"Вот если бы они нам теперь еще и проиграли". Украинцы шутят по поводу выхода своей сборной в плей-офф на Евро-2020

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Шведы выиграли у поляков и помогли Украине пройти в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины вышла в одну восьмую чемпионата Европы по футболу во многом благодаря удачному стечению обстоятельств: выигрышу сборной Швеции в матче с Польшей и разгрому со счетом 5:0, который Испания устроила Словакии. Пользователи украинских соцсетей ответили на это многочисленными шутками, некоторые из них опубликовали даже послы в Киеве стран, которые невольно помогли Украине не вылететь с европейского чемпионата.

Посол Швеции на Украине разместил в своем "Твиттере" один из самых популярных мемов последних суток - на нем игроки украинской сборной представлены в виде не слишком трудолюбивых коммунальных работников. "Всегда рады помочь!" - написал в связи с этим Тобиас Тиберг.

На это с грустной иронией ответил посол Польши Бартош Цихоцкий - он разместил эту фотографию футболиста с подписью "улыбка по-польски".

Автор фото, twitter.com/B_Cichocki/

Украинцы тем временем поздравляли друг друга с выходом в одну восьмую финала, но довольно своеобразно. "Все поздравляют с выходом в 1/8" - написано на этой картинке.

Многие шутят относительно того, что главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко якобы не особенно возражал против проигрыша его подопечных Австрии (со счетом 1:0), чтобы потом сыграть с менее сильными соперниками, а не с угрожавшими в случае выхода со второго места сборными Испании или Италии.

Автор фото, facebook.com/aleksej.golobuckij

Некоторым такое везение украинской сборной вполне понравилось. "А нет каких-то таких вариантов, чтобы все рубились между собой, а наша сборная вышла сразу в полуфинал?", - интересуется этот пользователь.

Автор фото, facebook.com/victor.bened.3

Другие, впрочем, вспоминают не очень яркую игру Украины с Австрией и не надеются на что-то другое во время встречи со Швецией. "С ужасом жду подвигов нашей сборной в плей-офф", - написал этот пользователь.

Автор фото, facebook.com/dima.kachura

С выходом в одну восьмую украинскую сборную поздравил президент Владимир Зеленский. "Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать с уверенностью - футбольная магия существует, - пишет глава государства. - Наша сборная - в 1/8 Евро-2020. Такой шанс нельзя терять, ребята вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!"

А украинский политик и блогер Виталий Чепинога отреагировал на произошедшее свежим анекдотом. В нем у Андрея Шевченко спрашивают "Андрей, ну вы по крайней мере благодарны шведам за то, что подарили вам выход из группы?" "Ну пока не очень", - отвечает тот. И в ответ на вопрос "почему" уточняет: "Вот если бы они нам теперь еще и проиграли…"

Автор фото, facebook.com/vitalii.chepynoga

Чемпионат Европы - кто с кем будет играть дальше?

Украина будет играть со Швецией 29 июня, матч пройдет в Глазго. Все участники плей-офф: