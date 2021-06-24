Борис Джонсон: британский эсминец прошел мимо Крыма в международных водах

час назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский эсминец "Дефендер", появление которого вблизи аннексированного Россией Крыма привело к инциденту со стрельбой, защищал ценности страны, придерживаясь международно признанных правил судоходства.

МИД России в четверг вызвал британского посла Дебору Броннерт и заявил протест "по поводу нарушения границы России и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании".

Но, как указал Борис Джонсон, Британия не признает аннексию Крыма Россией и добивается свободы судоходства в международных водах. Джонсон не стал говорить о том, санкционировал ли он появление корабля в этих водах лично.

По словам Джонсона, вполне уместно использовать международные воды, чтобы пройти по кратчайшему маршруту между двумя пунктами, и это и есть то, что мы сделали.

Подпись к фото, Экипаж "Дефендера" во время инцидента находился в режиме повышенной готовности

Министерство обороны России заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца, использовав четыре авиабомбы. Министерство обороны Великобритании утверждает, что подобного инцидента не было.

"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - говорится в заявлении британского минобороны.

По данным российских военных, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца "Дефендер". Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля, утверждается в сообщении.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - утверждают в минобороны России.

Министерство обороны Великобритании заявило, что на самом деле такого инцидента не было.

"Мы можем бомбить"

МИД России после инцидента вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт. "Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в заявлении министерства.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На видео, опубликованном российским минобороны, запечатлен "Дефендер" с российского самолета

Согласно словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, утром "Дефендер" осуществлял плановый переход из Одессы в направлении Грузии через Черное море, корабль следовал по международно-признанному коридору разделения движения. "Он безопасно вышел из этого коридора в 09:45 по британскому времени [11:45 по Москве - ред.] Как обычно происходит в таких случаях, российские корабли следили за его проходом, кораблю также сообщили об учениях, которые проходили от него на некотором расстоянии".

"По эсминцу "Дефендер" предупредительных выстрелов сделано не было. Корабль Королевских военно-морских сил проводит мирный проход по украинским территориальным водам в соответствии с нормами международного права, - говорится в сообщении британского министерства обороны, опубликованном в "Твиттере". - Мы считаем, что россияне проводили учения со стрельбой в Черном море и дали международному морскому сообществу заблаговременное предупреждение о своей деятельности. В направлении "Дефендера" не производилось никаких выстрелов и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы".