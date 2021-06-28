В Мьянме судят бывшего лидера Аун Сан Су Чжи. В чем ее обвиняют и будут ли новые выборы?

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Суд над Аун Сан Су Чжи, президентом страны и одним из членов партии "Национальная лига за демократию"

В столице Мьянмы Нейпьидо продолжился судебный процесс по делу бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи, отстраненной от власти в результате военного переворота. Тем временем лидер хунты, главнокомандующий армией Мьянмы генерал Мин Аун Хлаин в интервью агентству РИА Новости пообещал со временем провести в стране новые свободные выборы - но только после соблюдения нескольких условий.

Адвокаты Сан Су Чжи сообщили Франс пресс, что суд продлится дольше, чем ожидалось, поскольку сторона обвинения намерена допросить более 20 свидетелей. В понедельник 76-летняя лидер демократической оппозиции Мьянмы появилась в суде и, по словам адвоката, была в ясном сознании и выглядела здоровой.

Военные захватили власть в Мьянме (ранее известной как Бирма) 1 февраля. Это произошло через несколько месяцев после того, как в ноябре 2020 года возглавляемая Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" с убедительным перевесом выиграла парламентские выборы. Хунта при этом заявила, что во время выборов имели место значительные фальсификации, однако большинство стран мира считает эти утверждения недостоверными.

В течение нескольких недель в Мьянме продолжались массовые протесты против правления военных, однако они были жестоко подавлены. По данным международной организации "Ассоциация помощи политзаключенным", были убиты свыше 800 и арестованы почти 5 тысяч человек. В мае военные запретили партию Аун Сан Су Чжи, обвинив ее в махинациях во время голосования.

Будут ли новые выборы?

Хунта обещает снова провести свободные выборы, однако только после того, как будут расследованы обвинения в нарушениях во время выборов. В интервью российскому агентству РИА Новости глава армии Мьянмы генерал Мин Аун Хлаин во время визита в Москву заявил, что власти также намерены выяснить, кто имеет право получить гражданство страны и принять участие в выборах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Генерал Мин Аун Хлаин во время военного парада в конце марта. В этот день на улицах страны было убито около 100 человек

"После первого февраля была сформирована новая Союзная избирательная комиссия, которая занимается расследованиями, - заявил генерал. - Когда они будут завершены, и будет сделано официальное объявление - это одна из мер, которые необходимо выполнить. Без этих расследований мы не можем провести новые выборы".

Хлаин отказался назвать возможные сроки проведения голосования. В ответ на вопрос о том, что оно состоится в течение двух лет, генерал сказал: "по конституции у нас объявляется чрезвычайное положение на год, и его можно продлить два раза по полгода по решению спецзаседания национального совета безопасности".

Россия - важный союзник

Россия - одна из немногих стран мира, поддерживающих мьянманский военный режим. Заместитель российского министра обороны Александр Фомин был единственным высокопоставленным чиновником из-за рубежа, приехавшим на военный парад в Мьянму в конце марта. В день, когда войска торжественно отмечали День вооруженных сил, на улицах страны было убито около 100 протестующих.

Россия - важный поставщик вооружений для мьянманской армии. Ранее она поставляла в Мьянму истребители МиГ-29 и учебно-боевые Як-130, вертолеты Ми-24, системы ПВО, радиолокационные станции, бронетехнику.

В 2018 году был заключен контракт на поставку истребителей Су-30СМЭ, которые будут поставлены в ближайшие два года. В январе в Мьянму прилетал министр обороны России Сергей Шойгу, который заключил несколько военных контрактов о поставке зенитных комплексов "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

В чем обвиняют Аун Сан Су Чжи

Аун Сан Су Чжи сразу после переворота поместили под домашний арест, а позднее выдвинули против нее уголовные обвинения. С тех пор она лишь ненадолго появлялась на предварительных слушаниях, и ее адвокаты виделись с ней лишь дважды.

Основные обвинения против Аун Сан Су Чжи

Автор фото, Reuters

Коррупция (максимальный срок наказания - 15 лет заключения);

(максимальный срок наказания - 15 лет заключения); Нарушение закона о государственной тайне (максимальный срок наказания - 14 лет заключения);

(максимальный срок наказания - 14 лет заключения); Нарушение закона об импорте и экспорте - нелегальный ввоз в страну переговорных устройств (максимальный срок наказания - 3 года заключения);

- нелегальный ввоз в страну переговорных устройств (максимальный срок наказания - 3 года заключения); Нарушение закона о телекоммуникациях - нелегальный ввоз в страну переговорных устройств (максимальный срок наказания - 1 год заключения);

- нелегальный ввоз в страну переговорных устройств (максимальный срок наказания - 1 год заключения); Два обвинения в нарушении закона о стихийных бедствиях (максимальный срок наказания - 3 года заключения по каждому обвинению);

(максимальный срок наказания - 3 года заключения по каждому обвинению); Подстрекательство к массовым беспорядкам (максимальный срок наказания - 3 года заключения).

Одно из самых серьезных обвинений против Аун Сан Су Чжи - коррупция. В начале марта захватившие власть военные заявили, что лидер "Национальной лиги за демократию" в 2018 году якобы получила 600 тыс. долларов и 11, 4 кг золота (общей стоимостью более миллиона долларов) от владельца строительной компании Маун Веика за содействие его проектам. По версии следствия, посредничал в даче взятки главный министр (мэр) крупнейшего города страны Янгона Пхйо Мин Тейн. Обвинение основано исключительно на показаниях Маун Веика и Пхйо Мин Тейна. Других доказательств власти пока не представили.

Они также обвиняют Аун Сан Чу Чжи в использовании в коммерческих целях земли, выделенной благотворительному фонду имени ее матери До Кхин Чжи, который был создан для поддержки образования и медицины.

Сама Аун Сан Су Чжи, ее сторонники и государства Запада считают обвинения надуманными, а суд над ней - политическим преследованием.

Фактический лидер

Лидер "Национальной лиги за демократию" фактически руководила Мьянмой с 2016-го года, до этого ее партия одержала убедительную победу на парламентских выборах.

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Согласно конституции, принятой в годы предыдущего военного правления, она не смогла стать президентом, так как имела родственников-иностранцев (ее дети от брака с мужем-англичанином имеют британское гражданство), но заняла созданный специально для нее пост государственного советника.

После обретения независимости от Великобритании в 1948 году Мьянма почти все время управлялась военными режимами.

В 2010 году генералы начали смягчать ограничения и пошли на переговоры с оппозицией, закончившиеся проведением первых за десятилетия свободных выборов в 2015 году.

По условиям переходного периода, военные сохранили значительное влияние, но выборы 2020 года означали для них окончательную утрату политической роли.

Аун Сан Су Чжи 75 лет. Ее отец, известный деятель антиколониального движения, был убит незадолго до провозглашения независимости, когда ей было два года. Часть детства Аун Сан Су Чжи провела в Дели, где ее мать работала послом. Окончила Оксфордский университет.

Активно занималась политикой с 1988 года. В общей сложности более 15 лет провела под домашним арестом. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, которую за нее получили сыновья.

Стойкость Аун Сан Су Чжи сделала ее одной их икон борьбы за свободу и демократию. Помимо Нобелевской премии, она удостоилась Золотой медали Конгресса США, премии Европарламента имени Андрея Сахарова, шведской премии имени Улофа Пальме и многих других отличий. Режиссер Люк Бессон снял о ней фильм.

В последнее время международный авторитет Аун Сан Су Чжи поблек из-за жестокого обращения бирманских властей с проживающей в Мьянме мусульманской народностью рохинджа в 2017 году. Правозащитники и международные организации обвиняли ее в изгнании около 90 тыс. представителей этнического меньшинства из их деревень.