"Последний выживший". В Израиле обнаружен новый тип древнего человека

Паллаб Гош

Отдел науки, Би-би-си

55 минут назад

Автор фото, Avi Levin and Ilan Theiler, Sackler Faculty of Med Подпись к фото, Фрагмент черепа и челюстная кость найдены недалеко от Рамлы в Израиле

Исследователи в Израиле обнаружили останки ранее неизвестного науке типа древнего человека, который сосуществовал с предками современного человека более ста тысяч лет назад.

Ученые считают, что останки, обнаруженные недалеко от города Рамла, - это один из "последних выживших" из очень древней группы людей.

Находки включают часть черепа и челюсти человека, жившего от 140 000 до 120 000 лет назад.

Подробности опубликованы в журнале Science.

Члены команды исследователей считают, что этот человек произошел от более раннего вида, который, возможно, распространился за пределы региона сотни тысяч лет назад и дал начало неандертальцам в Европе и их аналогам в Азии.

Ученые назвали обнаруженный вид Nesher Ramla Homo.

Доктор Хила Мэй из Тель-Авивского университета утверждает, что это открытие меняет наши представления об истории эволюции человека, особенно обстоятельств появления неандертальцев. Их появление и эволюцию в прошлом тесно связывали с Европой.

"Все началось в Израиле. Мы предполагаем, что местная группа стала основой дальнейшего роста населения, - сказала она Би-би-си. - В межледниковые периоды люди Nesher Ramla волнами мигрировали с Ближнего Востока в Европу".

Автор фото, Yossi Zaidner Подпись к фото, Человеческие останки были обнаружены при раскопках карстовой воронки. Также были найдены тысячи каменных орудий и останков животных

Ученые считают, что первые представители вида Nesher Ramla Homo уже жили на Ближнем Востоке около 400 000 лет назад. Исследователи заметили сходство между новыми находками и древними "донеандертальскими" людьми в Европе.

"Мы впервые смогли сравнить разные образцы, найденные в Леванте, - сказала доктор Рэйчел Сариг из Тель-Авивского университета. - Существует несколько человеческих окаменелостей из пещер Кесем, Зуттие и Табун, датируемых тем периодом времени, которые мы не можем отнести к какой-либо конкретной известной группе людей. Но сравнение их с недавно обнаруженными останками Nesher Ramla позволяет включить их в эту группу [новых людей]".

Мэй предполагает, что эти люди были предками неандертальцев: "Европейский неандерталец фактически появился здесь, в Леванте, и мигрировал в Европу, скрещиваясь с другими группами людей".

Человек также проникал на восток, в Индию и Китай, считает профессор Исраэль Гершковиц. Он предполагает наличие связи между восточноазиатскими древними людьми и неандертальцами в Европе.

"В некоторых окаменелостях, найденных в Восточной Азии, присутствуют черты неандертальцев, так же как и у людей Nesher Ramla", - сказал он.

Автор фото, tal rogovski Подпись к фото, Каменное орудие, применявшееся человеком Nesher Ramla. Оно cделано с использованием тех же технологий, которые использовали в то время предки Homo sapiens

Исследователи основывают свои утверждения на сходстве черт между израильскими окаменелостями и останками, найденными в Европе и Азии, хотя их утверждение является спорным. Профессор Крис Стрингер из Музея естествознания в Лондоне недавно проводил оценку человеческих останков, обнаруженных в Китае.

"Вид Nesher Ramla важен для дальнейшего подтверждения того, что в то время в регионе сосуществовали разные виды, и теперь то же самое наблюдается и в Западной Азии, - сказал он. - Однако я думаю, что на данный момент связывать некоторые из древних израильских окаменелостей с неандертальцами - это слишком смелое предположение. Меня также озадачило предположение о наличии какой-то особой связи между находками в Рамле и окаменелостями в Китае".

Останки Nesher Ramla были найдены в руинах карстовой воронки, расположенной в районе, который часто посещали доисторические люди. Возможно, это было место, где они охотились, о чем свидетельствуют тысячи каменных орудий и костей животных.

Согласно анализу доктора Йоси Зайднера из Еврейского университета в Иерусалиме, эти орудия сконструированы тем же методом, что и орудия наших прямых предков, живших в то время.