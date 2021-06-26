В Турции начали строить канал, который пройдет параллельно Босфору

26 июня 2021, 13:09 GMT Обновлено 49 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Первым объектом строительства нового канала будет мост через него

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт началу строительства нового канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря и пройдет параллельно проливу Босфор.

По словам Эрдогана, стоимость проекта составит 15 млрд долларов, строительство займет шесть лет.

Первым будет построен мост через новый канал. Всего планируется построить шесть мостов. Канал пройдет к западу от Стамбула.

"Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции и всему нашему народу", - заявил турецкий лидер на церемонии, которая транслировалась в его "Твиттере".

По задумке турецких властей, новый канал должен будет разргузить переполненный Босфор.

Однако критики проекта утверджают, что после ввода в эксплуатацию нового пролива на судоходство в нем могут не распространяться положения конвенции Монтрё о статусе турецких проливов Босфор и Дарданеллы, и транзит судов будет полностью под контролем турецкой стороны.

Автор фото, Turkish Presidency/Anadolu Agency