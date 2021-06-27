"Мы вернем себе Америку". Трамп провел первый митинг после ухода с поста президента США

7 минут назад

Автор фото, Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп провел первый митинг своих сторонников после ухода с поста в январе 2021 года. Он обрушился с жесткой критикой на миграционную политику Джо Байдена.

Митинг, проходивший под лозунгом "Спасем Америку", состоялся в городе Веллингтон, штат Огайо, сообщает агентство Рейтер. Трамп вышел к своим сторонникам и начал с очередного заявления о том, что результаты президентских выборов в ноябре 2020 года, по итогам которых он не переизбрался на второй срок, были подтасованы.

Он намекнул, что может баллотироваться в президенты и в третий раз. "Мы выиграли выборы дважды и, возможно, придется сделать это в третий раз", - сказал со сцены экс-президент США.

Его участие в следующих президентских выборах зависит от того, как разрешатся юридические проблемы, с которыми столкнулся Трамп. В офисе окружного прокурора Манхэттена адвокатам Трампа сообщили, что рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении семейного бизнеса Трампа, писала в пятницу газета New York Times.

Би-би-си подробно писала о претензиях властей к Трампу.

На митинге Трамп обратился к темам, по которым активно высказывался и ранее, в первую очередь к проблеме растущего числа мигрантов, попадающих в страну через границу с Мексикой.

"К нам в страну приезжают миллионы людей. Мы понятия не имеем, кто они такие", - заявил бывший президент, отметив, что действия Джо Байдена противоположны тому, что делала администрация Трампа.

В администрации Байдена называли миграционную политику, которую проводил Трамп, бесчеловечной.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Хотя собственные планы Трампа остаются неопределенными, он призвал сторонников поддержать республиканцев, которые будут баллотироваться в Палату представителей и Сенат.

"Мы вернем себе Конгресс, вернем себе Америку, и сделаем это уже скоро", - сказал он.

Сейчас Демократическая партия обладает минимальным большинством в обеих палатах, но на выборах в 2022 году она может его лишиться, отмечает Рейтер.

После того, как Трамп покинул Белый дом, он публично выступал лишь на мероприятиях Республиканской партии. Митинг в Огайо стал для него первым после ухода с поста президента массовым мероприятием для сторонников.

В частности, он поддержал своего соратника Макса Миллера, который намерен выдвинуть свою кандидатуру против действующего конгрессмена Энтони Гонзалеса - одного из 10 республиканцев, голосовавших за импичмент Трампу после событий в Капитолии 6 января 2021 года.