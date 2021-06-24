Пошлины за "нахлобучивание": у российских металлургов заберут 100 млрд рублей

час назад

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, Цены на металл стремительно взлетели как во всём мире, так и в России

Российское правительство решило ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии в размере 15%.

Таким образом власти намерены компенсировать дополнительные расходы государственных заказчиков, связанные со значительным ростом цен на продукцию черной и цветной металлургии.

Решение о введении экспортных пошлин вызвало падение акций металлургических компаний на Московской бирже. К 18:33 мск "Русал" подешевел на 7%, НЛМК и "Норникель" - почти на 4%.

Ввести экспортные пошлины на черные и цветные металлы предложил на заседании правительства глава минэкономразвития Максим Решетников. Его поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов - в конце мая он заявил, что металлурги "нахлобучили" государство примерно на 100 млрд рублей (1,39 млрд долларов) и поэтому должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.

Тогда экономистам было не совсем непонятно, каким образом могут быть изъяты эти средства. Сейчас же картина вырисовывается.

После заседания правительства министр промышленности Денис Мантуров заявил, что его ведомство было вынуждено поддержать предложение Решетникова "с учетом того, что это решение (введение пошлин) является временным".

Глава минфина Антон Силуанов сказал, что поддерживает введение пошлин "как оперативные меры реагирования". Однако, по мнению Силуанова, необходима "дополнительная настройка" налогообложения для периодов выгодной внешней конъюнктуры и сверхприбылей металлургических компаний.

Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов выразил надежду на то, что предложенные правительством меры будут сбалансированными и "позволят чёрной металлургии выйти из кризиса".

"Также хотелось бы надеяться, что эти меры существенно не затруднят доступ нашей продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьёзные ограничения для российских металлургических компаний", - подчеркнул Алексей Мордашов.

Председатель совета директоров "Северстали" считает, что из-за введения пошлин цены на продукцию металлургических компаний вырастут еще больше.

"Зарубежные аналитики уже благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам. Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут", - иронизирует Алексей Мордашов.

В "Норникеле" и НЛМК не прокомментировали решение правительства.

Как это будет работать?

Экспортные пошлины будут действовать с 1 августа по 31 декабря этого года. Они вводятся на экспорт черных и цветных металлов и металлопродукции за пределы Евразийского экономического союза (в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия).

Пошлины будут комбинированными: базовая ставка составит 15%, а специфическая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции.

"Для черных металлов определены четыре ценовых коридора, для каждого из которых определена своя минимальная стоимость пошлины", - рассказал Решетников.

По оценке Решетникова, предприятия черной металлургии заплатят в бюджет за счет экспортной пошлины порядка 110-115 млрд рублей.

По оценке инициатора изъятия сверхприбыли у металлургических компаний Андрея Белоусова, эта сумма для предприятий черной металлургии составит 113-114 млрд рублей, для цветмета - 50 млрд рублей.

Автор фото, Yaroslav Belyaev/TASS Подпись к фото, В конце мая Андрей Белоусов заявлял, что металлурги "нахлобучили" государство примерно на 100 млрд рублей.

Андрей Белоусов подчеркивает, что "введение пошлины - это не наказание металлургов".

"Это - часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что происходит сейчас на мировых рынках", - сказал Белоусов.

Как подчеркнули в правительстве, за пять месяцев этого года экспортные цены на черные металлы выросли на 30% в годовом выражении, на цветные - на 50%.

"Рост мировых цен влечет удорожание металлопродукции на внутреннем рынке, поэтому идет удорожание строительства объектов, в первую очередь - социальных объектов, инженерной инфраструктуры. А также подрядчики по гособоронзаказу жалуются на систематическое удорожание", - заявил Решетников.

По словам министра экономического развития, он не видит предпосылок для снижения цен на цветные и черные металлы в этом году. Прибыль металлургов по итогам года составит 2,1 - 2,3 трлн рублей, считает министр.

Средства, полученные за счет сбора пошлин, по заявлению главы минэкономразвития, пойдут на снижение затрат при капстроительстве.

