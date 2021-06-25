Дайджест: как принимали решение о проходе эсминца "Дефендер" близ Крыма и почему лидеры ЕС не хотят видеть Путина

46 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Идея Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона снова пригласить Путина на саммит не встретила поддержки среди других лидеров ЕС

ЕС - России: встречаться не готовы, но кое в чем можем сотрудничать

Лидеры стран Евросоюза отказались от идеи встречи на высшем уровне с российским руководством, неожиданно предложенной Германией и Францией перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Как сказал по окончании первого дня саммита президент Литвы Гитанас Науседа, говорить о встрече с Владимиром Путиным слишком рано, поскольку каких-либо радикальных перемен в поведении России пока не видно.

Как заявила в ночь на пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, страны не смогли согласиться, что немедленная встреча лидеров необходима. Евросоюз пока будет искать другие форматы взаимодействия с Россией, добавила она.

Перед самым началом саммита Германия и Франция неожиданно для остальных стран союза и руководства ЕС выступили с инициативой, суть которой - предложить Кремлю "пряник" в виде возобновления регулярных саммитов ЕС-Россия и одновременно пригрозить "кнутом" в виде новых санкций.

Однако десять европейских лидеров, главным образом представители стран Восточной Европы, выступили резко против идеи о встрече с Владимиром Путиным в подобном формате.

Тем не менее, европейские руководители высказались за взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Евросоюза. Среди них - вопросы здравоохранения, климата и экологии, а также отдельных внешнеполитических вопросов, включая Сирию, Ливию и иранскую ядерную сделку.

Кто принял решение о проходе эсминца мимо Крыма

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как указал Борис Джонсон, Британия выступает за право свободно ходить в международных водах

Решение о проходе эсминца "Дефендер" у берегов Крыма принял лично премьер-министр Британии Борис Джонсон, следует из эксклюзивного материала газеты Telegraph, опубликованного в пятницу.

По информации источников издания, идея прохода в крымских водах принадлежала министру обороны Бену Уоллесу, но не нравилась министру иностранных дел Доминику Раабу, который считал, что Россия может воспользоваться ситуацией в своих интересах.

Уоллес и Рааб не смогли договориться, поэтому решение было передано на Даунинг-стрит (в резиденцию премьер-министра), чтобы там сделали окончательный выбор.

В итоге окончательное решение принял Борис Джонсон как глава правительства. В понедельник 21 июня "Дефендер" по его распоряжению получил инструкции мирно пройти в украинских территориальных водах.

Как отмечает издание, развернувшаяся в правительстве полемика показывает, что в Лондоне отдавали себе отчет в рискованности этой миссии.

В четверг, комментируя произошедшее Борис Джонсон не стал говорить о том, санкционировал ли он появление корабля в этих водах лично. Он заявил, что Британия не признает аннексию Крыма Россией и добивается свободы судоходства в международных водах.

Мы попытались разобраться в том, как, зачем и по какому праву британский эсминец прошел вдоль берега Крыма.

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Суд назначит наказание полицейскому, обвиненному в гибели Джорджа Флойда

В штате Миннеаполис суд определит наказание бывшему полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которого в Штатах, а потом и по всему миру прокатились протесты с требованием уважать права и жизни чернокожих.

Обвинение требует для Шовина 30 лет заключения. Максимальное наказание по всем статьям, в нарушении которых он признан виновным, - 40 лет. По словам обвинителей, смерть Флойда "потрясла совесть нации". Защитники экс-полицейского, в свою очередь, настаивают, что трагедия произошла в результате непреднамеренной ошибки, Шовин действовал согласно инструкциям и пройденному им тренингу, а смерти задержанного способствовали его хронические заболевания, осложненные наркотическим опьянением.

В апреле нынешнего года суд признал Шовина виновным по трем статьям - убийство второй степени (непреднамеренное), убийство третьей степени, а также причинение смерти по неосторожности.

Во время задержания Флойда в мае 2019 года Шовин почти 10 минут прижимал шею афроамериканца коленом. Слова Флойда "Я не могу дышать", которые он несколько раз произнес перед тем как потерять сознания, стали лозунгом массовых протестов по всему миру, организованных движением Black Lives Matter.

