Оппозиционеров Степанова и Яшина не пустили на выборы за поддержку ФБК*. Законно ли это?

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

40 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

В России начали применять закон об ограничении избирательных прав причастных к экстремизму. К выборам в Госдуму и Мосгордуму не допустили оппозиционеров Олега Степанова и Илью Яшина, сославшись на их сотрудничество с ФБК, признанному в России экстремистской организацией. К применению закона есть вопросы - решение о запрете ФБК еще не вступило в силу, а суды не устанавливали причастность Яшина и Степанова к экстремизму.

На этой неделе в России впервые начали применять нормы закона, которые ограничивает в пассивном избирательном праве людей, которых власти считают причастными к экстремистской и террористической деятельности. В мае его приняла Госдума, а в начале июня подписал президент России Владимир Путин.

В СМИ документ называли "законом против ФБК", предполагая, что новую меру будут применять, в первую очередь, против сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Первые случаи применения закона действительно коснулись кандидатов, поддерживающих Навального - бывшего главы московского штаба** Олега Степанова и главу совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина.

Степанов после зимних протестов, связанных с вовзращением в Россию Навального, находится под домашним арестом. Он собирался идти на выборы в Госдуму. В начале неделе избирком принял у него документы, но уже во вторник, 22 июня, не дал начать сбор подписей.

ТИК Даниловского района запретил Степанову открыть избирательный счет, сославшись на то, что "нельзя избираться людям, в отношении которых вступило в законную силу решение о сотрудничестве с экстремистской организацией", писала команда кандидата.

Такое же решение в отношении Яшина, который собрался на довыборы в Мосгордуму, приняла окружная комиссия по одномандатному избирательному округу №37 (копия документа есть у Би-би-си). Отказ в открытии избирательного счета мотивирован теми же антиэкстремистскими поправками в закон "Об основных гарантиях избирательных прав" без какой-либо конкретики.

Без открытия избирательного счета кандидаты не могут начать сбор подписей для выдвижения, а значит, фактически не допущены до выборов.

В беседе с Би-би-си Яшин сказал, что устно уточнил у комиссии, по какому делу он "экстремист" - "сторонник "Талибана"***, может быть".

"Они говорят - нет, ФБК. Я говорю - а как установлена моя связь с ФБК. Они ответили, что есть решение суда о признании ФБК экстремистской организацией", - рассказал он.

На это Яшин ответил, что в решении суда "даже не упоминается его фамилия". "Ну, если вам что-то не нравится, вы же всегда можете обжаловать наше решение в суде", - ответил, по словам оппозиционера, сотрудник комиссии.

Совету избиркома Яшин собирается последовать - он сказал Би-би-си, что в понедельник обжалует отказ в суде. Олег Степанов сделал это накануне - 24 июня его команда обратилась в Мосгорсуд.

Что говорится в законе?

Принятые в законодательство поправки действительно позволяют не допускать на выборы любого уровня людей, причастных к работе экстремистских и террористических организаций. При этом для разных категорий граждан установлены разные условия и сроки, на которые потенциальный кандидат может потерять избирательное право.

Те, кто руководил работой организации в течение трех лет до признания ее экстремистской (в том числе, руководители региональных подразделений), не могут баллотироваться в течение пяти лет. Рядовые участники и те, кто просто поддерживал организацию-экстремиста или ее мероприятия (финансово или, например, "высказываниями в интернете" за год до запрета), не могут участвовать в выборах в течение трех лет.

При этом ко второму чтению законопроекта сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашеннинков внесли поправки, в которых говорится, что причастность того или иного человека к экстремистской деятельности должна быть установлена решением суда.

Из закона следует, что для ограничения чьих-либо избирательных прав в законную силу должно вступить и решение суда о запрете всей организации, к работе которой якобы причастен кандидат.

В документе отдельно прописали, что подразумевается под причастностью участников и сторонников организаций-экстремистов к их деятельности. Это "непосредственная реализация целей и форм деятельности", из-за которых суд и запретил организацию, или "выражение поддержи" таким структурам.

"То есть лица, непосредственно участвующие в реализации целей и форм деятельности экстремистской или террористической организации, либо выражающие поддержку таким организациям, в том числе в интернете, могут быть признаны судом причастными к их деятельности", - говорилось в пояснениях думского комитета по госстроительству, который возглавляет Крашенинников.

При этом в законе не указано, кто, в какой момент избирательной кампании и в какие сроки должен обращаться в суд для установления причастности или непричастности политика, собирающегося баллотироваться.

Несмотря на это, ЦИК в начале июня уже приняла поправки в положение о контрольно-ревизионной комиссии - теперь в ее обязанности будет входить проверка кандидатов на наличие статуса иностранного агента и причастность к экстремизму. Для этого в состав комиссии включили представителя минюста, писала "Российская газета".

Но как именно будет работать механизм снятия "экстремистов" с выборов, членам комиссии на начало июня было неясно.

"Мы проведем совещание с правоохранительными органами, которые располагают информацией о причастности к экстремистской и террористической деятельности, закон определяет необходимость представления такой информации, и я думаю, что на заседании контрольно-ревизионной службы механизм получения всех итогов проверки обсудим и утвердим", - говорил зампред ЦИК Николай Булаев.

Би-би-си неделю назад обращалась за разъяснениями по поводу работы закона в Верховный суд России, но ответа на момент выхода заметки не получила.

Булаев в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать решение о недопуске Степанова и Яшина переадресовал корреспондента к нижестоящим комиссиям, которые принимали это решение.

В свою очередь замглавы московского избиркома Дмитрий Реут не взял трубку. Текстовое сообщение от корреспондента он прочитал, но не ответил на него.

Законен ли недопуск Степанова и Яшина на выборы?

И Степанов, и Яшин упоминаются в решении Мосгорсуда о запрете ФБК и штабов Навального. Но оно еще не вступило в силу, так как сроки апелляционного обжалования еще не прошли, подтверждает Би-би-си адвокат Илья Новиков, защищавший структуры Навального в суде.

Это противоречит требованиям закона, позволяющего снимать с выборов экстремистов, считает он.

"Как будет ситуация выглядеть после того, как решение вступит в силу, мне сказать сложно, но по состоянию на сейчас любые отказы любому из этих людей являются абсолютно незаконными", - сказал Новиков.

Олег Степанов, который в решении суда несколько раз упоминается как глава московского штаба Навального, отметил, что его личная причастность к экстремистской деятельности судом не устанавливалась.

Автор фото, Moscow City Court Press Office Подпись к фото, Олег Степанов в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на заключение его под домашний арест. Февраль 2021 года

Яшин в решении суда о запрете ФБК и других структур Навального упоминается единожды - как организатор разрешенного мэрией митинга 20 июля 2019 года в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. При этом сотрудником ФБК Яшин не был.

"Яшиным и другими организаторами были выдвинуты ультимативные требования к Мосгоризбиркому о регистрации кандидатов, при неисполнении которых было предложено принять участие в акциях протеста", - говорится в решении Мосгорсуда.

Указанный митинг состоялся более чем за два года до запрета ФБК - но по закону для ограничения избирательных прав кандидат должен "поддержать" организацию-экстремиста в течение года до ее признания таковой.

По словам Ильи Новикова, прокурор также упоминал Яшина как одного из жертвователей ФБК. При этом как следует из протокола заседания Мосгорсуда (его публиковали сторонники Навального), гособвинитель пояснил, что упомянул "некоего Яшина" в качестве "примера" как "просто гражданина, который подписался на пожертвования фонду".

Один из соавторов поправок в закон Андрей Клишас за несколько дней до отказа Яшину обсуждал его выдвижение в интервью ведущему RT Антону Красовскому. Красовский напомнил, что оппозиционер последовательно поддерживал Навального, и спросил у сенатора, "экстремист Яшин или нет".

"Не знаю, надо анализировать его высказывания, его действия за определенный период времени", - ответил Клишас.

"Хорошо - у него есть шанс стать экстремистом?" - уточнил Красовский.

"Исходя из того, что ты говоришь, что он последовательно поддерживал деятельность Навального и так далее - то да. Есть как минимум основания, чтобы на его деятельность посмотреть", - сказал в ответ сенатор.

На звонки и сообщения Русской службы Би-би-си Клишас в пятницу не ответил.

* - ФБК признан в России экстремистской организацией и иностранным агентом;

** - штабы Навального признаны экстремистской организацией;