Экс-полицейские в Уфе получили сроки до семи лет за изнасилование коллеги

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, По данным следствия, 23-летняя сотрудница полиции подверглась нападению со стороны трех коллег в здании отдела по вопросам миграции отделения полиции по Уфимскому району Башкирии

Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор троим бывшим высокопоставленным полицейским по делу об изнасиловании девушки-дознавателя.

После повторного рассмотрения дела бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии, его коллеги - бывший начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев получили по семь лет.

Суд также взыскал с них 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Подсудимые были признаны виновными в изнасиловании (статья 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ).

Ни один из них вину не признает.

Уголовное дело по факту изнасилования 23-летней дознавательницы полиции в Уфе было возбуждено в конце октября 2018 года.

По данным следствия, сотрудница полиции подверглась нападению со стороны трех коллег в ночь на 30 октября 2018 года в здании отдела по вопросам миграции отделения полиции по Уфимскому району Башкирии. Потерпевшая работала дознавателем в том же отделении.

Нападение на девушку, как сообщали СМИ, произошло во время застолья, проходившего в одном из рабочих кабинетов.

По данным ряда СМИ, потерпевшая приходится родственницей Иреку Сагитову, занимавшему на тот момент пост заместителя главы республиканского управления Росгвардии.

Трое подозреваемых были задержаны 31 октября 2018 года, вскоре уволены и взяты под стражу, а в 2019 году переведены под домашний арест.

Уволили и потерпевшую - за употребление спиртного на рабочем месте.

В декабре 2019 года районный суд в Уфе приговорил Павла Яромчука к шести годам колонии, а Матвееву и Галиеву назначил по семь лет. Суд также обязал их выплатить потерпевшей 3 млн рублей компенсации, хотя она подавала иск на 100 млн рублей.

Обе стороны обжаловали этот приговор, и в июне 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку снизил срок заключения с шести до четырех лет. Адвокаты обвиняемых в ходе судебного процесса настаивали на том, что у Галиева и Матвеева есть алиби.