В Петербурге в разгар эпидемии прошел праздник выпускников "Алые Паруса"

26 июня 2021, 09:27 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Petr Kovalev/TASS

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник петербургских выпускников "Алые паруса". Мероприятие собрало десятки тысяч людей на улицах города, несмотря на рекордные среди всех регионов России показатели смертности от коронавируса.

Как следует из статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 25 июня от Covid-19 скончались 98 петербуржцев - это стало рекордом для города за все время пандемии. Новый рекорд - уже в масштабах всей России - был побит в субботу 26 июня, когда было зафиксировано уже 107 смертей. Ранее больше 100 случаев не было ни в одном из регионов России, отмечает "Фонтанка".

За последние сутки в городе зафиксировали 1247 заболевших, их число растет с каждым днем уже более недели.

Статистику по госпитализациям в городе перестали публиковать во время проведения ежегожного Петербургского экономического форума и чемпионата Европы по футболу, затем были один раз опубликованы данные на 17 июня. После этого власти вновь перестали публиковать статистику по госпитализациям.

Выступая на празднике, губернатор Александр Беглов заявил: "Город выстоит! Россия будет сильной! Праздник состоится!". Он попытался ударить в рынду (традиция при открытии "Алых парусов"), но веревка оборвалась.

Согласно решению властей, на концерт на Дворцовой площади пускали только выпускников и сопровождающих. Дополнительно нужен был отрицательный ПЦР-тест, справка о наличии антител или сертификат о вакцинации. Пропустить на концерт планировали 45 тысяч человек. Как видно на видеозаписях в соцсетях, ношение маски на входе не контролировалось.

На концерте выступили Светлана Лобода, Cream Soda и Niletto. Ведущие концерта Иван Урган и Дарья Александрова просили присутсвующих надевать маски и соблюдать дистанцию, однако, их просьбы в основном игнорировались.

Автор фото, Petr Kovalev/TASS

Позже ночью по Неве прошел бриг "Россия".

Автор фото, Petr Kovalev/TASS

Автор фото, Petr Kovalev/TASS

Кроме посетителей концерта, по городу гуляли еще десятки тысяч человек. Днем 25 июня Невский проспект был перекрыт для движения автомобилей.

Автор фото, Petr Kovalev/TASS

Вместе с тем, две активистки Евгения Сметанкина и Мария Ширяева вышли на Невский проспект, держа плакаты с лозунгами "Пока вы празднуете и смотрите футбол, тюрьмы пополняются политзаключенными" и "Я не жду принца на "Алых парусах" - я жду, когда выпустят всех политзаключенных". Их задержали и составили на них протоколы за нарушение "антиковидных мер", сообщил телеграм-канал "ПЬЯTNIЦА".

Пользователи "Твиттера" возмутились проведением мероприятия в разгар третьей волны эпидемии.