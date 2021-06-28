Сильнейший пожар вспыхнул на юго-востоке Лондона

час назад

Автор фото, @Muktai Подпись к фото, Небо над южным Лондоном окутал толстый слой дыма

Сильнейший пожар вспыхнул в районе Элефант-энд-Касл на юго-востоке Лондона. С огнем пытаются справиться около сотни пожарных. Как сообщается, им удалось взять ситуацию под контроль. Небо над южным Лондоном окутало огромное облако дыма.

Пожарные бригады были вызваны на место происшествия около 13.45 по местному времени: сообщалось, что загореться могли гаражи, расположенные рядом с железнодорожной станцией.

Как сообщается, распространение огня удалось предотвратить, пожарные останутся на месте происшествия еще несколько часов, чтобы погасить оставшиеся очаги. Улицы в районе пожара по-прежнему перекрыты.

Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.

По данным Лондонской пожарной службы, три торговых точки, размещенных под арочными сводами станции, четыре вагона поездов и телефонная будка были охвачены пламенем.

Местных жителей призвали не открывать окна и двери из-за поднявшегося смога, железнодорожное сообщение всех в этом районе приостановлено.

Автор фото, @strutcakes Подпись к фото, Местных жителей просят не открывать окна и двери домов

Некоторые местные жители говорили, что слышали несколько взрывов.

"Мы открыли окно на пару секунд, потому что снаружи раздавались крики людей: мы тут же вдохнули очень едкий запах, - рассказала местная жительница Сара Скарпа. - В какой-то момент смог начал рассеиваться, потом мы услышали взрыв и все это началось опять".