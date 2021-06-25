Саммит и санкции. Что в Вашингтоне хотят делать с Россией после встречи Байдена и Путина

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

час назад

Автор фото, Reuters

Менее чем через неделю после завершения саммита в Женеве в Москве заявили о готовности возобновить сотрудничество с США в самых разных сферах, а президент Путин даже уточнил, что переговоры прошли "на одном языке". В Вашингтоне, тем временем, не собираются отказываться от введения новых санкций в отношении Кремля и оценивают результаты прошедшей встречи куда более скептически.

В начале этой недели вашингтонское издание The Hill опубликовало результаты опроса общественного мнения, проведенного Гарвардским университетом и социологической компанией Harris Poll и посвященного прошедшей неделю назад американско-российской встрече на высшем уровне.

Только 21% опрошенных американцев заявили, что Байден в ходе саммита смог добиться "значительного" прогресса в отношениях с Россией. 31% оценивают достигнутый прогресс как "несущественный", а 32% участников исследования и вовсе считают, что отношения между странами после этой встречи никак не изменятся.

"Возможно, еще слишком рано судить, какой будет внешняя политика Байдена, но саммит с Владимиром Путиным не помог президенту (США), хотя и не нанес ему заметного вреда. Его рассматривали, как церемониальную, а не действительно значимую встречу", - пояснил изданию руководитель исследования социолог Марк Пенн.

Пустые ожидания?

Уже на этой неделе, комментируя прошедшую в Женеве встречу, в Москве и в Вашингтоне по-разному оценили ее итоги.

Президент Владимир Путин, например, заявил, что переговоры шли "на одном языке", а Россия и США даже выразили желание "сблизить позиции".

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил телеканалу "Россия-1", что, по его мнению, после саммита отношения между двумя странами будут развиваться "более конструктивно".

"Мы почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе страны пойдут по этому пути", - подчеркнул он.

Глава ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, выразил готовность немедленно начать совместную работу с США по поиску и поимке хакеров, проводивших кибератаки на объекты в Соединенных Штатах. До этого в Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что нападения организованы с территории России, но власти РФ не реагируют на запросы американской стороны.

"Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены между нашими президентами. Так что, будем работать вместе, надеемся на взаимность", - цитирует заявление Бортникова ТАСС.

Во вторник, 22 июня, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, накануне вернувшийся в американскую столицу после трехмесячного отсутствия, сообщил, что Москва уже передала США "целую серию" предложений, основанных на договоренностях, достигнутых на саммите.

"Сегодня я направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что мы должны сделать вместе, чтобы реализовать тот позитивный настрой, который, как нам кажется, мы вынесли с саммита наших двух президентов", - рассказал дипломат во время встречи в посольстве в Вашингтоне.

Вечные санкции?

Между тем, в американской администрации уже после завершения саммита заявили, что переговоры президентов двух стран не заставят Вашингтон отказаться от политики давления на Москву.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Джен Псаки подтвердила, что от идеи санкций за отравление Навального США не отказались

Более того, Белый дом не собирается пересматривать санкционную политику в отношении Кремля, и, по словам пресс-секретаря администрации Дженнифер Псаки, уже начал подготовку нового пакета жестких мер, связанных с отравлением Алексея Навального и трубопроводом "Северный поток-2".

"Никаких изменений [в санкционной политике - Би-би-си] после саммита не произошло, - подтвердила она в ходе брифинга для журналистов в Белом доме. - Согласно требованиям закона, Соединенные Штаты обязаны ввести санкции в ответ на применение химического оружия".

О втором по счету, значительно более жестком раунде санкций в ответ на покушение на Алексея Навального Вашингтон должен был объявить еще 2 июня. Этого администрация так и не сделала, а за несколько недель до саммита объявила об отказе вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2".

Это решение наблюдатели расценили как очевидные уступки Путину со стороны президента США накануне саммита.

Но уже через несколько дней после окончания встречи в Женеве в администрации подтвердили, что в Вашингтоне не намерены пересматривать политику оказания давления на Москву.

"Мы готовим еще один пакет санкций, который связан с отравлением Навального и трубопроводом, - заявил в эфире телеканала Си-эн-эн советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. - Мы объявим о них, как только разработаем меры, которые точно попадут в цель".

По его словам, в Вашингтоне собираются "продолжить оказание давления" на российские компании, которые участвуют в строительстве трубопровода "Северный поток-2". Запланированные в их отношении ограничения, по утверждению Салливана, будут "удваиваться" каждые 90 дней.

Международная помеха?

Еще во время предвыборной кампании в избирательном штабе Байдена не скрывали, что главным внешнеполитическим приоритетом для него являются отношения с Китаем. Связи с Россией предлагалось "минимизировать", сохранив лишь диалог с сфере ядерного разоружения и контакты по региональным проблемам, включая конфликты на Украине и в Сирии.

Именно эта повестка, по мнению вашингтонских политологов, и была основной во время саммита.

По словам директора Центра евразийских, российских и дальневосточных исследований Джорджтаунского университета Анджелы Стент, с момента прихода Байдена в Белый дом было ясно, что о попытках новой "перезагрузки" отношений с Россией не может быть и речи.

"Все, что они хотели сделать, - это выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, - считает она. - А конкретной целью этого саммита, как они сами объясняли, было установление страховочных барьеров в этих отношениях, чтобы США больше не тратили так много времени на ответы на враждебные действия России… и администрация могла сосредоточиться на своей главной внешнеполитической проблеме, которой, разумеется, является Китай".

Накануне саммита в Белом доме подчеркивали, что Байден во время встречи с Путиным собирается представить ему "единую позицию стран Запада". Именно поэтому на переговоры в Женеву американский президент приехал, уже проведя консультации с лидерами стран G7 и НАТО.

Это решение наблюдатели в Вашингтоне посчитали "достаточно наивным", учитывая продолжающееся российское вмешательство в конфликт на Украине, оккупацию части Грузии и активное участие Москвы в продолжающейся войне в Сирии и Ливии.

Тем не менее, уже через неделю после окончания саммита в Женеве в администрации вновь подтвердили, что считают выбранную стратегию правильной и не собираются называть Россию в числе основных внешнеполитических приоритетов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Одним из главных приоритетов во внешней политике в администрации Байдена называют улучшение отношений с союзниками

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в свое первое европейское турне, в ходе которого он должен посетить Германию, Францию, Италию, а также провести переговоры в Ватикане.

Анонсируя эту поездку, в Госдепартаменте подробно перечислили главные цели главы дипломатического ведомства США.

"Этот турне является продолжением главной задачи, которую поставил перед собой президент Байден - восстановление отношений с нашими союзниками, - сообщил на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря Филип Рикер. - Эти связи являются критически важными для приоритетов нашей внешней политики, включая восстановление экономики, пострадавшей во время пандемии, и противостояния Китаю, и авторитаризму в целом во всем мире".