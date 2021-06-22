Почему Австралия отказывается от защиты Большого Барьерного рифа?

3 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свой статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Большой Барьерный риф получил 40 лет назад

Большой Барьерный риф хотят объявить объектом Всемирного наследия, находящимся под угрозой. Эксперты ООН считают, что вопрос давно назрел из-за ущерба, наносимого рифу глобальным потеплением. Но Австралия решительно против. Почему?

Вопрос вынесен на повестку дня 44-й сессии комитета ЮНЕСКО по Всемирному наследию, которая пройдет в Пекине в июле.

Австралийский министр по вопросам окружающей среды Сюзан Лей назвала решение политическим, охарактеризовав его как отступление от прежних обещаний. Ее особенно возмутило то, что доклад ЮНЕСКО был опубликован без предварительных консультаций с Канберрой.

Австралия опасается, что понижение статуса Большого Барьерного рифа до находящегося под угрозой приведет к снижению туристического потока, ежегодно приносящего стране в среднем 4,8 млрд долларов США.

За последние четыре года Австралия потратила на защиту рифа три миллиарда австралийских (2,2 миллиарда американских) долларов.

"Глобальное потепление вредит всем рифовым экосистемам в мире, и о Большом Барьерном рифе заботятся больше, чем обо всех остальных. В перечне Всемирного наследия значатся 83 природных объекта, которым угрожает изменение климата, так что нечестно выделять одну Австралию", - заявила Сюзан Лей в парламенте.

Вечером в понедельник она провела телефонный разговор с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле и выразила ей, по ее словам, "сильное разочарование и недоумение".

Защитники природы не скрывают стремления наказать Австралию, являющуюся крупным производителем угля и газа, за то, что она отказывается взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов в атмосферу, и вообще, по их мнению, мало делает для борьбы с глобальным потеплением.

На апрельской видеоконференции по климату, организованной Джо Байденом, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что его страна будет сокращать выбросы по мере возможности и без ущерба для экономики.

"Это очередное напоминание, что если Австралия не примет конкретных и решительных мер по борьбе с изменением климата, пострадает не только ее дипломатический и экономический, но и культурный статус в мире", - пишет корреспондент Би-би-си в Австралии Шайма Халил.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Большой Барьерный риф перенес три массовых выцветания кораллов из-за потепления воды

В комитете ЮНЕСКО по Всемирному культурному наследию сейчас председательствует Китай, находящийся с Австралией в натянутых отношениях, особенно после призыва Скотта Моррисона провести международное расследование причин возникновения коронавируса.

Источник в австралийском правительстве заявил агентству Рейтер на условиях анонимности, что за действиями комитета стоит Пекин.

Борцы с глобальным потеплением отрицают политическую мотивацию и указывают, что за последние пять лет Большой Барьерный риф перенес три массовых выцветания кораллов из-за повышения температуры воды, и что в 2019 году сами австралийские власти изменили свою оценку состояния рифа с "плохого" на "очень плохое".

"У нас нет последовательной политики по спасению Большого Барьерного рифа. Другая причина состоит в реально неудовлетворительных действиях Австралии по климату", - заявил глава сектора океанов австралийского отделения Всемирного фонда дикой природы Ричард Лек.

Австралийский Совет по климату поддержал рекомендацию ЮНЕСКО и назвал ее "позором для федерального правительства".

"По оценкам ученых, к настоящему времени пострадали около 50% мелководных кораллов", - говорит Ричард Лек.

Выцветание кораллов - природное явление, когда гибнут живущие на них микроскопические водоросли, придающие кораллам их яркую окраску, которая в основном и привлекает ныряльщиков. Кроме того, им вредят шторма, а потепление воды приводит к ускоренному размножению поедающих кораллы морских звезд.

Большой Барьерный риф, протянувшийся на 2300 км вдоль берегов штата Квинсленд на северо-востоке Австралии - самая большая в мире живая экосистема. Он получил статус объекта Всемирного наследия в 1981 году. Разговоры про объявление его находящимся под угрозой ведутся с 2017 года.

В принципе, такой статус не считается наказанием. Некоторые страны сами добиваются его, чтобы получить помощь ООН, но другие видят в этом национальное унижение.

Пять миллионов туристов, ежегодно посещавших риф до пандемии Covid-19, обеспечивали работой в Квинсленде 70 тысяч человек. Штат относится к колеблющимся, от которых будет зависеть победа или проигрыш Консервативной партии Скотта Моррисона на парламентских выборах в 2022 году.