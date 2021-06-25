В Вюрцбурге мужчина напал с ножом на прохожих. Есть жертвы и пострадавшие

20 минут назад

Автор фото, EPA

В Вюрцбурге (Бавария) в районе Барбароссплатц вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Три человека погибли, шестеро получили ножевые ранения, пишет немецкая газета Bild. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что точное число жертв и пострадавших пока не ясно.

"Мы задержали подозреваемого. В настоящее время нет указаний на второго преступника. Опасности для населения нет", - сообщила в "Твиттере" местная полиция, оцепившая близлежащие районы.

Как сообщается, нападавшего удалось остановить выстрелом в ногу.

С соцсетях появились видео, на которых предполагаемый злоумышленник пытается напасть на прохожих. Он на босую ногу и с ножом в руке.

Также слышен крик "Он только что пырнул ножом женщину!" Также видно, как в нападавшего бросают стулья, а мужчина пытается остановить его с помощью предмета, похожего на палку.