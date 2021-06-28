Олимпийские игры 2020 в Токио: таблица медалей
Олимпийские игры 2020 в Токио состоят из рекордного числа турниров - 33-х. Всего в программе Игр 339 спортивных событий, разбросанных по 42-м площадкам.
На этой странице вы можете ознакомиться с таблицей, где каждая национальная олимпийская команда занимает место в рейтинге по числу золотых, серебряных и бронзовых медалей, выигранных в соревнованиях.
Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Токио под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР).
Первые победители будут определены 24 июля 2021 года.
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