Софью Сапегу и Романа Протасевича перевели под домашний арест

Ксения Чурманова

Би-би-си

56 минут назад

Автор фото, Reuters/Instagram/Sapega_Sofia_

Россиянку Софью Сапегу и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Их задержали в Минске в мае после посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Накануне в телеграм-каналах появилось фото с предполагаемыми Протасевичем и Сапегой, дающими интервью на телекамеру в парке.

Сейчас Сапега одна в съемной квартире в Минске, рассказали Би-би-си ее родители. Они видели ее накануне. По их словам, Сапега под домашним арестом уже два-три дня.

Для родителей девушки это стало неожиданностью. "Мы находимся в шоке", - сказал ее отчим Сергей Дудич.

Сняты ли с Софьи обвинения, Дудич сказать не может, "чтобы не навредить дочери", но семья надеется на это. Время свидания с дочерью в съемной квартире, по словам Дудича, не ограничивали.

Сапегу перевели под домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом, сообщили в посольстве России.

Роман Протасевич также был переведен под домашний арест, рассказал Би-би-си его отец Дмитрий Протасевич.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, - сказал Дмитрий Протасевич. - Может быть, идет политическая игра".

По его данным, обвинения с Сапеги и Протасевича не сняты. "Они все равно под полным контролем властей, - добавил Дмитрий Протасевич. - Следствие ведется. Мы явно не обрадовались. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно".

С родителями Протасевича никто не связывался. Его отец знает, что как и Сапега, сын находится в съемной квартире, но другой. "Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство", - сказал Протасевич-старший. Родители не собираются ехать из Польши в Беларусь, чтобы увидеть сына.

Накануне в телеграм-каналах появилось фото с предполагаемыми Протасевичем и Сапегой, дающими интервью на телекамеру в Парке Горького в Минске. Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка утверждал, что глава МИД Беларуси Владимир Макей якобы звонил министрам иностранных дел стран ЕС и обещал перевести нескольких политзаключенных под домашний арест.

Белорусские оппозиционеры предполагали, что перевод Сапеги и Протасевича из СИЗО может произойти для того, чтобы смягчить западные санкции в отношении Беларуси.

В четверг Евросоюз ввел секторальные санкции, ограничив импорт в ЕС нефтепродуктов и хлорида калия, а также экспорт в Беларусь коммуникационного оборудования. Основания - "серьезные нарушения прав человека".

"То, что Роман и София, переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, - это хорошая новость. Но домашний арест - это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит они все еще в заложниках. Мы на связи с родителями Романа - им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним. Они убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии", - заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Тихановская.

23 мая Роман Протасевич со своей подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет авиакомпании Ryanair был принудительно посажен в Минске, где обоих задержали и поместили в СИЗО.

Позже стало известно, что россиянку подозревают в совершении преступлений, предусмотренных 342-й статьей УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Также ее обвиняют по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание социальной вражды и розни).