"Бард-колледж" стал “нежелательным” в России вскоре после открытия вуза с Кудриным

52 минуты назад

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Генпрокуратура России признала деятельность неправительственной организации "Бард-колледж " нежелательной. В этом году этот американский вуз совместно с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным открыли университет свободных искусств. Последние десять лет он как факультет входил в СпбГУ.

Генеральная прокуратура признала "нежелательной организацией" американский "Бард-колледж". Его деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", заявило надзорное ведомство.

Присвоить такой статус "Бард-колледж" в апреле потребовал координационный совет некоммерческих организаций России. Он пожаловался Генпрокуратуре на "тесную аффилированность" создаваемого в Петербурге университета свободных искусств с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу. Ранее фонд этого американского финансиста и филантропа признали нежелательным в России.

После жалобы совета НКО заместитель ректора СПбГУ по международной деятельности Сергей Андрюшин направил запрос в "Бард-колледж", чтобы уточнить наличие Сороса среди жертвователей структуры.

СПбГУ и "Бард-колледж" сотрудничают с 1997 года. В 2011-м они основали первый в России факультет свободных искусств, который возглавил бывший министр финансов Алексей Кудрин.

В 2021 году Кудрин вывел факультет из состава СПбГУ и преобразовал его в отдельный университет.

Основной причиной выделения факультета его сотрудники в интервью "Бумаге" называли идеологические и экономические разногласия с СПбГУ, в частности — из-за модели образования и ремонта особняка Штиглица.

Вуз рассчитывал начать прием студентов в сентябре 2021 году, планировалось, что выпускники получат также диплом "Бард-колледжа". "В перспективе в Университете свободных искусств и наук будет учиться от 1500 до 2000 студентов. Это будет небольшой, но особенный университет. Особенный - по модели образования, по индивидуальному подходу к каждому студенту", - рассказывал Кудрин "Ведомостям".

Главе "Счетной палаты" журналист спросил, не опасается ли он угроз для либерального образования в связи с проблемами, которые возникали у Шанинки и Европейского университета в Петербурге (оба вуза на пару лет лишали аккредитации). Кудрин ответил, что новый университет - "государственный, у него свои программы, которые включают не только гуманитарные, но и естественные и точные науки".

Статус "нежелательного" дали "Бард-колледж" вскоре после принятия закона о просветительской деятельности - поправки жестко регулируют связи просветителей с иностранными организациями. "Закон призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности, говорится на сайте Государственной думы", - говорилось на сайте Госдумы.

Против поправок выступали деятели науки и искусства, бизнеса и просвещения. Ученые и просветители жаловались на цензурирование и бюрократизацию просвещения: в нынешних формулировках проекта под ограничение попадут любые лекции и мастер-классы. В научной среде прогнозируют уничтожение образовательных проектов и откат к советским временам.