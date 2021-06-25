Смерть Джорджа Флойда: полицейский Дерек Шовин приговорен к 22 годам тюрьмы

25 июня 2021, 20:12 GMT Обновлено 10 минут назад

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В суде американского города Миннеаполиса судья Питер Кахилл вынес приговор полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Бывший полицейский в апреле этого года был признаны судом присяжных виновным в убийстве Флойда и с тех пор содержался в одиночном заключении.

Это преступление всколыхнуло Америку и стало причиной массовых протестов и социальных волнений.

Автор фото, Pool Подпись к фото, Судья Питер Кахилл

Перед тем, как вынести приговор, судья Кахилл пояснил, что именно побудило его назначить срок в 270 месяцев, или чуть более 22 лет.

Он подчеркнул, что изложил свои соображения в записках на 22 страницах, и что это "юридический анализ, который построен не на эмоциях или симпатиях".

В частности, Кахилл говорил о том, как Шовин "злоупотребил своим положением и данной ему властью" и проявил "особую жестокость по отношению к Джорджу Флойду".

При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль", -сказал судья, и хотя боль отозвалась во всей стране, "наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда".

Автор фото, POOL Подпись к фото, Филониз Флойд

Ранее в ходе сегодняшних слушаний брат Джорджа Флойда Филониз, рассказал, как его жизнь навсегда изменилась 25 мая 2020 года, и признался, что не спит по ночам, потому что его мучают кошмары: он слышит голос брата, взывающего о помощи.

Утирая слезы, Филониз сказал, что это семья Флойда получила "пожизненное" и уже никогда не вернет Флойда, и потребовал для Шовина максимально сурового приговора.

"Я всегда верила в твою невиновность"

Автор фото, Pool Подпись к фото, Мать Дерека Шовина заявила, что уверена в его невиновности

Вслед за прокурорами слово впервые получила мать Дерека, Кэролин Поленти.

Она тоже сказала о том, что 25 мая 2020 года изменилась не только жизнь Дерека, но и ее собственная.

"Мой сын - хороший человек, - сказала она, - и хотя я никогда не говорила этого прилюдно, я всегда на все 100% поддерживала и буду поддерживать его".

"Я всегда верила в твою невиновность и не изменю свое мнение", - сказала она, обращаясь непосредственно к сыну, и при этом призвала судью проявить снисхождение к Дереку.

"Когда вы выносите приговор моему сыну, вы выносите его и мне", - сказала Кэролин.

Интересная информация?

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Перед самым перерывом, после которого судьям предстояло вынести приговор, слово сам подсудимый.

"В связи с дополнительными юридическими обстоятельствами я не могу в данный момент сделать полноценное официальное заявление, однако вкратце я хотел бы выразить мои соболезнования семье Флойда", - сказал Дерек Шовин.

"Позже я смогу предоставить информацию, которая может вызвать интерес, и надеюсь, что это вас немного успокоит, большое спасибо", - завершил он свое короткое выступление.

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Помимо Дерека Шовина, обвинения в связи с гибелью Джороджа Флойда были предъявлены еще троим полицейским.

Роль каждого из них была обрисована прокурором Мэтью Фрэнком перед вынесением приговора.

Теперь Джей Александер Кунг, Ту Тао и Томас Лейн обвиняются по двум пунктам каждый: это пособничество и подстрекательство к непреднамеренному убийству второй степени и непредумышленному убийству.

Ожидается, что эти трое предстанут перед судом в марте 2022 года.

Вдобавок все четверо полицейских обвиняются в нарушении гражданских прав Флойда.

Что значит приговор?

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В апреле Дерк Шовин был признан судом присяжных виновным по трем обвинениям:

Убийство второй степени - самое тяжкое обвинение с максимальным наказанием до 40 лет тюремного заключения. Чтобы добиться признания Шовина виновным по этой статье, обвинению нужно было доказать, что он нанес Флойду тяжкие телесные повреждения, когда удерживал его, и эти повреждения стали причиной смерти потерпевшего.

Убийство третьей степени - по этой статье Шовину грозило до 25 лет заключения. Прокуроры должны были доказать, что Шовин продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни при задержании Флойда.

Убийство по неосторожности третьей степени - для обвинения по этой статье присяжные должны были прийти к выводу, что задерживая Флойда оШовин пошел на "неразумный риск", что создало угрозу здоровью или жизни задерживаемого. В этом случае обвинению не нужно было доказывать прямую связь между действиями Шовина и смертью Флойда. По этой статье Шовину грозит срок до 10 лет.

Суд над Шовином проходил в напряженной обстановке: 12 апреля Миннеаполис всколыхнула новая волна столкновений, начавшаяся после смерти еще одного чернокожего мужчины, Данте Райта, в ходе задержания.

Реакция на улицах

Власти города ожидали, что вердикт по делу Шовина может привести к новым волнениям. На протяжении судебного процесса активисты на улицах Миннеаполиса требовали признать Шовина виновным в умышленном убийстве.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Активисты в США требуют обвинительного приговора Шовину

Перед началом процесса здание в центре Миннеаполиса, где проходил суд, обнесли бетонными заграждениями и забором с колючей проволокой. Были приняты и другие меры безопасности: присяжные оставались анонимными на протяжении всего процесса: их лица не попадали на камеры, а перед заседаниями они собирались в засекреченном безопасном месте, откуда их отвозили в суд.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В ожидании беспорядков в город были переброшены подразделения национальной гвардии Миннесоты

Что случилось с Джорджем Флойдом?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На месте задержания Флойда в Миннеаполисе возник мемориал

46-летний мужчина купил пачку сигарет в магазине в Южном Миннеаполисе вечером 25 мая 2020 года. Продавец решил, что тот дал ему поддельную 20-долларовую купюру, и вызвал полицию после того, как Флойд отказался вернуть сигареты.

К магазину приехали четверо полицейских, которые надели на него наручники и попытались посадить его в машину, но он оказал сопротивление. В итоге Флойда положили лицом на тротуар.

По словам прокуратуры, Шовин придавил шею Флойда левым коленом и прижимал его так больше девяти минут. Двое других полицейских помогали ему держать Флойда, а еще один отгонял прохожих, которые пытались вмешаться.

За девять минут Джордж Флойд более 20 раз сказал, что не может дышать. На видео, снятом свидетелями, видно, как затем он обмяк, и его погрузили в полицейскую машину.

Через час в больнице зафиксировали его смерть.