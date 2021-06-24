Дайджест: что происходило на борту эсминца "Дефендер" в крымских водах

2 часа назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экипаж "Дефендера" был готов к возможной конфронтации, хотя и не считал, что военное столкновение вероятно

Инцидент в Черном море: корабли лавировали без огня

Более двух десятков российских самолетов и вертолетов, а также два корабля береговой охраны сопровождали британский эсминец "Дефендер" в Черном море во время его прохода мимо берегов аннексированного Россией Крыма.

По заявлению российского минобороны, патрульный катер совершил несколько предупредительных выстрелов, а боевой самолет сбросил авиабомбы впереди по курсу эсминца, проходившего на расстоянии в 12 миль от крымского побережья.

Британское правительство заявило, что российское описание событий не соответствует действительности и что никаких предупредительных выстрелов или сброса авиабомб не было. Согласно заявлению минобороны Британии, никакой конфронтации в море не было.

Однако корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, находящийся на борту "Дефендера", сообщил, что заявления обеих стран не вполне соответствуют тому, что он наблюдал своими глазами.

По словам нашего корреспондента, сопровождающего поход "Дефендера" в сторону Грузии, он насчитал в небе над эсминцем не менее 20 российских военных летательных аппаратов, а два российских патрульных катера в некоторые моменты приближались к нему на расстояние примерно в сотню метров.

В своем репортаже Джонатан Бил описывает воинственные предупреждения, передаваемые по радиосвязи с российских катеров в тот момент, когда команда британского корабля готовилась к возможной конфронтации. "Если вы пересечете границу, я открою огонь, если вы пересечете границу, я буду стрелять, вы меня слышите?" - предостерегают российские военные экипаж эсминца.

"Все время, что длился этот проход, экипаж "Дефендера" был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет - и ее не было", - рассказал наш корреспондент.

По его словам, "Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне - и не сменил курс, несмотря на маневры российских военных кораблей.

О том, как отреагировала на инцидент в Черном море британская пресса, читайте ниже в нашем дайджесте, в рубрике "Что говорят, что пишут".

Видеорепортаж Джонатана Била с борта эсминца "Дефендер" ищите на сайте Русской службы Би-би-си сегодня в течение дня.

Суды над Сергеем Тихановским и Tut.by

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После того как ее муж Сергей был брошен в тюрьму, Светлана Тихановская решила участвовать в президентских выборах вместо него

В Гомеле начинается судебный процесс над одним из лидеров белорусской оппозиции Сергеем Тихановским, попытавшимся бросить вызов Александру Лукашенко на последних президентских выборах.

К участию в выборах Тихановского не допустили: в мае 2020 года он был взят под стражу, а вместо него на выборы пошла его жена Светлана. Не имея ни политического опыта, ни веса, ни собственной программы, она сумела, по данным независимого подсчета голосов, одержать сокрушительную победу и была признана странами Запада в качестве законно избранного президента.

Сергея Тихановского обвиняют в разжигании насилия. Вместе с ним перед судом предстанут еще несколько человек, включая одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича, блогеров Игоря Лосика и Владимира Цыхановича и некоторых других.

Одновременно суд в Минске рассмотрит иск о признании интернет-СМИ Tut.by экстремистской организацией. По всей вероятности, решение будет принято не в пользу журналистов, что будет означать, что любые ссылки на некогда самый популярный сайт в стране будут запрещены.

На страницу TUT.by было невозможно зайти уже с середины мая, когда он был заблокирован белорусскими властями. Однако страницы издания в соцсетях продолжали работать.

Лидеры ЕС решат, как быть с Россией, Беларусью и постковидной экономикой

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В отношении рядовых россиян предлагается начать вести более гостеприимную визовую политику, а вот контакты с правительством должы стать "более техническими"

Лидеры ЕС на очном саммите в Брюсселе обсудят будущие отношения с Россией и Турцией, ситуацию в Беларуси, а также восстановление европейских экономик после пандемии коронавируса.

Основой для переговоров по России станет подготовленный на днях Еврокомиссией и главой евродипломатии Жозепом Боррелем доклад по будущему комплексному подходу в отношениях с Москвой.

В документе говорится, что европейско-российские отношения вошли в штопор, и ответственность за это возлагается на Москву. Боррель предлагает использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам.

Кроме того, предлагается активно развивать контакты между гражданами России и стран Евросоюза, в связи с чем Боррель предлагает проводить "более щедрую визовую политику" в отношении россиян. При этом контакты с правительством предлагается сделать более техническими. Кроме того, предлагается усиливать возможности ЕС в противостоянии "гибридным угрозам" со стороны Кремля.

