделили между собой в основном города в Швейцарии и на Дальнем Востоке. Большинство населенных пунктов в первой десятке - это деловые центры, где стремительный экономический рост привел к еще более стремительному росту стоимости жизни.

Ашхабад является скорее исключением из этого правила, и вот почему.

Как Ашхабад стал самым дорогим

Все дело в том, непомерно высокая стоимость жизни для иностранных работников в Ашхабаде связана скорее не с ростом благостстояния города и страны, а с тяжелейшим экономическим кризисом.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Монумент Гурбангулы Бердымухамедову в Ашхабаде

Столица Туркменистана целенаправленно шла к такому "успеху" и со второго места, занимаемого в прошлом году, благодаря стойкому росту инфляции, уверенно переместилась на верхнюю строчку рейтинга.

Несмотря на огромные запасы природного газа, Туркменистан с его авторитарным стилем правления никак не может преодолеть экономический кризис, который уже привел к обнищанию значительной части населения.

Экономика страны практически полностью зависит от газа, который экспортируется в Россию, однако резкое падение цен на природный газ в 2014 году привело к сильной инфляции и как результат - росту цен на продукты питания и многие предметы первой необходимости. "С 2016 года все сильнее стала ощущаться нехватка субсидированного продовольствия, люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы купить продукты по доступным ценам, но часто им приходится уходить с пустыми руками", - говорится в недавнем докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

С началом пандемии экономические проблемы страны лишь усугубились, тем не менее, в мае президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов затеял программу расширения Ашхабада, пообещав сделать столицу "одним из самых процветающих городов в мире".

Страна неравенства

Абдужалил Абдурасулов, корреспондент Би-би-си

Этот доклад - еще одно свидетельство резкого неравенства в Туркменистане.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, В мире о Душанбе знают по таких фотографиям президента Гурбангулы Бердымухамедова, но за ними скрывается совсем другая столица

Многие жители Ашхабада с большим трудом могут себе позволить даже самые основные товары, такие как продукты питания. Возле магазинов часто выстраиваются очереди за хлебом или мукой, поскольку в стране постоянно не хватает продовольствия.

Но есть и другой Ашхабад - парадная столица с мраморными зданиями. Именно такой его образ пытается утвердить государственная пропаганда, чтобы убедить жителей Туркменистана, что эта страна - одна из самых богатых в мире.

Тем временем иностранные компании вынуждены поддерживать подобный имидж, если они хотят работать на этом рынке. Энергетических гигантов сюда привлекают одни из самых больших в мире запасы природного газа.

Чтобы получить к ним доступ, некоторые готовы следовать писаным и неписаным правилам ведения бизнеса в Туркменистане. Это означает, что их сотрудники вынуждены платить по высоким ценам практически за все - от аренды жилья до покупки продуктов питания.

Бейрут: еще одно экономико-географическое исключение

Бейрут тоже можно назвать исключением из правил: за год он совершил рывок с 45-го на 3-е место, при этом не следует забывать, что стоимость жизни для иностранных работников - не самый лучший показатель, ведь далеко не все работодатели будут рады платить своим сотрудникам лишние деньги просто за то, что им придется жить в дорогих городах.

Автор фото, Anadolu Agency

Mercer списывает такой взлет столицы Ливана в рейтинге на политический хаос, воцарившийся в стране, и обширный и затяжной экономический спад.

Пандемия коронавируса и мощнейший взрыв в порту Бейрута в прошлом году также сыграли свою роль, усугубив экономическое положение и вызвав новый виток инфляции.

Швейцарская надежность и китайское процветание

Сразу три швейцарских города попали в первую десятку, подтвердив аксиому о том, что в Швейцарии все очень недешево.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цюрих продолжает прочно удерживать позиции финансового центра - если вы не банкир, все будет очень дорого

Один из самых дорогих городов Китая, Шанхай, поднялся на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Попала в десятку и китайская столица Пекин.

Островное государство-город Сингапур, известный своим процветающим финансовым сектором, занял седьмую строчку в рейтинге.

Лондон оказался на 18-м месте, поднявшись на одну строчку, других бритаских городов в первой сотне нет, зато на 121-м месте оказался Бирмингем, "подорожавший" на восемь позиций.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шанхай, один из самых дорогих городов Китая, обгоняет по ценам даже столицу, но до Гонконга пока не дотягивает

А что Россия?

Российские города также фигурируют в рейтинге: Москва, которая в списке самых дорогих городов Европы стоит на пятом месте, для иностранцев оказалась не такой уж дорогой - она на 21-й позиции. Правда, по стоимости жизни Санкт-Петербург для иностранных работников еще привлекательтнее - он на 59-й строчке. Попали в список и столицы бывших союзных республик: Киев - на 106-м месте, Рига - на 113-м, Таллинн - на 146-м месте, остальные распределились от 157 и далее по списку.

На фоне снижения курса доллара по отношению к евро города Европы в целом выглядят более дорогими, чем города Нового Света. К примеру, Нью-Йорк вылетел из десятки, а Париж, напротив, поднялся с 50-го на 33-е место.