Дайджест: Меркель хочет закрыть ЕС для британцев, в московские рестораны пустят только с QR-кодом

25 минут назад

Автор фото, EPA

Москва в воскресенье обновила рекорды смертности от коронавируса - в столице за сутки умерли 114 человек. С понедельника попасть в рестораны и кафе в Москве могут только те, кто переболел коронавирусом, привился или имеет отрицательный тест.

И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:

Греция обязала всех российских туристов сдавать тест на Covid-19 - за 72 часа до въезда в страну и сразу после него. Это правило будет касаться и тех, кто привился от коронавируса.

Южная Африка объявила о новых жестких ограничениях в связи с резким ростом заболевших новым "Дельта"-штаммом коронавируса. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что страна переживает третью волну пандемии. На две недели запрещены любые митинги и собрания, время комендантского часа увеличится на час, рестораны будут работать только навынос, продажа алкоголя запрещена.

Немецкие туристы в срочном порядке стали покидать Португалию, чтобы избежать по возвращении из отпуска двухнедельного карантина, который станет обязательным в ночь с понедельника на вторник. Ранее власти Португалии ввели запрет на въезд и выезд из столицы после того, как более 70% новых заражений коронавирусом в Лиссабоне пришлись на долю варианта "Дельта".

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 180 миллионов, за время пандемии умерли более 3,9 миллионов человек, получили прививку более 2,8 млрд человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Партия Марин Ле Пен проиграла на региональных выборах во Франции

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Крайне правые Марин Ле Пен проиграли региональные выборы

Крайне правая партия "Национальное собрание" не смогла победить на региональных выборах: как свидетельствуют экзитполы, их кандидат Тьерри Мариани набрал в регионе Прованс - Альпы -Лазурный Берег на юго-востоке страны лишь 43% голосов, уступив представителю правоцентристов.

"Национальному собранию" не удалось победить и в другом регионе, на который делала ставку глава партии Марин Ле Пен - О-де-Франс на севере страны. Там победу одержал консерватор Ксавье Бертран.

При этом сама Марин Ле Пен поспешила обвинить соперников в создании "неестественных альянсов", чтобы не допустить ее партию во власть.

На этих выборах, в которых приняло участие рекордно низкое число избирателей - около 30% - центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" также показала плохие результаты, не победив ни в одном из регионов страны.

Другие предварительные результаты свидетельствуют о победах традиционных правоцентристских и левых партий.

США нанесли удары по проиранским боевикам в Сирии и Ираке

Автор фото, John Moore/Getty Images Подпись к фото, Джо Байден демонстрирует, что готов сделать все для защиты американских военных в Ираке

США нанесли новую серию ударов с воздуха по проиранским боевикам в Ираке и Сирии. На этот раз бомбардировка стала ответом на обстрелы американских солдат и объектов в Ираке с помощью беспилотников.

В заявлении американских военных говорится, что целями авианалета стали склады вооружений боевиков в Сирии и Ираке. При этом сведения о раненых или убитых не разглашаются.

Удары были нанесены по личному распоряжению президента Джо Байдена, который уже второй раз отдает подобные приказы.

"Как наглядно продемонстрировали эти удары, президент Байден совершенно ясно дает понять, что он будет действовать в интересах защиты личного состава армии США", - говорится в заявлении Пентагона.

Число жертв обрушения здания во Флориде выросло до девяти человек. Пропавшими без вести считаются 150 человек. 12-этажное здание обрушилось в округе Майами-Дейд, штат Флорида, в четверг утром. До сих пор неясно, что стало причиной обвала.

Спасатели продолжают поиск выживших людей.

Сборные Португалии и Нидерландов едут домой, а в четвертьфинал Евро-2020 вышли Чехия и Бельгия. Подробнее о матчах воскресенья можно почитать в нашей прямой трансляции.

Последнее слово Виктора Бабарико

Автор фото, Getty Images

Ожидается, что в понедельник бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико получит последнее слово на процессе, который завершается в Минске.

Государственные прокуроры запросили Верховный суд Беларуси назначить ему 15-летний срок по обвинению в "получении взяток в особо крупных размерах".

