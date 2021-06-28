Следствие попросило арестовать гражданина Китая по делу о торговле людьми

28 июня 2021, 09:58 GMT Обновлено 7 минут назад

Подпись к фото, Фото предоставлено представителями Лю Цзюня

Пресненский суд Москвы в понедельник, 28 июня, выберет меру пресечения для 37-летнего гражданина Китая Лю Цзюня по делу о торговле людьми. Полиция год назад обнаружила в квартире на Аргуновской улице Москвы пятерых младенцев, рожденных по программе суррогатного материнства, в том числе и сына Лю Цзюня. На фоне громкого дела Дума собирается запретить суррогатное материнство в стране.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в прошлом году 23 июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире на улице Аргуновская на северо-востоке Москвы пятерых младенцев. В полицию обратились соседи из-за постоянного детского плача за стеной, писал "Коммерсант". В квартире с детьми на момент приезда полиции находились две гражданки Китая. Документы на детей в квартире отсутствовали.

Детей родили россиянки по программе суррогатного материнства для китайских граждан. Те собирались забрать их в Китай, но на тот момент не могли этого сделать в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Среди детей, найденных на Аргуновской улице, был ребенок Лю Цзюня - 17 июня прошлого года по программе суррогатного материнства в Москве у него родился сын Лю ЧэньЧэн. Копия свидетельства о рождении, полученного в августе 2020 года, есть в распоряжении Би-би-си. В графе "отец" и "мать" в документе указаны Лю Цзюнь и его жена.

Супруги долго лечились от бесплодия в Китае, после чего в 2019 году приехали в Россию, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери.

Остальные младенцы были рождены для еще нескольких китайских семей. Детей после обнаружения отправили в медицинское учреждение.

После возбуждения уголовного дела о торговле людьми, Лю Цзюнь находился по нему в статусе свидетеля. Следователь назначил генетическую экспертиза: она подтвердила, что Лю Цзюнь является отцом одного из детей с вероятностью 99,9992%.

Суд вернул ребенка, но СК отобрал его

Через год после обнаружения младенцев, 7 июня 2021 года Бабушкинский суд Москвы постановил вернуть ребенка из-под опеки государства его родителям Лю Цзюню и его жене (копия решения суда есть у Би-би-си). После этого Лю Цзюнь с сыном, которому на данный момент уже исполнился год, находился в гостинице "Ханой" в ожидании выездных документов.

"В ночь на 25 июня к ним ворвались сотрудники Следственного комитета, отобрали все паспорта и медицинские документы, а Лю Цзюня задержали и вместе с ребенком привезли в следственное управление на улице Новокузнецкая", - рассказал Би-би-си юрист Михаил Бакланов, который представляет интересы семьи.

В следственном управлении, по его словам, следовательница "шантажировала" китайца и предлагала ему подписать документы об отказе от ребенка.

"Она говорила, что либо он отказывается от ребенка добровольно и его не арестовывают, либо не отказывается, и тогда его арестуют", - рассказал Бакланов.

Подпись к фото, Фото предоставлено представителями Лю Цзюня

После того как Лю Цзюнь отказался подписывать бумаги, следователь перевела его статуса свидетеля в статус подозреваемого по уголовному делу о торговле людьми, а также вызвала "скорую", которая увезла ребенка в больницу.

"Когда СК понял, что ребенка забрали, и он сейчас уедет в Китай, то из пяти детей уже трое фактически переданы родителям и уехали из страны. То есть у них из уголовного дела выпало три состава. И конечно они не могут этого допустить, в противном случае у них просто развалится дело. Поэтому они пошли на такие беспрецедентные нарушения", - сказал Бакланов Би-би-си.

Уголовное дело по части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса (торговля людьми) предполагает наказание до десяти лет лишения свободы.

В России готовятся запретить суррогатное материнство

Услуги суррогатного материнства доступны не во всех странах. К примеру, во Франции или Германии суррогатное материнство запрещено - в нем видят ущемления чувства собственного достоинства женщин, которых эксплуатируют для вынашивания чужих детей.

В России услуги суррогатного материнства легальны.

Суррогатное материнство в России регулируется приказом российского минздрава "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий". По нему воспользоваться такими технологиями в России имеют право "мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке", и "одинокая женщина" (про одиноких мужчин в приказе ничего не сказано).

11 июня в Госдуму внесли законопроект о введении запрета для иностранцев и лиц без гражданства на использование услуги суррогатного материнства в России. Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" Петр Толстой, Василий Пискарев, Николай Земцов, Инга Юмашева, а также сенатор Маргарита Павлова.

Они предложили разрешить пользоваться услугами суррогатных матерей только гражданам России, состоящим в браке, и одиноким женщинам-гражданкам России, которые не могут выносить ребенка сами по медицинским показаниям.

В документе предлагается наделить детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев до вступления в силу запрета, гражданством России.

О запрете на пользование услугами суррогатных матерей в России для иностранцев заговорили после того, как в январе 2020 года в подмосковном Одинцово нашли умершего младенца и еще четверых детей, которых, как выяснилось позже, родили суррогатные матери для нескольких семей из Филиппин и Таиланда.