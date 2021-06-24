Операция "Дефендера": как, зачем и по какому праву британский эсминец прошёл вдоль берега Крыма

Павел Аксенов, Вячеслав Шрамович

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Дефендер" вышел в море из Одессы, где он находился с визитом

Инцидент с британским эсминцем неподалеку от мыса Фиолент стал самым значительным происшествием такого рода между Россией и Британией за последние годы.

Британский эсминец "Дефендер", закончив посещение украинского порта Одессы, следуя в сторону Грузии, проложил курс через воды вблизи побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира.

Во время плавания эсминца в этом районе в небо для его сопровождения были подняты бомбардировщики Су-24, а рядом с ним находились катера береговой охраны России.

Министерство обороны России утверждает, что после предупреждения по радио по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, а также произведено бомбометание. Британцы это отрицают.

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, находящийся на борту "Дефендера", сообщил, что слышал выстрелы, но в отдалении. Он также видел самолеты, летавшие в близости от корабля, но ничего не сообщил о бомбардировке по курсу.

Погранслужба ФСБ в свою очередь выложила видеозапись, на которой российский корабль стреляет в направлении корабля, похожего на британский эсминец.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, "Дефендер" сопровождали бомбардировщики Су-24

Российские власти сделали довольно жесткие заявления, в которых даже содержалась угроза применения оружия на поражение.

"Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этом инциденте, вызвавшем такую реакцию, остается довольно много вопросов. Русская служба Би-би-си попыталась найти на них ответы.

Имел ли право британский эсминец находиться в этом районе?

Курс эсминца пролегал в пределах 12 морских миль (22 километра) от берега Крыма. Акватория моря в пределах этой зоны обычно называется территориальным морем той страны, берег которой оно омывает.

Поскольку Россия считает полуостров своей территорией, она рассматривает этот район в качестве своего территориального моря.

Великобритания не признает аннексию Крыма Российской Федерацией, считает Крым украинской землей, и, соответственно, территориальное море - украинским.

В любом случае у военных кораблей существует право мирного прохода через территориальное море другого государства при соблюдении некоторых простых условий.

Министерство обороны Соединенного Королевства в своем "Твиттере" написало, что эсминец действительно пользовался правом мирного прохода, но через территориальные воды Украины.

В апреле Россия объявила несколько районов прибрежных вод Черного моря закрытыми на полгода, в том числе и для мирного прохода через них. Один из этих районов простирается от Севастополя до Гурзуфа, и как раз через него пролегал маршрут плавания корабля.

Таким образом, с точки зрения России британский корабль нарушал ее государственную границу, с точки зрения большинства других стран, включая Британию и Украину - он имел полное право двигаться этим маршрутом.

Зачем эсминец пошел через этот район?

Как сообщил корреспондент Би-би-си с борта эсминца, корабль направлялся в этот район не по ошибке, а намеренно.

Действия корабля являются классическим примером так называемых "операций по поддержанию свободы судоходства" (Freedom of Navigation Operations) в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Обычно такие операции совершают военные корабли США. Они демонстративно проходят в тех водах, которые должны быть, по их мнению, свободны для плавания в рамках международного морского права, но при этом судоходство в которых ограничивается отдельными государствами.

В апреле 2021 года британское правительство утвердило новую концепцию национальной безопасности Великобритании, в которой военно-морским силам отводится роль защиты судоходных линий и обеспечение свободы судоходства по всему миру.

Как объяснил в интервью Би-би-си эксперт российского Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко, действия "Дефендера" укладываются в несколько положений этой стратегии.

"Это военно-морские силы, это соперничество на грани войны и мира в серой зоне и это поддержка союзников в различных регионах мира, в том числе и Украины. Все три попадания", - сказал он.

В Одессу с визитом кроме эсминца "Дефендер" приходил еще и нидерландский фрегат "Эвертсен". Оба корабля входят в состав 21-й британской авианосной ударной группировки, которая в настоящее время находится в Средиземном море.

В составе группы, помимо нового авианосца "Куин Элизабет", корабли из нескольких стран, включая Великобританию, США, Нидерланды, а также британские и американские самолеты.

Группа намеревается посетить страны Ближнего Востока а затем направится в юго-восточную Азию, причем там она может столкнуться с похожими проблемами, поскольку Китай претендует на несколько островов в этом море, а Великобритания не признает его суверенитет над ними.

"Американцы регулярно там ходят. Корабли сопровождения авианосных групп регулярно там ходят в рамках этих "фанопов" - Freedom of navigation operations. Китайцы регулярно протестуют. И не только протестуют, регулярно облеталывают, выходят на учебные атаки даже. Но до стрельбы дело не доходило", - рассказал Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник.

Были ли выстрелы?

Британское министерство обороны отрицает факт предупредительных выстрелов и бомбардировок по курсу корабля.

Об этом же заявил в среду министр обороны Бен Уоллес: "Дефендер" осуществлял плановый переход из Одессы в направлении Грузии через Черное море. Согласно обычной для этого маршрута практике, корабль следовал по международно признанному коридору разделения движения. Он безопасно вышел из этого коридора в 09:45 по британскому времени. Как обычно происходит в таких случаях, российские корабли следили за его проходом".

