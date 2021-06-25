В России признали дефицит наиболее показательных тестов на антитела

Ольга Дьяконова

Би-би-си

34 минуты назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Крупные российские лаборатории приостановили выполнение количественных тестов на антитела к RBD домену к S-белку коронавируса - не только в Москве, но и в регионах. Это самый популярный и показательный с точки зрения специалистов тест - по нему можно определить степень защиты, в том числе от индийского штамма ковида.

Лабораториям не хватает реактивов для проведения тестов. Как сообщили корреспонденту Би-би-си на горячей линии лаборатории CMD, тестирование на антитела возобновят "в лучшем случае в начале июля, в худшем - в середине июля".

Первыми о нехватке реагентов и приостановке проведения тестов на 7-10 дней сообщили в "Инвитро" в пятницу 25 июня. В беседе с РБК там добавили, что из-за взрывного спроса на тесты там были вынуждены перевести все лабораторные комплексы на круглосуточную работу, закупают новое оборудование и вводят дополнительные смены в лабораториях.

Позже стало известно, что реактивов не хватает и в других лабораториях. Один из регистраторов тест-систем анонимно сообщил Би-би-си, что "кончились реагенты первой партии и не успели зарегистрировать и привезти новую партию".

Кроме "Инвитро", тест временно перестали выполнять в KDL, пропала информация о нем и с сайта лаборатории LabQuest.

Би-би-си не удалось связаться с лабораториями Citilab и Гемотест, там не ответили на звонки и сообщения в мессенджеры. На сайтах лабораторий тест пока есть.

В лаборатории "ДНКом" Би-би-си подтвердили проведение этих тестов. В этом учреждении он стоит дороже всех: 3075 рублей вместе с забором крови. Для сравнения, в лаборатории KDL этот анализ стоил 1000 рублей вместе с забором крови (в Москве).

Чем важны пропавшие тесты

Тест на антитела IgG к RBD домену S-белка коронавируса на тест-системе Abbott (США) на настоящий момент считается самым показательным с точки зрения защиты от вируса.

"Он действует прицельно, определяя антитела с наибольшим потенциалом нейтрализовать коронавирус", - рассказывала Би-би-си Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и директор Центра по изучению редких заболеваний и нарушений метаболизма Колледжа науки Университета Джорджа Мейсона.

1300 антител по этой шкале и выше говорят о хорошей защите, в том числе от дельта-штамма. А вот если меньше 500 - нужно прививаться, говорит Баранова. Промежуток между этими значениями показывает, что при встрече с вирусом есть вероятность заболеть. Би-би-си рассказывала о прививках для переболевших и ревакцинации.

Каждый тест распознает разный спектр антител. Тесты первого поколения сделаны для определения N-белка, который показывает положительный результат после перенесенного заболевания. Он не дает никакой информации о защите, так как пока ученым ничего не известно о корреляции антител к этому белку с реальной защитой. После вакцинации "Спутником" этот тест антител не покажет.

Другие тесты на антитела с защитной точки зрения интерпретировать сложнее, так как в них меньше внимания уделяется нейтрализующим антителам. Анализы на разных тест-системах нельзя сравнивать между собой, так как неизвестно, какая именно часть белка была проанализирована.

Замены пропавшему тесту нет, но есть альтернативы. До появления теста Abbott на домен RBD специалисты советовали сдавать итальянский тест Liason от компании DiaSorin. Долгое время он считался самым точным. "По его шкале от 15 до 400 результат в 200-300 считается очень хорошим, - рассказывала Анча Баранова Би-би-си. - Но сейчас и этот тест уже уходит в прошлое".

Анализ на тест-системе DiaSorin в "Инвитро" также нельзя сдать до 7 июля. Русской службе Би-би-си не удалось дозвониться в лабораторию Helix, которая также делает тесты на системе DiaSorin. С сайта двеверсии теста не пропали. В лаборатории Explana подтвердили наличие тестов.

С чем связан дефицит тестов

Перебои с тестами случились накануне строгих мер, вводимых московскими властями. С 28 июня для посещения ресторана нужно будет предоставить на выбор:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже трех дней назад;

анализ на антитела, если переболел не более полугода назад;

QR-код, выдаваемый после вакцинации.

Из-за ажиотажного спроса в большинстве лабораторий увеличили сроки выполнения других анализов - их теперь делают в течение пяти дней.

С 18 июня в столице обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита. В оставшихся 40% попадут те, кто имеет временные медицинские отводы, переболевшие и другие работники на усмотрение самих организаций.