По мнению управляющего директора сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" Даниила Каримова, правительство активизировало усилия по сдерживанию цен на металлы.

"Задача экспортных пошлин – оказать давление на котировки металлов на внутреннем рынке, а также обеспечить доступность металлов для потребителей в России", - говорит аналитик.

По его словам, аналогичные действия предпринимает правительство Китая.

Каковы последствия введения пошлин для металлургов?

Даниил Каримов считает, что значительное ухудшение финансовых показателей российских металлургических компаний по итогам 2021 года маловероятно - благодаря сильной благоприятной конъюнктуре, наблюдавшейся в течение первых пяти месяцев этого года.

"В данном случае речь, скорее, идет о недополученной прибыли, которую компании могли бы направить на усиление своих конкурентных преимуществ", - поясняет Даниил Каримов.

Однако, говорит он, любые дополнительные пошлины приведут к снижению рентабельности российских металлургических компаний относительно их основных конкурентов на мировой арене, а внешний рынок играет ключевую роль для большинства российских металлургов.

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

По словам аналитика, ориентация на внешний рынок обусловлена тем, что в большинстве случаев емкость российского рынка цветных и черных металлов существенно меньше объемов производства.

"Например, емкость российского рынка меди составляет до 30% от уровня производства данного металла, что и определяет высокий экспорт", - говорит Даниил Каримов.

Аналитик также отмечает, что в большей степени негативные последствия решения о введении пошлин могут коснуться промежуточных участников рынка, таких как металлотрейдеры.

"Те участники рынка, кто приобретал металл в апреле – мае 2021 года для последующей перепродажи, могут столкнуться с серьезными убытками", - говорит Даниил Каримов.

Он также отмечает, что в июне наблюдалось снижение цен "по всему спектру цветных и черных металлов во всем мире".

По оценкам "Открытие Research", во второй половине года котировки металлов продемонстрируют "снижение к своим более фундаментально обоснованным уровням".

Старший аналитик по металлургическому сектору АТОН Андрей Лобазов считает, что введение пошлин определенно негативно скажется на металлургических компаниях.

По его словам, из-за введения пошлин сектор в этом году может потерять около 6% EBITDA - прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, а если пошлины сохранят, то в следующем году потери составят порядка 15%.

"Наиболее чувствительными к этим мерам нам видятся "Русал", НЛМК и "Евраз", - говорит Андрей Лобазов. Он считает также, что введение экспортных пошлин однозначно негативно скажется на дивидендах. "Их выплаты почти у всех компаний напрямую привязаны к показателям прибыли или свободного денежного потока", - отмечает Андрей Лобазов.

Как Белоусов боролся с "нахлобучиванием"

В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги "нахлобучили" государство примерно на 100 млрд рублей.

По его словам, российские металлургические компании в 2020 году на фоне пандемии коронавируса увеличили доходы "в разы", в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Чиновник заявил, что металлурги должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.

Это предложение раскритиковал владелец НЛМК Владимир Лисин - по его мнению, инициатива первого вице-премьера игнорирует двойной рост налоговых отчислений и рост инвестиций в отрасли. Лисин также отмечал, что в предложениях Белоусова не было учтено то, что "планирование и расчеты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен".

С предложением об изъятии сверхприбыли Андрей Белоусов уже выступал в 2018 году, когда занимал должность помощника президента по экономическим вопросам.

Тогда правительство России отвергло идею изъять сверхдоходы у крупных российских компаний на выполнение так называемых майских указов президента Владимира Путина.

В итоге предприниматели договорились с властями, что компании просто выделят деньги на проекты из "майских указов". В качестве примеров таких проектов приводились, в частности, высокоскоростная магистраль Москва - Казань, мост на Сахалин, а также строительство портов, сетей 5G, АЭС и национальных парков. Переговоры о партнерстве бизнеса и правительства по этим проектам шли несколько лет в рамках группы под руководством главы РСПП Александра Шохина и министра Антона Силуанова.

Белоусов, обосновывая свое предложение, ссылался на "мировую практику изъятия сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящих от действий руководства компаний".