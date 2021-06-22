Дайджест: Запад вводит новые санкции против Минска, Британия будет строить с Украиной военные корабли

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, В понедельник Светлана Тихановская встретилась с главами МИД стран-членов ЕС

Европа и США ввели новые санкции против режима Лукашенко

Евросоюз, США, Канада и Британия в понедельник одновременно ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.

В понедельник министры иностранных дел ЕС встретились за завтраком с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. После этой встречи глава МИД Германии Хейко Маас подтвердил, что ЕС примет более широкий подход к санкциям, которые затронут не только отдельных лиц.

Как он сказал, блок теперь будет работать над санкциями в тех сферах экономики, которые особо важны для прибылей белорусского режима. "Мы хотим дать очень, очень ясно понять Лукашенко, что мы не отступимся", - заявил он, подчеркнув, что все 27 стран-членов ЕС едины в вопросе новых санкций.

Санкции Евросоюза затронут ключевые секторы экономики Беларуси, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор.

Британия и Украина будут строить военные корабли

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Британский эсминец "Дефендер" в Босфорском проливе на пути к Украине

Великобритания и Украина договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для украинских Военно-морских сил, сообщило министерство обороны Украины.

"21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота "Дефендер" министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины", - говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз Военно-морских сил Украины.

Образовательно-нежелательный колледж

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской образовательной организации "Бард-колледж". Американский вуз участвовал в создании факультета свободных искусств и наук СПбГУ, который возглавляет председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Генпрокуратура посчитала, что деятельность колледжа "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Летим в Турцию

Автор фото, Reuters Подпись к фото, С 1 июля в Турции отменяется ряд карантинных ограничений

Россия со вторника возобновляет авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с Covid-19 в этой стране.

О возобновлении рейсов уже объявили несколько авиакомпаний. "Аэрофлот" и Turkish Airlines, которые сохранили в период ограничений по два регулярных рейса в неделю Москва - Стамбул, введут дополнительные.

"Аэрофлот" с 25 июня будет летать по этому маршруту два раза в день, Turkish Airlines - пять раз в день. "Аэрофлот" также запустит по одному рейсу в день из столицы в Анталию, Бодрум и Даламан. Turkish Airlines обещает восстановить перевозки в Стамбул и из других городов РФ.

"Победа" с 1 июля начнет летать из Москвы в два аэропорта Анталии - "Анталию" и "Газипашу". S7 анонсировала возобновление с 10 июля рейсов из Москвы в Анталию. Nordwind с 28 июня начнет полеты из столицы в Стамбул.

Президент Турции Эрдоган в понедельник объявил о снятии с июля ряда ограничения, введенных для борьбы с распространением коронавируса. С 1 июля в Турции отменяется комендантский час, а также запрет на междугородние поездки.

По официальным данным, за минувшие сутки в Турции выявлено 5,2 тыс. новых случаев Covid-19, умер 51 заболевший.

Иск Алексея Навального

Преображенский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу иска Алексея Навального к "Матросской тишине" о постановке его на учет как склонного к побегу.

Навальный подключится к заседанию по видеосвязи. В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области оставил без удовлетворения аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2.

Испания помилует лидеров каталонских сепаратистов

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонники отделения Каталонии у здания оперы в Барселоне, где выступал с примирительноей речью премьер-министр Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его правительство собирается на этой неделе помиловать девятерых лидеров каталонских сепаратистов, получивших тюремные сроки после попытки отделения Каталонии в 2017 году.

После объявленного каталонцами в одностороннем порядке референдума и провозглашения независимости в 2017 году власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов.

Девять из них получили тюремные сроки - от семи до 11 лет - за подстрекательство к мятежу. Теперь они должны вскоре выйти на свободу.

Times: кто пытается повлиять на настроения в Шотландии?

Автор фото, SNS Подпись к фото, В Шотландии по-прежнему сильны сепаратистские настроения, хотя референдум о независимости сторонники отделения Шотландии в 2014 году проиграли. После брексита они добиваются нового референдума

Недружественные страны пытаются подорвать принципы открытости и либерализма, принятые в шотландском обществе, сообщает Times, ссылаясь на опубликованный в Глазго отчет.

В отчете, представленном представителем Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюартом Макдональдом, в частности, рассказывается о попытках России, Китая и Ирана вмещаться в шотландскую политику.

"От российского телевидения, финансируемого Кремлем, с его ведущим, бывшим первым министром Шотландии, до институтов Конфуция*, управляемых Коммунистической партией Китая, шотландское публичное пространство наводнено враждебно настроенными деятелями, пытающимися оспорить принципы, на которых построено наше общество", - цитирует Times Стюарта Макдональда.

(*Институты Конфуция - сеть культурно-образовательных центров, создаваемых китайскими властями для распространению китайского языка и культуры за рубежом, они являются инструментами внешней политики Китая. - прим. Би-би-си)

Макдональд указал на попытки Тегерана повлиять на референдум о независимости Шотландии 2014 года, заявил, что финансируемые Китаем исследовательские центры в шотландских университетах "искажают внутриполитические настроения" и раскритиковал российский телеканал RT, на котором бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд ведет ток-шоу.

Отчет утверждает, что Россия активно занималась дезинформацией в Шотландии по меньшей мере с 2014 года.

В документе отмечается, что дезинформация становится все более ухищренной и что эта проблема обострилась на фоне пандемии, во время которой российские тролли пытались посеять недоверие к выпускаемым на Западе вакцинам от коронавируса.

Ранее Times уже писала о российской дезинформационной кампании, направленной на подрыв доверия и распространение страхов по поводу оксфордской вакцины AstraZeneca.

"Шотландия столкнулась с рядом занимающихся дезинформацией игроков, которые используют широкий, совершенствующийся набор приемов для того, чтобы оказать влияние на шотландскую информационную экосферу и коррумпировать ее", - пишет в отчете Макдональд.

Хотя, как он признает, панацеи против этого нет, шотландский парламентарий рекомендует последовать примеру Швеции и Финляндии, принимающих целенаправленные меры против подобной деятельности с помощью специальных образовательных программ и антидезинформационных мероприятий - например, таких, на которых людям подробно рассказывается, как работают журналисты.

"Если враждебные иностранные силы используют государство, бизнесы и частных лиц для ведения своих дезинформационных кампаний, ответ либеральных демократий должен быть столь же целостным", - цитирует Стюарта Макдональда газета Times.

Guardian: победа для Эриксена

Автор фото, Reuters

Газета Guardian рассказывает о реакции датских футболистов на разгром сборной России на ЕВРО-2020. Датчане выиграли 4:1, выбив российскую сборную из чемпионата.

Однако игроки в один голос заявляют, что эта победа посвящается их лидеру Кристиану Эриксену, перенесшему на прошлой неделе остановку сердца на поле во время матча с финнами.

Тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд рассказал, что игроки думали о Кристиане всю неделю. "Датчане заботились о нас на прошлой неделе, они нас окрылили", - сказал он.

"Я очень надеялся на то, что это будет волшебный вечер. Было бы так несправедливо, если бы мы ничего не получили от этой игры. И должен сказать, что эти игроки своей игрой завоевали сердца датчан", - сказал Каспер Хьюлманд.

Тем временем "Интерфакс" сообщает, что Российский футбольный союз пока не намерен увольнять главного тренера россиян Черчесова.

"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно", - заявил президент РФС Александр Дюков.

Война, Ленинград, эвакуация: с этого началась моя детская память

Автор фото, Natalia Rubinstein family archive Подпись к фото, Фото маленькой Наташи с мамой

22 июня 1941 года Наталье Рубинштейн было всего три года с небольшим, и потому начала войны она не помнит. Но зато помнит, как из Ленинграда месяц спустя эвакуировали детей. Это стало первым событием ее детской памяти. Вот ее рассказ.

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