Коронавирус в России: число смертей в Москве бьет рекорд третий день подряд

час назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Число новых заражений коронавирусом в России подскочило до январского уровня, в Москве третий день подряд рекордная суточная смертность. Тем временем Москва смягчила ограничения - в летние кафе и на веранды еще две с половиной недели будут пускать без QR-кода, а еще от детей в ресторанах не будут требовать тест на Covid-19. Эти и другие новости о коронавирусе в России - в обзоре Би-би-си.

Максимум заражений и смертей с января

Суточный прирост заболевших в четверг оказался максимальным с 24 января. За сутки выявили 20 182 случая, сообщил оперативный штаб по коронавирусу. Рост фиксируют второй день - накануне было 17 549, во вторник - 16 715, в понедельник - 17 378.

Эти показатели примерно на 10 тысяч заражений больше, чем в начале июня, когда начался резкий рост заболеваемости.

Умерли за сутки 568 пациентов с коронавирусом. Это также максимальное значение с конца января. Накануне зарегистрировали на 20 смертей меньше.

В Москве и Петербурге коронавирусная смертность продолжает расти и обновлять максимумы за все время пандемии, причем уже второй день в Петербурге летальных исходов больше, чем в Москве - 92 и 99. В столице России этот показатель оказывается рекордным третий день подряд.

Заразились в Москве 8 598 человек. До этого суточный прирост снижался два дня - 6 534 новых случаев в среду и 6 555 заражений во вторник. Это соответствует показателям декабря. Абсолютный максимум в столице фиксировали в минувшую субботу - 9 120 случаев. В Петербурге максимальные с февраля 1 143 заражения (накануне - 1 092).

Власти связывают стремительный рост заболеваемости с "индийским штаммом", оценивая его долю в заражениях в 90%, и предпринимают шаги, чтобы заставить граждан вакцинироваться.

Собянин разрешил детям ходить в кафе

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода - но только до 12 июля. Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин.

Накануне власти уточнили, что и туда с 28 июня будут только тех, кто привился от коронавируса, переболел и имеет антитела или получил отрицательный тест на Covid-19.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

В среду же рестораторы провели новый раунд переговоров с мэрией. Главной их просьбой было отложить введение ограничительных мер до августа. По их словам, иначе их бизнес может не выжить.

Владелец сети "Чайхона №1" Алексей Васильчук говорил Интерфаксу, что столичные рестораторы просили главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка разрешить посещать летние веранды без QR-кода.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов назвал это оправданным компромиссом, так как веранды "позволяют обеспечить дистанцирование, а на свежем воздухе меньше опасности заразиться". "Немерюк обещал над этим подумать", - говорил он.

Власти исправили еще один пункт, который вызвал настороженность у людей и рестораторов: в кафе все-таки будут пускать детей в сопровождении родителей без теста на коронавирус (прививки от Covid-19 детям не делают), следует из указа Собянина. Подмосковные власти, продублировавшие накануне московские ограничения для ресторанов, сразу вывели из-под действия запрета детей.

В студенческие столовые, а также в рестораны в отелях будут пускать без QR-кода (но только студентов и постояльцев).

Непривившимся зарплату платить не будут

Роспотребнадзор и московский оперативный штаб по коронавирусу утром в четверг разъяснил, как будет работать правило об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг.

Во-первых, работники, которых отстранят из-за отсутствия прививки от коронавируса, не будут получать зарплату, время отстранения от работы не будет включаться в трудовой стаж и учитываться при оформлении оплачиваемого отпуска.

Во-вторых, работодатель вправе предложить отстраняемому сотруднику удаленную работу, но не обязан. Обязан он только отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться (при отсутствии медицинских противопоказаний). Предприятия, которые это не сделают, могут быть закрыты на 90 суток. Индивидуальных предпринимателей это также касается.

В-третьих, в оставшиеся 40% работников без прививок нужно включать и тех, кто переболел Covid-19. Зато в 60% можно учитывать и тех, кто привился, но на работу не ходит и работает дома (или по договору). Что касается работников с другим гражданством, то в штабе напомнили, что для них по указанию президента России должны появиться пункты платной вакцинации.

В-четвертых, в список добавили курьеров служб доставки еды - для них вакцинация тоже будет обязательной.

Тем, кто привит или имеет справку о наличии антител, все равно нужно работать в масках и перчатках. "Контроль будет проводиться в форме сплошных проверок", - предупредил штаб.

"В целом вакцинация действительно остается добровольной", - заявил в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что работники, отстраненные за отказ прививаться, не будут получать зарплату, как следует из пояснений мэрии.

"Если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он может искать себе работу в другом месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", - пояснил Песков.

"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете, в условиях острой вспышки пандемии", - добавил он.

16 июня на основании постановления главного санитарного врача Собянин объявил об обязательной вакцинации чиновников и тех, кто работает в сфере услуг. Закон позволяет сделать это - для определенных групп людей. До этого власти декларировали соблюдение принципа добровольности вакцинации. Вслед за Москвой аналогичные решения стали принимать и другие регионы.

В Сочи - с прививкой

С 1 августа отели Краснодарского края будут принимать постояльцев только с сертификатом о вакцинации от коронавируса.

В связи с ростом числа заболевших Covid-19 с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, написал в своем телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.