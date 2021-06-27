После обнаружения массовых захоронений детей в поселениях коренных народов Канады сгорели четыре церкви подряд
В поселениях коренных народов на западе Канады в течение этой недели сгорели четыре католических церкви. В последние недели в этом регионе были найдены сотни могил индейских детей на местах католических интернатов, куда в прошлом принудительно забирали детей из семей коренного населения страны.
Утверждать, что между этими событиями есть связь, полиция пока не может.
В ночь на субботу в провинции Британская Колумбия, в двух разных поселениях, одновременно сгорели церковь Св. Анны и церковь Чопака.
За шесть дней до этого, в День коренных народов Канады, в Британской Колумбии сгорели две церкви.
Полиция пока не берется утверждать, что это были поджоги, но расследует пожары как подозрительные.
"Расследование предыдущих двух пожаров и этих новых двух продолжается. Никто не арестован, обвинения никому не предъявлены", - объявил пресс-секретарь местного отделения Королевской конной полиции Канады сержант Джейсон Бэйда.
Глава местной индейской общины Нижний Симилкамин Кит Кроу рассказал вещательной корпорации Си-би-си, что ему позвонили ночью в субботу и сообщили, что церковь Чопака горит. Когда он через полтора часа добрался до места, она уже сгорела дотла.
"Я зол. Не понимаю, что хорошего можно этим достичь. Будут проблемы", - сказал Кит Кроу. По его словам, очень многие в общине - католики, и очень расстроены этим происшествием.
Безымянные могилы
В мае и июне в двух местах на западе Канады, в том числе в Британской Колумбии, были найдены 966 безымянных могил, расположенных на месте, где в прошлом находились два интерната, куда насильно забирали детей индейцев.
Эти интернаты были частью программы ассимиляции индейцев, действовавшей в XIX-XX веках. Программа была государственной, но управляли интернатами религиозные организации.
В мае на территории бывшего интерната в местечке Камлупс в Британской Колумбии были найдены могилы 215 детей. Интернат был открыт в 1890 году и закрыт в 1978-м, а управляла им римско-католическая церковь.
25 июня представители общины Cowessess First Nation (орган самоуправления коренных народов на юго-востоке провинции Саскачеван) объявили, что в деревушке Мариваль в Саскачеване найдена еще 751 безымянная могила. Все ли они - детские, пока не ясно. Интернатом в Маривале тоже управляла римско-католическая церковь.
"Культурный геноцид"
Индейские дети в интернатах умирали в основном из-за тяжелых условий: строения интернатов были ветхими, плохо отапливались, и в них царила антисанитария.
Программа ассимиляции действовала в Канаде с 1863 по 1998 год, и за это время власти отобрали у родителей и поместили в интернаты более 150 тысяч индейских детей. Там им запрещали говорить на родном языке и отучали от индейских традиций и образа жизни.
Комиссия, созданная в 2008 году властями Канады, установила, что большинство выпускников не возвращались в свои общины, и назвала политику принудительной ассимиляции культурным геноцидом. Тогда же правительство Канады принесло извинения коренным народам.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды