В рестораны Москвы пустят только вакцинированных, переболевших или с тестом

18 минут назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

С 28 июня посещать рестораны и кафе в Москве смогут лишь люди с прививкой от коронавируса, переболевшие или с отрицательным тестом, распорядился мэр Сергей Собянин. Одновременно он вдвое сократил предельно допустимую численность массовых мероприятий.

"С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней", - говорится в сообщении на сайте Собянина.

На прошлой неделе "свободные от Covid-19" зоны в ресторанах власти одобрили только в качестве эксперимента, причем участвовать на первом этапе в нем решило всего около 100 организаций, в том числе ресторанов.

Новые ограничения введены путем внесения изменений в указ мэра о коронавирусных ограничениях от июня 2020 года.

У посетителей должен быть специальный QR-код, свидетельствующий о выполнении требований - бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

Кроме того, с 22 июня вводится запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. До сих пор численность массовых мероприятий была ограничена 1 тысячей человек.

В июне заболеваемость коронавирусом в Москве выросла до показателей середины зимы.

Во вторник оператившный штаб сообщил о выявлении 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом за сутки и 86 смертях - максимум за весь период пандемии.

На прошлой неделе в Москве были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии.