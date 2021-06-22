"Дискриминация неминуемо наступит". Власти России и подталкивают к вакцинации, и осуждают принуждение

час назад

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/TASS

Принуждение к вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является "нечестной игрой", заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Тем не менее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что ограничения для не прошедших вакцинацию неизбежны - люди без прививки не смогут работать где угодно.

По словам омбудсмена, к ней поступает большое количество жалоб по поводу фактов дискриминации в отношении непривитых от коронавируса граждан. Татьяна Москалькова отметила, что хотя принуждение к вакцинации зачастую продиктовано заботой об общественном благе, "механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь".

"Непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям", - сказала омбудсмен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Татьяны Москальковой, предложил обсудить вопрос о дискриминации по признаку наличия прививки на встрече оперативного штаба.

При этом Песков подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в России требует "энергичных мер".

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках, это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", - отметил он.

Обязательная или добровольная?

Официально в России нет принудительной вакцинации, власти настаивают на том, что она проводится исключительно на добровольных началах. При этом замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 мая заявлял, что в интересах страны власти могут ввести обязательную вакцинацию.

"Здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал он.

В конце мая Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", - сказал Путин.

Однако уже 16 июня власти Москвы на фоне резкого роста числа новых заражений в столице объявили об обязательной вакцинации для работников сферы услуг и чиновников. Власти составили список отраслей, которых касается это требование.

В сжатые сроки компании, работающие в этих сферах, должны будут привить 60% своих сотрудников.

Вслед за Москвой аналогичные решения были приняты в Подмосковье и других регионах: в Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, в Якутии, в Кузбассе, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе.

В течение нескольких дней отдельные организации и предприятия объявили о решениях, которые фактически могут рассматриваться как принуждение к вакцинации.

Принуждение к вакцинации: "уволят, премию не дадут"

Татьяна Москалькова рассказала, что ей сообщили о попытках принуждения к вакцинации сотрудников "Норильского никеля".

"Всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут", - сказала Москалькова в эфире радио "Вести FM".

В "Норникеле" факт принуждения отрицают. Представитель компании заявил "Интерфаксу", что "Норильский никель" активно агитирует сотрудников прививаться, но о случаях принуждения им неизвестно.

Проблему принуждения к вакцинации обсуждают в ряде регионов.

Губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко заявил, что власти будут разбираться со случаями принуждения к вакцинации от Covid-19.

"Мы должны фиксировать эти ситуации и разбираться с каждым конкретным случаем. Немедленно, в течение суток", – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Ранее в понедельник губернатор заявил, что недопустимо увольнять человека за отказ от процедуры обязательной вакцинации.

"Начали с себя"

С жалобами на принуждение к вакцинации обращаются также жители Кемеровской области. "Жалобы были и, возможно, их будет больше. Разъяснения о том, юридически правильно или неправильно, мы даем с учетом действующего законодательства", - заявила представитель областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявлял, что непривитого работника за отказ от обязательной вакцинации могут отстранить от работы без сохранения заработной платы на период эпидемии. При этом, как пояснил министр, в трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

Эта мера - отстранение от работы непривитых сотрудников - уже начала применяться.

В Московской области госслужащим, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса, заблокировали вход в дом правительства.

"Мы начали с себя", - объяснила это решение министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

В Новгородской области с октября начнут действовать особые правила для непривитых сотрудников тех компаний, в которых вакцинацию прошли менее 60% персонала. Непривитые сотрудники таких предприятий должны будут каждую неделю делать ПЦР-тест - за свой счет или за счет работодателя, либо работать удаленно.

Обязательную вакцинацию анонсировали в Краснодарском крае, где с 16 июня число госпитализаций с Covid-19 начало быстро расти.

"Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми", - заявил в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее заместитель губернатора Анна Минькова сообщила о росте заболеваемости.

"Мы возвращаемся к показателям тяжелой зимы. Скорая помощь работает в авральном режиме", - написала она в "Инстаграме".

ЗАГС Нижегородской области обязал молодоженов и гостей церемонии бракосочетания приносить с собой справки о вакцинации или результаты тестов на коронавирус (отрицательные результаты ПЦР-теста или исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19). При этом в зале во время церемонии бракосочетания смогут находится не более 20 человек, все они должны быть в масках, на открытой площадке могут находиться не более 50 участников торжества и гостей.

В университет не пустят без прививки

Обязательная вакцинация фактически уже объявлена во многих вузах.

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко 17 июня подписал приказ об обязательной вакцинации всех сотрудников вуза, а также студентов, проживающих в общежитиях.

Как следует из приказа, преподавателей, не прошедших вакцинацию и не предоставивших документы о медотводе от прививки, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты, также они не смогут пройти в здание университета.

Вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной нужно пройти до 1 июля 2021 года, вторым компонентом - до 1 августа 2021 года, говорится в приказе. Всем студентам, проживающим в общежитиях университета, предписано пройти вакцинацию первым компонентом вакцины до 15 июля.

Финансовый университет при правительстве России обязал студентов, заселяющихся в общежития вуза, иметь при себе справку о вакцинации или справку о медицинском отводе.

Студентам Уральского лесотехнического университета, не имеющим прививки или заверенных в медучреждении противопоказний к вакцинации, с 1 июля будет запрещено проживание в общежитии, говорится в заявлении администрации вуза, фото которого приводит телеграм-канал Readovka.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов, а также имеющих справки о наличии антител либо справки о противопоказаниях к прививке.

При этом пресс-служба минобрнауки заявляла со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова, что в стране следует организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях.

Министерство обороны России во вторник заявило, что до 15 июля планирует привить от Covid-19 всех новобранцев.

Поощрение для привитых

С ростом заболеваемости и на фоне сохранения низких темпов вакцинации власти задумались о мерах, обеспечивающих преференции привитым гражданам, а также компаниям, в которых подавляющее большинство сотрудников прошли вакцинацию.

С 28 июня, согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, рестораны и кафе в столице смогут посещать только люди с прививкой от коронавируса, переболевшие ковидом не более шести месяцев назад или имеющие отрицательные результаты свежего ПЦР-теста.

"Свободные от Covid-19" зоны в ресторанах появились в столице в начале этой недели в качестве эксперимента. Всего в эксперименте захотели участвовать более 100 заведений общепита.

В конце прошлой недели департамент здравоохранения Москвы объявил, что на время ухудшения эпидемиологической обстановки московские больницы не будут планово госпитализировать граждан, у которых нет прививки от коронавируса.

Власти объяснили это решение заботой о здоровье не прошедших вакцинацию пациентов. "У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения в случае занесения вируса на территорию больницы повышен", - сообщили в департаменте здравоохранения. Исключения из этого правила сделаны для онкобольных и пациентов с гематологическими заболеваниями.

Адвокат и национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов считает новые меры депздрава Москвы по ограничению доступа непривитых пациентов к плановой медицинской помощи "грубейшим нарушением конституционных прав граждан".

По мнению Горяинова, если речь идет о плановой госпитализации, то у пациента в большинстве случаев есть время сделать тест на коронавирус до нее.

Министерство транспорта потребовало от российских авиакомпаний продавать билеты только пассажирам с сертификатом о вакцинации от коронавируса.

По данным РБК, соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса могут распространить на все виды транспорта, сообщало издание.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал введение паспортов ковидной безопасности для компаний. Для получения такого паспорта организациям придется предоставить в районную администрацию данные за последние полгода о количестве привитых и переболевших Covid-19 сотрудников.

"Если в сумме количество сотрудников этих категорий достигнет 80%, организация получит паспорт ковидной безопасности, согласованный Роспотребнадзором", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По словам Дрозденко, получение такого паспорта позволит компании "выйти из-под действующих в данной конкретной зоне ограничений". Он отмечает, что получение паспорта будет добровольным.

Решения и предложения о введении ряда ограничений для непривитых граждан вызвали резко негативную реакцию многих пользователей соцсетей.

"Говорить правду"

Молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко считает, что быстро решить проблему низких темпов вакцинации в России во время нового эпидемиологического подъема не удастся.

"Не получится вот прямо сейчас срочно заставить людей идти вакцинироваться. Для этого нужно было принимать целый комплекс мер еще в начале эпидемии. Например, не надо было в первые месяцы рассказывать по телевизору, что это нестрашный вирус, не страшнее гриппа, что на Западе панику поднимают просто так", - пишет Якутенко в "Фейсбуке".

Главный врач частной скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах также подчеркивает, что для ускорения темпов вакцинации нужна открытость информации и её непротиворечивость.