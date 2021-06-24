Адвокат: следователь предложил Ивану Сафронову звонок матери в обмен на сотрудничество

26 минут назад

Автор фото, Moscow City Court Press Office

Следователь ФСБ Александр Чабан склонял журналиста Ивана Сафронова, арестованного в 2020 году по обвинению в госизмене, к сотрудничеству в обмен на звонок матери, утверждает его адвокат Дмитрий Катчев. По его словам, Сафронов отказался от этого предложения.

"Следователь знает, как важно для Ивана общение с мамой, потому что до ареста он звонил маме четыре-пять раз каждый день. Я не знаю никого, кто так часто общался бы со своими родителями", - рассказал адвокат изданию "Открытые медиа". По словам Катчева, последний раз он разговаривал с Сафроновым 16 июня.

Бывший сотрудник "Коммерсанта" и "Ведомостей", на момент ареста работавший советником главы "Роскосмоса", был задержан 7 июля 2020 года. С тех пор он не общался с матерью. Она проходит свидетелем по его уголовному делу.

"Попытка склонить к признанию вины"

Как утверждает его адвокат, во время очередных следственных действий полковник юстиции Чабан предложил Сафронову "пойти на контакт со следствием" взамен на возможность позвонить матери прямо из кабинета следователя.

"Он предложил, что если Иван будет готов продуктивно поработать, в качестве бонуса прямо в кабинете ему предоставят возможность позвонить маме", - пояснил адвокат РИА Новости.

В тот день, по словам Катчева, Сафронов отказался продолжать разговор с Чабаном. Адвокату же он сказал, что "это он следователю не простит".

В октябре 2020 года Чабан отказал в просьбе Сафронова позвонить матери и поздравить ее с юбилеем, напомнил другой адвокат журналиста Евгений Смирнов. "Предложение позвонить маме - попытка склонить к признанию вины: маленькими шажками втереться в доверие и заставить его поверить в то, что он и его будущее зависит от следователя", - считает Смирнов.

По данным защиты, следствие утверждает, что Сафронова в 2012 году завербовал представитель чешской спецслужбы, а в 2017 году журналист передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Сафронов не признает вину. Он и его коллеги считают, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. В "Коммерсанте" и "Ведомостях" журналист специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в начале июня на полях Петербургского экономического форума заявил, что Сафронов продолжает оставаться сотрудником госкорпорации. "Надо быть максимально аккуратным и не вмешиваться в судебный процесс. Там защита компетентная, они собирают необходимые материалы. Будем надеяться, что разрешится эта ситуация", - говорил Рогозин.

"В разговоре с мамой, как считает следствие, я мог бы продолжить выполнять задания иностранной разведки"

В феврале Сафронов рассказывал "Коммерсанту", что до сих пор никто из следователей ему "не дал разъяснений по сути предъявленных обвинений". "Возвращаясь к следователям: ведут они себя при общении достаточно корректно, хотя отказали мне в звонках и свиданиях с родными. Достаточно ясно, что они действуют по формуле: вижу цель, не вижу препятствий", - отвечал Сафронов на один из вопросов, переданных ему в СИЗО.

"За полгода никто из следственной группы не дал мне разъяснений по сути предъявленных обвинений, только какие-то общие фразы: в 2017 году ты передал что-то такое, чего передавать нельзя, но мы тебе это не покажем, потому что не хотим", - рассказывал он.

На вопрос "Коммерсанта", были ли попытки давления и пытались ли его "вывести на признание", журналист отвечал: "В редкие эпизоды общения со следователем в рамках следственных действий иногда говорили о природе и погоде. Говорят, что нужен диалог! А разве я против? Но вместо того, чтобы показать мне "матчасть" и получить объяснения, меня вынуждают заниматься гаданием на кофейной гуще. Говорят, что в 2017 году я совершил преступление, но не говорят, что именно я сделал, - предлагают вспомнить. Я три месяца занимался самокопательством, но никаких преступлений так и не вспомнил".

О матери и ее статусе в уголовном деле Сафронов в феврале говорил так: "Статусом свидетеля "одарили" всех членов моей семьи. Это повсеместная практика, чтобы отказать в коммуникации с близкими и родными. Вот в разговоре с мамой, как считает следствие, я мог бы продолжить выполнять задания иностранной разведки. Бред? Да, но это на бумаге все официально написано, там подпись следователя стоит".

В начале марта руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов заявил, что в уголовном деле Сафронова появился секретный свидетель, который в материалах дела проходит под псевдонимом "Ландер". В конце апреля Павлов был задержан по делу о нарушении тайны следствия. Когда его отпустили, он сказал, что ему вменяются два обстоятельства, в том числе рассказ журналистам об анонимном секретном свидетеле.