Навальный снова попробует доказать, что не склонен к побегу

Преображенский суд Москвы продолжит рассматривать иск Алексея Навального, в котором он требует признать незаконным постановку его на учет как "склонного к побегу". Этот статус налагает дополнительные - и довольно мучительные - ограничения на осужденного.

В начале июня суд во Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии № 2 в Покрове. Тогда оппозиционер рассказывал, что с момента прибытия в колонию и до 18 апреля его будили сначала каждый час, а потом - четыре раза за ночь.

Навальный настаивал, что его право на сон было нарушены, а вызванные свидетелями сотрудники ИК-2 утверждали, что при проверках вели себя тихо.

Ожидается, что Алексей Навальный примет участие в заседании по видеосвязи.

В России пройдут выпускные вечера

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выпускники московских школ придут попрощаться с одноклассниками на Красную площадь

Масштабные гуляния выпускников старших классов пройдут по всей стране. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России организуется несколько крупных мероприятий.

Соцсеть "Вконтакте" проведет Всероссийский онлайн-выпускной, на котором к выпускникам обратится Владимир Путин. Кроме того школьников будут поздравлять министры, спортсмены и звезды эстрады.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади (с 50%-ной заполняемостью) пройдет праздник "Алые паруса" для 45 тысяч посетителей. За тем, что будет происходить на Дворцовой плошади, наблюдает наш корреспондент Андрей Захаров.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Приближение крайне редкого для Чехии торнадо было заснято на видео

Южная Моравия приходит в себя после разрушительного торнадо

На юго-востоке Чехии крайне редкий для этой местности торнадо частично сровнял с землей несколько деревень и город Годонин.

Счет пострадавших идет на сотни. По последней информации спасателей, есть несколько погибших, однако точное их число пока неизвестно.

В районе бедствия чешским спасателям помогают коллеги из Австрии и Словакии, устранением последствий торнадо также занимаются военные.

Сейчас окрестности Годонина выглядят как зона артобстрела: торнадо лишил его электричества, забиты дороги, идет эвакуация.

Майами: 99 человек почти сутки под завалами рухнувшего дома

В городе Серфсайд округа Майами-Дейд после обрушения многоэтажного здания не найденными по-прежнему остаются 99 человек. Установлено местонахождение 102 жителей дома.

Поиски выживших под завалами продолжаются.

До сих пор не названа официальная причина обрушения 12-этажного жилого дома примерно на 130 квартир. Здание построено в 1980-е, и недавно на нем чинили крышу.

"В США здания не падают сами по себе", - заявил в беседе с Си-эн-эн мэр города Чарльз Беркетт. Анализом причин обрушения будут заниматься инженеры.

Очевидцы говорят, что из-под завалов слышны звуки или голоса. Выжившие находятся под завалом уже почти сутки. Спасатели ищут людей с помощью собак, миниатюрных камер и аудиосканеров.

Снова об инциденте в Черном море

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Британская пресса продолжает анализировать последствия инцидента с британским эсминцем неподалеку от мыса Фиолент в аннексированном Россией Крыму, подчеркивая, что предупредительных выстрелов в сторону британских кораблей сделано не было.

Министерство обороны России утверждает, что после предупреждения по радио по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, а также произведено бомбометание. Британия это отрицает.

Газета Guardian со ссылкой на источники в министерстве обороны пишет, что британские военные были удивлены скоростью ответа российского флота.

"Сотрудникам министерства обороны в Лондоне пришлось побегать, но было установлено, установить, что российский корабль выстрелил из пушки с безопасного расстояния позади британского корабля", - говорит источник газеты.

Times возвращается к теме предстоящих через несколько месяцев маневров британского авианосца "Куин Элизабет" в Южно-Китайском море во главе авианосной ударной группы.

"Увидим ли мы такую же враждебную ответную реакцию Пекина?" - задается вопросом автор.

Еще в одной колонке, на этот раз редакционной, Times подчеркивает важность того, что в версиях обеих стран упоминается применение оружия.

"Появление эсминца "Дефендер" и второго корабля, голландского фрегата, у берегов Крыма, вряд ли было для Путина сюрпризом. Оба корабля отошли от флотилии НАТО и вошли в Черное море, а британское посольство на Украине писало о том, что "Дефендер" вошел в порт Одессы, в соцсетях, - отмечает редакция. - У мистера Путина, таким образом, было время на обдумывание ответа".

Как пишет издание, неудивительно, что британское минобороны пытается не обращать внимания на то, что были применены боевые заряды. Это демонстративное хладнокровие не должно отвлекать от серьезности произошедшего.

"Россия регулярно прощупывает воздушное пространство Британии, а недавно в Ла-Манше побывал российский авианосец, - напоминает газета. - Представьте, если бы британская авиация начала сбрасывать бомбы рядом с "Адмиралом Кузнецовым", возвращавшимся из Сирии в январе 2017 года".

"Британская авиация регулярно выпроваживает российские самолеты обратно в международное воздушное пространство - и никто при этом не стреляет, даже если бомбардировщики пролетают прямо у Шетландских островов", - пишет Times.

В Чаде задержаны десять россиян, сказавших, что приехали на экскурсию

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группу задержали в городе Файя-Ларго, неподалеку от линии фронта с повстанцами из движения "Фронт перемен и согласия в Чаде" (архивное фото)

Группу российских граждан задержали в городе Файя-Ларго, неподалеку от линии боестолкновений правительственных войск с повстанцами из движения "Фронт перемен и согласия в Чаде", которых, как пишет Times, натаскивали в Ливии наемники "группы Вагнера", воевавшие рядом с ними в ливийской гражданской войне.

Россиян задержали 15 июня, скорее всего приняв за информаторов "группы Вагнера". Через несколько дней их привезли в столицу, где были допрошены, пишет Times.

"Обычно туристы не ездят в Чад - это непопулярный в Африке маршрут, но я проверил и увидел, что Чад очень богат природными достопримечательностями", - сказал в разговоре с агентством Рейтер один из задержанных, представившийся как Алексей Камерзанов.

По его словам, туристическая группа хотела посмотреть на живописное плато Эннеди, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменитое своими наскальными рисунками, насчитывающими более 7000 лет.

Обстановка в Чаде нестабильна: в апреле был убит правивший страной 30 лет президент Идрис Деби. Чадские военные говорят о столкновениях с российскими наемниками.

Мичиган - письмо в бутылке доставили адресату 100 лет спустя

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В штате Мичиган капитану туристического судна Дженнифер Доукер посчастливилось найти письмо в бутылке, написанное в 1926 году. Об этой истории рассказывает Си-эн-эн.

Доукер чистила стеклянное дно своего корабля, на котором показывает туристам красоты местных озер, когда заметила под ним зеленоватый блеск.

Это оказалась бутылка, причем с запиской внутри.

"Когда я достала ее - это все происходило под водой, - я прочитала на бумаге слово "этот", - рассказывает она.

Бутылка была за две трети наполнена водой - за десятилетия в реке пробка частично разрушилась.

Однако текст сохранился. Записка, датированная ноябрем 1926 года, гласила: "Нашедшего эту записку прошу вернуть ее Джорджу Морроу, г. Чебойган, Мичиган, и рассказать, где вы ее нашли".

Доукер разместила фотографию записки на странице своей компании в "Фейсбуке". Всего за одну ночь ее записью поделились около ста тысяч раз и оставили под ней более 6000 комментариев. После этого найти дочь Джорджа Морроу было делом техники.

Ею оказалась Мишель Примо, которая сама связалась с Доукер. По ее словам, у нее нет даже аккаунта в "Фейсбуке", однако ей позвонил незнакомец и рассказал про пост.

Примо узнала почерк своего отца на записке. Сам Джордж Морроу, как выяснилось, скончался в 1995 году.

Она считает, что ее отец бросил бутылку в воду в ноябре, потому что в этом месяце у него день рождения. В 1926 году ему было 17 или 18 лет.

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Со встречи Владимира Путина и Джо Байдена прошла неделя, и если Москву переговоры, кажется, обнадежили, то в Вашингтоне большого прогресса не увидели. О том, что в Вашингтоне хотят делать с Россией после встречи Байдена и Путина, читайте в материале нашего корреспондента Кирилла Белянинова