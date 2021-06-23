Умер советский диктор Виктор Балашов, объявивший о полете Гагарина
Легендарный советский и российский диктор Виктор Балашов умер в возрасте 96 лет. Причина его смерти не уточняется.
Соболезнования близким и коллегам Балашова в связи с его смертью выразил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Виктор Балашов - старейший диктор нашего телевидения. Человек уникальной судьбы, человек уникальных способностей. Очень многим помогал. Человек очень душевный, с прекрасным голосом, с удивительной харизмой", - приводит его слова РИА Новости.
Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Когда Германия напала на Советский Союз, он ушел на фронт добровольцем, еще не достигнув совершеннолетия. Воевал на разных фронтах, был несколько раз ранен и контужен, имел боевые награды.
В 1944 году после очередного ранения он вернулся в Москву, где его взяли диктором-практикантом на Всесоюзное радио. Учился ораторскому мастерству у Юрия Левитана. Слышавшие выступления Балашова отмечали его красивый тембр и мощный, насыщенный тонами голос.
Спустя три года он начал работать диктором на Центральном телевидении СССР. Там он в разное время вел программу "Время", "Новости", "Голубые огоньки", перадачу "Победители" и другие.
Именно Балашов 12 апреля 1961 года объявил в телевизионном эфире о полете Юрия Гагарина в космос - вслед за сообщением по радио Юрия Левитана.
Телевизионную карьеру Балашов завершил в 1996 году. В 1997 году ему присвоили звание Народного артиста России.
В 2015 году президент Владимир Путин наградил Балашова орденом Почета "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати и многолетнюю плодотворную деятельность"
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