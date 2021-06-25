"Последний выживший". В Израиле обнаружен новый тип древнего человека
- Паллаб Гош
- Отдел науки, Би-би-си
Исследователи в Израиле обнаружили останки ранее неизвестного науке типа древнего человека, который сосуществовал с предками современного человека более ста тысяч лет назад.
Ученые считают, что останки, обнаруженные недалеко от города Рамла, - это один из "последних выживших" из очень древней группы людей.
Находки включают часть черепа и челюсти человека, жившего от 140 000 до 120 000 лет назад.
Подробности опубликованы в журнале Science.
Члены команды исследователей считают, что этот человек произошел от более раннего вида, который, возможно, распространился за пределы региона сотни тысяч лет назад и дал начало неандертальцам в Европе и их аналогам в Азии.
Ученые назвали обнаруженный вид Nesher Ramla Homo.
Доктор Хила Мэй из Тель-Авивского университета утверждает, что это открытие меняет наши представления об истории эволюции человека, особенно обстоятельств появления неандертальцев. Их появление и эволюцию в прошлом тесно связывали с Европой.
"Все началось в Израиле. Мы предполагаем, что местная группа стала основой дальнейшего роста населения, - сказала она Би-би-си. - В межледниковые периоды люди Nesher Ramla волнами мигрировали с Ближнего Востока в Европу".
Ученые считают, что первые представители вида Nesher Ramla Homo уже жили на Ближнем Востоке около 400 000 лет назад. Исследователи заметили сходство между новыми находками и древними "донеандертальскими" людьми в Европе.
"Мы впервые смогли сравнить разные образцы, найденные в Леванте, - сказала доктор Рэйчел Сариг из Тель-Авивского университета. - Существует несколько человеческих окаменелостей из пещер Кесем, Зуттие и Табун, датируемых тем периодом времени, которые мы не можем отнести к какой-либо конкретной известной группе людей. Но сравнение их с недавно обнаруженными останками Nesher Ramla позволяет включить их в эту группу [новых людей]".
Мэй предполагает, что эти люди были предками неандертальцев: "Европейский неандерталец фактически появился здесь, в Леванте, и мигрировал в Европу, скрещиваясь с другими группами людей".
Человек также проникал на восток, в Индию и Китай, считает профессор Исраэль Гершковиц. Он предполагает наличие связи между восточноазиатскими древними людьми и неандертальцами в Европе.
"В некоторых окаменелостях, найденных в Восточной Азии, присутствуют черты неандертальцев, так же как и у людей Nesher Ramla", - сказал он.
Исследователи основывают свои утверждения на сходстве черт между израильскими окаменелостями и останками, найденными в Европе и Азии, хотя их утверждение является спорным. Профессор Крис Стрингер из Музея естествознания в Лондоне недавно проводил оценку человеческих останков, обнаруженных в Китае.
"Вид Nesher Ramla важен для дальнейшего подтверждения того, что в то время в регионе сосуществовали разные виды, и теперь то же самое наблюдается и в Западной Азии, - сказал он. - Однако я думаю, что на данный момент связывать некоторые из древних израильских окаменелостей с неандертальцами - это слишком смелое предположение. Меня также озадачило предположение о наличии какой-то особой связи между находками в Рамле и окаменелостями в Китае".
Останки Nesher Ramla были найдены в руинах карстовой воронки, расположенной в районе, который часто посещали доисторические люди. Возможно, это было место, где они охотились, о чем свидетельствуют тысячи каменных орудий и костей животных.
Согласно анализу доктора Йоси Зайднера из Еврейского университета в Иерусалиме, эти орудия сконструированы тем же методом, что и орудия наших прямых предков, живших в то время.
"Удивительно, что эти древние люди использовали инструменты, обычно приписываемые Homo sapiens. Это говорит о том, что эти две группы взаимодействовали друг с другом, - считает Зайднер. - Мы считаем, что научиться создавать инструменты можно только с помощью визуального или устного обучения. Наши находки показывают, что эволюция человека отнюдь не проста - она включала в себя множество контактов и взаимодействий между разными видами человека".
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды