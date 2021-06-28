В Москве и Петербурге насчитали рекордное число смертей и госпитализаций от ковида
В Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки насчитали максимум летальных исходов среди заболевших коронавирусом за все время пандемии. Всего, по данным оперштаба, за сутки в стране зафиксировали 21 650 новых случаев Covid-19, 611 пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли. Накануне в России зафиксировали 20 538 новых случаев коронавируса и 599 смертей от него.
Рекорд смертей и госпитализаций
В Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксирован максимум летальных исходов среди заболевших коронавирусом за все время пандемии.
В Москве за последние сутки умерли 124 больных коронавирусом. Суточный максимум смертности в столице фиксируют уже в шестой раз за июнь. Предыдущий антирекорд по количеству смертей - 114 - в городе зарегистрировали накануне, 27 июня.
За последние сутки побиты рекорды по числу госпитализаций и по числу людей, находящихся в реанимации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По данным оперштаба, за сутки в столице госпитализировали 1 697 человек с коронавирусом. 644 человека находятся на ИВЛ.
"Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. <...> Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку", - заявил Собянин журналистам (цитата по РИА Новости).
Сложная ситуация и в Петербурге, где за минувшие сутки зарегистрировали 110 летальных исходов. Это максимальное число умерших от коронавируса в городе за все время пандемии.
В кафе не пустят без QR-кода
В условиях третьей волны в столице ужесточаются санитарные меры. Эксперимент по "антиковидным" ресторанам распространяется на все заведения общепита. С 28 июня посещать их смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: это прошедшие вакцинацию; переболевшие ковидом за последние полгода либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
Без предъявления QR-кода до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды.
Допускается посещение без предъявления QR-кода столовых, буфетов, кафе для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, а также учеников и студентов. Но только при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися.
Дефицит вакцины "КовиВак"
В Москве снова наблюдается дефицит одной из вакцин от коронавируса - "КовиВака". "В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - сообщил в понедельник сайт мэра Москвы.
Передыдущая партия "КовиВака" была доставлена в столичные пункты вакцинации 25 июня. Привиться этой вакциной на тот момент можно было в детских городских поликлинниках № 99 филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 42.
Это третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса после "Спутника" и "ЭпиВакКороны". Производитель "КовиВака" - Центр им. М.П. Чумакова, прививать этой вакциной в России начал в июне.
25 июня сообщалось, что вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" заканчиваются в Петербурге. При этом большинство людей по-прежнему вакцинируют "Спутником"
В столице после введенных новых ограничений в связи с коронавирусом число людей, записавшихся на вакцинации, выросло до 86 тысяч человек в рабочие дни, заявил Собянин.
Скандал с "Алыми парусами" в Петербурге
В Кремле прокомментировали прошедший на минувших выходных в Петербурге ежегодный праздник выпускников "Алые паруса". Несмотря на рост числа заболевших и рекордные показатели заболевания в городе в городе, власти не стали отменять мероприятие.
Оно собрало десятки тысяч людей на улицах города, на празднике присутствовал губернатор Петербурга Александр Белов. Фотографии с толпами выпускников без масок и перчаток возмутили общественность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямого запрета на проведение массовых мероприятий в России нет, и решения об их проведении принимает руководство каждого региона на основе требований санитарных служб.
"Все мероприятия, все крупные мероприятия, они проводятся. Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет. Решение принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей", - сказал Песков в ответ на вопрос, уместно проводить такие крупные мероприятия во время вспышки коронавируса.
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