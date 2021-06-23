Умер советский диктор Виктор Балашов, объявивший о полете Гагарина

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Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Легендарный советский и российский диктор Виктор Балашов умер в возрасте 96 лет. Причина его смерти не уточняется.

Соболезнования близким и коллегам Балашова в связи с его смертью выразил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Виктор Балашов - старейший диктор нашего телевидения. Человек уникальной судьбы, человек уникальных способностей. Очень многим помогал. Человек очень душевный, с прекрасным голосом, с удивительной харизмой", - приводит его слова РИА Новости.

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Когда Германия напала на Советский Союз, он ушел на фронт добровольцем, еще не достигнув совершеннолетия. Воевал на разных фронтах, был несколько раз ранен и контужен, имел боевые награды.

В 1944 году после очередного ранения он вернулся в Москву, где его взяли диктором-практикантом на Всесоюзное радио. Учился ораторскому мастерству у Юрия Левитана. Слышавшие выступления Балашова отмечали его красивый тембр и мощный, насыщенный тонами голос.

Спустя три года он начал работать диктором на Центральном телевидении СССР. Там он в разное время вел программу "Время", "Новости", "Голубые огоньки", перадачу "Победители" и другие.

Автор фото, Valery Gende-Rote/TASS Подпись к фото, Виктор Балашов был ведущим диктором советсткого телевидения. Архивное фото 1965 года

Именно Балашов 12 апреля 1961 года объявил в телевизионном эфире о полете Юрия Гагарина в космос - вслед за сообщением по радио Юрия Левитана.

Телевизионную карьеру Балашов завершил в 1996 году. В 1997 году ему присвоили звание Народного артиста России.