Резня в Вюрцбурге: все трое убитых - женщины, 24-летнему сомалийцу предъявлено обвинение

час назад

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Видео нападения вскоре после этого инцидента появились в соцсетях

Иммигранту из Сомали, который накануне убил ножом трех человек и ранил еще шесть в баварском городе Вюрцбурге, в субботу предъявлено официальное обвинение. Как сообщает полиция, все убитые и раненые - женщины. По данным полиции, преступник - психически неуравновешенный человек и, возможно, исповедует экстремистскую форму ислама.

В субботу 24-летний подозреваемый предстал перед судом, и ему предъявили обвинение в трех убийствах и шести случаях тяжких телесных повреждений.

Накануне иммигрант, украв нож из отдела кухонной утвари в универмаге, убил продавщицу и еще двух женщин там же, в универмаге, а затем ранил пять женщин и одного ребенка на улице и в банке неподалеку.

Полиция остановила нападавшего выстрелом в бедро.

По словам полицейских, задержанный - жестокий и психически неуравновешенный человек, недавно прошедший психиатрическое лечение.

Автор фото, Reuters

В соцсетях в пятницу появились видео, на которых предполагаемый злоумышленник пытается напасть на прохожих. Он босиком и с ножом в руке.

Также слышен крик: "Он только что пырнул ножом женщину!" Также видно, как в нападавшего бросают стулья, а мужчина пытается остановить его с помощью предмета, похожего на палку.

"У него был действительно большой нож, и с этим ножом он бросался на людей, - рассказала немецкому телеканалу RTL свидетельница происшествия Джулия Рунце. - В ответ многие стали бросать в него зонтиками, мобильными телефонами, чтобы остановить его. Потом подоспела полиция, они приблизились к нему и прозвучал выстрел. В любом случае, его схватили".

В Вюрцбург с населением в 130 тысяч человек, расположенный между Мюнхеном и Франкфуртом, срочно выехал глава службы безопасности Баварии Иоахим Херрманн.

Он сообщил журналистам, что из раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии, и "нет уверенности, что они выживут".

Один из свидетелей рассказал, что нападавший кричал "Аллах акбар!" во время нападения.

Вместе с тем, как сообщили в полиции, хотя у нападавшего есть судимость, ни одно из его предыдущих преступлений не было связано с терроризмом.