В четверг в письменном послании членам парламента он написал, что "с любой точки зрения не было ни предупредительных выстрелов по эсминцу "Дефендер", ни сброшенных бомб по его курсу, как утверждают российские власти".

В послании министра говорится, что спустя 10 минут после того, как эсминец вошел в территориальные воды Украины, он получил по радио предупреждение со стороны российских кораблей о том, что вскоре начнутся учения с боевой стрельбой.

Спустя еще восемь минут на корабле услышали выстрелы за кормой, но они производились дальше дистанции поражения британского корабля, и никакого вреда ему не причинили.

Кроме того, он сообщил, что российские самолеты совершали опасные маневры рядом с эсминцем.

В репортаже корреспондента Би-би-си Джонатана Била с борта эсминца слышны звуки выстрелов, и он сам говорит о том, что слышит стрельбу в отдалении.

Кроме того, в репортаже слышны радиосообщения, в которых мужчина с русским акцентом предупреждает, что если корабль не изменит курс, то по нему будет открыт огонь.

Корреспондент "Дейли мейл", также находившийся на борту "Дефендера", в своем материале рассказал, что выстрелы произвел один из катеров российской береговой охраны.

Вечером 24 июня погранслужба ФСБ опубликовала видеозапись, сделанную с одного из российских кораблей. На ней видно, что из носовой артиллеристской установки действительно выпускаются три кородкие очереди в напралении корабля, похожего на "Дефендер".

При этом видеозаписи, подтверждающей, что российские самолеты сбрасывали бомбы по курсу британского корабля, нет.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Инцидент в Черном море: журналист Би-би-си рассказывает с борта “Дефендера”

По словам корреспондента "Дейли мейл", Су-24, пролетавшие над кораблем, не несли никакого оружия.

По словам Максима Шеповаленко, в сложившейся ситуации важнее не тот факт, были ли сброшены бомбы или нет, а то, что в России заговорили о возможности применения бомб на поражение в будущем.

"Было или не было, не столь важно, как важно то, что сказали, что это было. Это же посыл. Так сказать, считайте, что по вам уронили бомбы, вам нравится такое или нет?" - сказал он.

Как часто происходят инциденты со стрельбой на море?

Инциденты такого рода периодически происходят на море, но обычно без стрельбы.

"Максимум того, что обычно происходит в южно-китайском море - когда пограничники разных местных стран поливают друг друга из пожарных шлангов", - рассказал Илья Крамник..

Самый известный из инцидентов, связанных с СССР - вытеснение из советских территориальных вод в Черном море двух американских военных кораблей в 1988 году. Тогда тоже обошлось без применения оружия.

Тогда американский ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" попытались воспользоваться правом мирного прохода.

Однако СССР счел, что они нарушают правила, и направил к ним свои корабли. Применять оружие тогда не стали, но два советских сторожевых корабля - "Беззаветный" и "СКР-6" совершили "навал" - прижались бортами к американским кораблям и стали буквально сбивать их с курса. После нескольких столкновений корабли разошлись, и американцы вышли в нейтральные воды.

25 ноября 2018 года российские корабли обстреляли и захватили в Керченском проливе украинские военные катера, ранив членов экипажей.

Украинские малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" совершали переход из Одессы в Мариуполь.Они попытались пройти через Керченский пролив, считая его международным. Россия утверждает, что он является частью территориальных вод России.

Как полагает Илья Крамник, в нынешней ситуации у России не было кораблей, которые могли бы физически вытеснить британский эсминец из этого района, поскольку он значительно тяжелее, чем пограничные катера.

Что было бы, если бы поблизости оказался более крупный корабль черноморского флота? Несколько месяцев назад на Дальнем Востоке эсминец ВМС США "Джон Маккейн" также попытался осуществить "операцию по обеспечению свободы судоходства" в заливе Петра Великого, который Россия считает "историческим" и принадлежащим ей, а США - международным.

Как заявили в российском министерстве обороны, эсминец "нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на два километра". Российский корабль "Адмирал Виноградов" предупредил, что протаранит "Маккейна", и эсминец, сменив курс, вышел, как сказали в российском минобороны, "в нейтральные воды".

Британскому эсминцу российские корабли тараном не угрожали.

Что будет дальше?

Как рассказал Би-би-си главный консультант Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков, главным итогом этой операции по обеспечению судоходства станет то, смогут ли западные страны провести ее еще раз.

"Американцы ведь тоже часто присутствуют в Черном море и делают переходы из Украины в Грузию. Так решатся те или иные корабли НАТО сделать то же самое? Если после этой пробы британцами подобная практика продолжится, то можно будет сказать, что попытка была удачной и стало понятно, что россияне будут показывать зубы, но не будут задействовать силу. Но если НАТО в дальнейшем воздержится от подобных действий, то это означает, что Альянс не особо хочет рисковать", - сказал он.