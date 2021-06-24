"Вот если бы они нам теперь еще и проиграли". Украинцы шутят по поводу выхода своей сборной в плей-офф на Евро-2020
Сборная Украины вышла в одну восьмую чемпионата Европы по футболу во многом благодаря удачному стечению обстоятельств: выигрышу сборной Швеции в матче с Польшей и разгрому со счетом 5:0, который Испания устроила Словакии. Пользователи украинских соцсетей ответили на это многочисленными шутками, некоторые из них опубликовали даже послы в Киеве стран, которые невольно помогли Украине не вылететь с европейского чемпионата.
Посол Швеции на Украине разместил в своем "Твиттере" один из самых популярных мемов последних суток - на нем игроки украинской сборной представлены в виде не слишком трудолюбивых коммунальных работников. "Всегда рады помочь!" - написал в связи с этим Тобиас Тиберг.
На это с грустной иронией ответил посол Польши Бартош Цихоцкий - он разместил эту фотографию футболиста с подписью "улыбка по-польски".
Украинцы тем временем поздравляли друг друга с выходом в одну восьмую финала, но довольно своеобразно. "Все поздравляют с выходом в 1/8" - написано на этой картинке.
Многие шутят относительно того, что главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко якобы не особенно возражал против проигрыша его подопечных Австрии (со счетом 1:0), чтобы потом сыграть с менее сильными соперниками, а не с угрожавшими в случае выхода со второго места сборными Испании или Италии.
Некоторым такое везение украинской сборной вполне понравилось. "А нет каких-то таких вариантов, чтобы все рубились между собой, а наша сборная вышла сразу в полуфинал?", - интересуется этот пользователь.
Другие, впрочем, вспоминают не очень яркую игру Украины с Австрией и не надеются на что-то другое во время встречи со Швецией. "С ужасом жду подвигов нашей сборной в плей-офф", - написал этот пользователь.
С выходом в одну восьмую украинскую сборную поздравил президент Владимир Зеленский. "Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать с уверенностью - футбольная магия существует, - пишет глава государства. - Наша сборная - в 1/8 Евро-2020. Такой шанс нельзя терять, ребята вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!"
А украинский политик и блогер Виталий Чепинога отреагировал на произошедшее свежим анекдотом. В нем у Андрея Шевченко спрашивают "Андрей, ну вы по крайней мере благодарны шведам за то, что подарили вам выход из группы?" "Ну пока не очень", - отвечает тот. И в ответ на вопрос "почему" уточняет: "Вот если бы они нам теперь еще и проиграли…"
Чемпионат Европы - кто с кем будет играть дальше?
Украина будет играть со Швецией 29 июня, матч пройдет в Глазго. Все участники плей-офф:
- Швеция - Украина
- Уэльс - Дания
- Италия - Австрия
- Нидерланды - Чехия
- Бельгия - Португалия
- Хорватия - Испания
- Франция - Швейцария
- Англия - Германия
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