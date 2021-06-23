Основатель McAfee покончил с собой в Испании. Перед этим суд одобрил его экстрадицию в США
Основатель компании McAfee Джон Макафи покончил с собой в тюрьме Барселоны, сообщают испанские СМИ.
За несколько часов до этого Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает El Pais, 75-летний Макафи был обнаружен в своей камере в тюрьме, находящейся в пригороде Барселоны. Врачи попытались провести реанимационные мероприятия, однако они не увенчались успехом.
Макафи был задержан в барселонском аэропорту Эль-Прат в октябре прошлого года, когда направлялся в Стамбул.
Он был объявлен в международный розыск по обвинениям в неуплате налогов и непредоставлении налоговых деклараций.
Макафи отвергал выдвинутые против него обвинения и заявлял, что его преслудют по политическим мотивам, однако суд заявил, что не нашел доказательств этим утверждениям.
Джон Макафи в 2010 году продал основанную им компанию McAfee, которая производит антивирусное ПО, корпорации Intel за 6 млрд евро.
В 2012 году он был арестован на границе Белиза и Мексики по подозрению в убийстве соседа по острову в Карибском море.
Перед этим полиция Белиза уже задерживала Макафи по подозрению в незаконном хранении оружия и наркотиков, однако позже эти обвинения были сняты.
В 2019 году Макафи задержали в Доминиканской Республике, после того как на его яхте были обнаружены оружие, боеприпасы и наличные деньги.
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