До ареста в июне 2020 года Бабарико считался наиболее популярным альтернативным кандидатом в президенты Беларуси.

Сам он отрицает предъявленные ему обвинения в коррупции.

Суд над Аун Сан Су Чжи

Автор фото, Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Image Подпись к фото, Демонстрация в поддержку Аун Сан Су Чжи в Лондоне

В Мьянме продолжается процесс над свергнутым в ходе военного переворота государственным советником (по сути - премьер-министром) Аун Сан Су Чжи, которая долгие годы возглавляла движение за демократические перемены.

Ей предъявлены сразу два обвинения: в незаконном ввозе в страну средств связи (при аресте и обыске у нее в доме, как утверждали военные, было обнаружено более 10 раций, а также в нарушении правил поведения при пандемии и незаконном получении золота и 600 тыс. долларов.

Ожидается, что первый процесс закончится к концу июля.

США и Канада готовятся к небывалой жаре

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На случай жары подготовлены специальные центры с кондиционерами

Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупреждает, что практически на всей территории штатов Вашингтон и Орегон, а также во многих районах Калифорнии и Айдахо ожидается резкий подъем температуры, причем в некоторых случаях с угрозой для жизни.

В ряде городов уже открыты специальные центры с кондиционерами, где при необходимости люди смогут охладиться и прийти в себя.

Специалисты объясняют резкое повышение температуры зоной высокого давления, которая возникла над северо-западом США и частью Канады.

Впрочем, несмотря на грозные предупреждения, многие люди предпочитают проводить дни, загорая на солнце у озер и бассейнов.

Определятся два очередные четвертьфиналиста Евро-2020

В понедельник любителей футбола ждут два топовых матча: Хорватия сыграет с Испанией (на стадионе в Копенгагене), а чемпионы мира французы сразятся с Швейцарией (на стадионе в Бухаресте).

Следите за футбольными и околофутбольными новостями в нашей прямой трансляции.

Меркель хочет запретить въезд британцам в ЕС

Times пишет о том, что в понедельник Германия попытается запретить въезд в страны ЕС для всех британцев вне зависимости от того, сделали они прививку от коронавируса или нет.

С точки зрения Ангелы Меркель, Британия представляет угрозу для здоровья остальных европейцев из-за распространившегося там штамма "Дельта".

Этот план, который будет обсуждаться высокопоставленными чиновниками ЕС и отдельных стран на заседании кризисного комитета, скорее всего встретит сопротивление со стороны Греции, Испании, Кипра, Мальты и Португалии, которые и без того игнорируют правила ЕС о безопасном передвижении, разрешая въезд британским туристам, от которых во многом зависит их экономика.

В свою очередь президент Франции принял сторону Ангелы Меркель, предупредив, что Северная Европа оставляет за собой право вводить внутренние ограничения на передвижение, и заявил о необходимости "гармоничного" подхода к проблеме, подчеркнув, что новые ограничения должны стать основой для введения нового общеевропейского вакцинного паспорта.

В ответ источники в британском правительстве отметили, что Меркель, похоже, оказывается во все более глубокой изоляции, добавив, что многие страны сочтут, что сами могут принять решение, а не ждать, когда за них это сделает Берлин.

В следующую пятницу Борис Джонсон намерен встретиться с канцлером Германии в своей загородной резиденции и попытаться убедить ее отказаться от этого спорного решения.

Ранее британское руководство объявило, что намерено разрешить своим гражданам, сделавшим две прививки, путешествовать в страны из желтого списка и не сидеть в карантине по возвращении оттуда.

Впрочем, эти планы вызывают немало вопросов, в частности, как поступать с невакцинированными детьми, и кто и как должен будет проводить необходимые проверки.

Зачем России фиктивные прививки?

Автор фото, EPA

По мере того, как российские власти настаивают на обязательной вакцинации для некоторых групп работников, в стране растет черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации.

Как выяснили наши корреспонденты, обращаются за фиктивным документом о якобы сделанной вакцинации не только убежденные антипрививочники.