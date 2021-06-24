Microsoft представила новую Windows 11: приложения для Android и кнопка "Пуск" посередине

37 минут назад

Автор фото, Microsoft Подпись к фото, Директор по продуктам Microsoft Панос Панай рассказал о Windows 11 на виртуальной презентации в прямом эфире

Компания Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. Она позволяет приложениям для Android работать на настольном компьютере, а меню "Пуск" (Start) переместилось из нижнего левого угла в центр экрана (теперь оно похоже на панель Dock на Мас).

Директор по продуктам Microsoft Панос Панай, рассказывая о новой ОС на виртуальной презентации в прямом эфире, пообещал также, что обновления системы, повышающие ее безопасность, теперь станут меньше в объеме и будут быстрее загружаться, не требуя срочного сохранения и перезагрузки.

Кроме того, в Windows 11 можно будет конфигурировать несколько рабочих столов - для работы, для дома и для игр, как на компьютерах Mac компании Apple.

Первая, предварительная версия новой системы станет доступна на следующей неделе, и обладатели Windows 10 смогут обновить операционную систему бесплатно. Правда, на некоторые компьютеры обновление может и не загрузиться: нужны минимум 64 гигабайта памяти и 4 Гб оперативной памяти.

Windows 11 будет тесно интегрирована с коммуникационной платформой Teams, а услуга по подписке Xbox Games Pass, которая дает доступ к сотням игр, будет встроена в новую версию Windows по умолчанию.

Microsoft ранее заявляла, что Windows 10 - последняя версия операционной системы, и обновлений не планируется. Позже компания объявила, что Windows 10 будет выведена из эксплуатации в 2025 году.

Глава Microsoft Сатья Надела назвал запуск новой версии важнейшей вехой в истории Windows.

Аналитик Джефф Блэбер из компании CCS Insight, однако, не видит в Windows 11 ничего революционного.

"Кардинальных перемен эта версия, в отличие от ее предшественницы, не несет", - говорит он.

По мнению аналитика, Microsoft, разработав новую версию Windows, в конечном счете старается показать, что отреагировала на жалобы и серьезно улучшила свой продукт.

Главный аналитик компании Forrester Джей-Пи Гоундер отмечает, что новая версия основана на коде Windows 10, и это должно помочь избежать сбоев при обновлении, которые наблюдались в случае с Windows Vista.