При обсуждении ситуации в Беларуси лидеры ЕС планируют остановиться на реализации принятых ранее решений в связи с вынужденной посадкой 23 мая в Минске самолета компании Ryanair. Каких-либо новых решений на встрече в верхах принимать не планируют.

Британия пересмотрит правила выезда за границу под давлением туркомпаний

Автор фото, PA Media

В Британии могут измениться "коронавирусные" правила международных перевозок: главы авиакомпаний и туристических фирм обратились к правительству с настойчивой просьбой пересмотреть так называемые "красный" и "зеленый" списки стран. Представители туриндустрии просят правительство позволить приезжающим в Британию из "оранжевых" стран и полностью вакцинированным путешественникам не проходить обязательный карантин.

Министр транспорта Грант Шаппс, как ожидается, объявит о переменах в списках сегодня днем. Сейчас большинство самых популярных туристических направлений, а также стран, откуда в Британию прилетает больше всего туристов, находятся или в "красном", или в "оранжевом" списке. Первый означает, что по прибытии в Британию нужно провести десять дней в ковид-отеле, второй - самоизоляцию в месте по своему выбору, но с необходимостью сдать несколько дорогостоящих тестов.

Как ожидается, "зеленый" список вряд ли будет заметно расширен, при этом не исключено, что Россия после недавнего всплеска заражаемости может оказаться в "красном".

Гонконг: последний выпуск свободной газеты

Автор фото, Reuters

В Гонконге выходит последний выпуск оппозиционной газеты Apple Daily, закрытой после обвинений в нарушении закона о национальной безопасности.

На прошлой неделе полиция провела в редакции рейд и арестовала двух высокопоставленных руководителей издания по подозрению в "сговоре с иностранной державой". Были также заморожены активы трех компаний, связанных с газетой.

Бритни Спирс и дело с отцом

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Я травмирована. Я несчастна, и не могу спать," - заявила поп-певица в суде.

Поп-звезда 2000-х Бритни Спирс выступила в суде с эмоциональным заявлением по делу об опекунстве. Певица не первый год пытается исключить из числа своих юридических опекунов отца, который 13 лет распоряжается ее состоянием и личным временем.

В суде Лос-Анджелеса Бритни Спирс обвинила своих опекунов в том, что они оказывали на нее давление, чтобы заставить выступать, и давали ей литий против ее воли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти США обвиняли Макафи в том, что он много зарабатывал, но налоги платить не хотел. Сам он называл это заговором против него

Предприниматель, создатель антивируса и основатель компании McAfee Джон Макафи найден мертвым в тюремной камере в Барселоне через несколько часов после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США.

Департамент юстиции Каталонии заявил, что судя по всем признакам, Макафи покончил с собой. Для точного ответа на этот вопрос назначена судмедэкспертиза.

Макафи был противоречивой фигурой. В последние годы его несколько раз задерживали в разных частях света.

Дипломатия канонерок

Автор фото, Konstantin Sazonchik\TASS

Инцидент у берегов аннексированного Крыма привлек внимание британских СМИ, увидевших в нем испытание Пекина и сигнал для Украины.

"Рискнув превратить непокойные воды Черного моря в потенциальный театр военных действий, Россия торпедировала все надежды на перезагрузку отношений с Западом. Когда российский корабль открыл огонь по курсу британского эсминца, а мощный военный самолет Су-24 начал сбрасывать бомбы на его пути, стало понятно, что президент Путин как никогда готов к эскалации отношений с НАТО", - пишет Times.

Раньше такое было невообразимо. В прошлом году Британия подняла истребители "Тайфун" в ответ на пролет российских бомбардировщиков к северу от Шетландских островов, также Британия отслеживает проход российских военных кораблей через Ла-Манш из Балтийского моря в Средиземное. Инцидент в Черном море, произошедший вскоре после саммита Россия-США, где должны были быть установлены рамки поведения для обеих стран, показал готовность России прибегнуть к дипломатии канонерок.

У России есть причины нервничать из-за базы в Севастополе: в 2014 году она сыграла ключевую роль в аннексии Крыма. Большинство стран все еще признают Крым частью Украины, и вход в Черное море демонстрирует, что Британия об этом не забыла.

Россия хочет и дальше использовать "замороженные" конфликты. Асимметричная сила Путина в его взаимодействии с США и НАТО держится как раз на способности к быстрой эскалации в любой из этих точек - от лояльных России анклавов в Грузии, до шаткой ситуации в Нагорном Карабахе и конфликта на востоке Украины.

Способность Путина симулировать войну или начать реальный конфликт, готовность переключаться между дипломатией и предупредительными выстрелами не дают стабилизироваться отношениям между Востоком и Западом, констатирует Times.

Автор статьи в газете Guardian считает, что вход британского корабля в черноморские воды может быть испытанием реакции Пекина.

У британских министров вряд ли были иллюзии относительно реакции Кремля на вход эсминца "Дефендер" в спорные воды аннексированного Крыма.

Сопровождение британского военного корабля русскими у берегов Крыма не было неожиданностью и выглядело на самом деле достаточно рутинно, но помогло находившемуся на борту корреспонденту Би-би-си сделать драматичный репортаж.

Подобные происшествия не редкость, но на этот раз все происходило на фоне дополнительных раздражителей для России. Кремль считает Черное море своим "задним двором", но Запад продолжает укреплять силы Украины, которая по-прежнему борется с Россией на Донбассе.

Украина и Великобритания на этой неделе заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинских военно-морских сил и строительстве двух баз для украинских ВМС.

Обе стороны по итогам произошедшего объявят о своей победе. Русские скажут, что прогнали британской военный корабль - "Дефендер" покинул район примерно через час, как и планировалось. Британия заявит, что защищала важный принцип - свободу навигации.

В каком-то смысле это зрелище предназначалось не Кремлю, а Пекину. К концу лета британский авианосец "Куин Элизабет" поведет международную группу кораблей через Южно-Китайское море, где у Китая много территориальных претензий.

Самый скандальный IT-шник

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Извилистый жизненный путь "эксцентричного миллионера" завершился в тюремной камере в окрестностях Барселоны

Он никогда не подходил под клишированное представление об IT-предпринимателе, пишет корреспондент Би-би-си по технологиям в Северной Америке Джеймс Клейтон о скончавшемся накануне Джоне Макафи.

Он был резким, безрассудным, и всегда готовым к очередному скандалу.

Макафи лучше всего известен благодаря компании, которую он основал и которой дал свое имя.

Компания была невероятно успешной и сделала его богатым. Походя он создал многомиллиардную индустрию компьютерной безопасности.

Макафи был визионером, но темпераментным. Именно из-за темперамента он всю жизнь попадал в неприятности.

В 2012 году его задержали в Гватемале после того как он исчез в Белизе, где полиция расследовала убийство его соседа. Сам он говорил, что не имеет к убийству никакого отношения.

Одаренный оратор, энтузиаст криптовалюты и убежденный либертарианец, Макафи по-прежнему мог делать деньги. Его последняя стычка с законом касалась как раз обвинения в уходе от уплаты налогов на недавно заработанные суммы.

Его будут по праву помнить как важную фигуру для развития IT-индустрии в 80-е и 90-е годы. Но запомнят его и как неоднозначную личность - человека, который всегда выбирал путь, ведущий к неприятностям.

Опрос Fox News: американцы считают коронавирус лабораторным продуктом

Большинство американцев сегодня полагает, что коронавирус был разработан в китайской лаборатории, следует из опроса, проведенного по заказу американского телеканала Fox News.

Опрос проводился среди тысячи случайно выбранных зарегистрированных избирателей, по телефону, между 19 и 22 июня. Опрошены были сторонники обеих партий.

В ответ на вопрос о происхождении коронавируса, 60% опрошенных заявили, что, по их мнению, он был разработан в китайской лаборатории, из которой потом произошла утечка. Около 31% ответили, что пандемия началась по естественным причинам.

Среди сторонников "лабораторной" теории больше республиканцев (70%); из опрошенных сторонников партии демократов приверженцами этой теории назвал себя 41%.

В конце мая президент США Джо Байден призвал разведку удвоить усилия по расследованию происхождения Covid-19, в том числе теорию об утечке вируса из лаборатории в Китае.

Президент утверждает, что в разведывательном сообществе США мнения разделились: одни считают, что пандемия стала результатом какого-то происшествия в лаборатории, другие - что вирус появился в результате контакта человека с неким инфицированным животным.

Истории людей, бежавших из Беларуси

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, только за первые два месяца после начала августовских протестов, страну покинули 13,5 тысяч человек.

Русская служба Би-би-си поговорила с теми, кто вынужден был покинуть страну и не может вернуться на родину.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему белорусы уезжают из страны?